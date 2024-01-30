Расположенное в национальном парке Као Сок, озеро Чео Лан запомнится вам отвесными известняковыми скалами, девственными тропическими лесами и сказочными пещерами. Вы прокатитесь по нему с опытным местным рейнджером, который покажет всё самое интересное. Искупаетесь в освежающей воде и пообедаете в ресторане на плотах.
Описание экскурсии
Таиланд: буддизм и повседневная жизнь
По дороге на озеро вы узнаете много интересного о Таиланде: его традициях, обычаях, религии и традиционном быте. И, по желанию, посетите две буддистских святыни. Я покажу вам гигантскую черную статую Сидящего монаха в провинции Пханг Нга. А также храм Рая и Ада с необычными скульптурами, иллюстрирующими жизнь грешников и праведников.
Идиллическое озеро Чео Лан
В компании местного рейнджера вы прокатитесь по озеру Чео Лан на аутентичной длиннохвостой лодке. Полюбуетесь тропическими лесами, пройдете между скал и поплаваете в прохладной пресной воде. А также увидите сказочную древнюю пещеру со сталактитами и сталагмитами. Еще одним украшением путешествия станет вкусный обед в ресторане на плотах посреди озера.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на современном автомобиле с кондиционером
- Дополнительные расходы: еда, напитки, входные билеты в храм — 50 батов с чел., национальный парк Кхао Сок — 350 бат с чел., прогулка на лодке — 2500 батов за 3 часа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы профессиональная команда гидов, постоянно проживающая на острове Пхукет. Мы обожаем Таиланд и с радостью раскрываем гостям его культуру и традиции.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Гидом на этой экскурсии у нас был Виталий. Организовано все было отлично, ответил на все наши вопросы, подсказал, что взять с собой. Сопровождал нас в поездке на катере по озеру. Минус только в том, что информация была очень сжатая, все очень коротко. Больше рассказывал о жизни в Тайланде, хотя это тоже интересно.
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П
Постоянно путешествуем по всему миру и бронируем индивидуальные экскурсии.
Эта была худшей.
Автомобиль убитый, в котором укачивало и было жарко, кондиционер еле работал и водитель все время открывал окна. Именно водитель, поскольку
Эта была худшей.
Автомобиль убитый, в котором укачивало и было жарко, кондиционер еле работал и водитель все время открывал окна. Именно водитель, поскольку
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте Уважаемые путешественники! Сожалеем, что Вы остались не удовлетворены устроенной и организованной нами экскурсией на озеро Чео Лан. Мы всегда
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