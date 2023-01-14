Из Пхукета - на озеро Чео Лан

Полюбоваться фантастическим озером с бирюзовой водой и прокатиться по нему на длиннохвостой лодке

Расположенное в национальном парке Као Сок, озеро Чео Лан запомнится вам отвесными известняковыми скалами, девственными тропическими лесами и сказочными пещерами. Вы прокатитесь по нему с опытным местным рейнджером, который покажет всё самое интересное. Искупаетесь в освежающей воде и пообедаете в ресторане на плотах.
Из Пхукета - на озеро Чео Лан
Из Пхукета - на озеро Чео Лан
Из Пхукета - на озеро Чео Лан
Из Пхукета - на озеро Чео Лан
Из Пхукета - на озеро Чео Лан
Из Пхукета - на озеро Чео Лан
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Описание

Что вас ожидает

Таиланд: буддизм и повседневная жизнь

По дороге на озеро вы узнаете много интересного о Таиланде: его традициях, обычаях, религии и традиционном быте. И, по желанию, посетите две буддистских святыни. Я покажу вам гигантскую черную статую Сидящего монаха в провинции Пханг Нга. А также храм Рая и Ада с необычными скульптурами, иллюстрирующими жизнь грешников и праведников.

Идиллическое озеро Чео Лан

В компании местного рейнджера вы прокатитесь по озеру Чео Лан на аутентичной длиннохвостой лодке. Полюбуетесь тропическими лесами, пройдете между скал и поплаваете в прохладной пресной воде. А также увидите сказочную древнюю пещеру со сталактитами и сталагмитами. Еще одним украшением путешествия станет вкусный обед в ресторане на плотах посреди озера.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном автомобиле с кондиционером
  • Дополнительные расходы: еда, напитки, входные билеты в храм — 50 бат с человека, прогулка на лодке — 1000 бат за 1 час, 2000 бат за 2 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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