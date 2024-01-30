Мои заказы

Из Пхукета - на озеро Чео Лан

Полюбоваться фантастическим озером с бирюзовой водой и прокатиться по нему на длиннохвостой лодке
Расположенное в национальном парке Као Сок, озеро Чео Лан запомнится вам отвесными известняковыми скалами, девственными тропическими лесами и сказочными пещерами. Вы прокатитесь по нему с опытным местным рейнджером, который покажет всё самое интересное. Искупаетесь в освежающей воде и пообедаете в ресторане на плотах.
3
2 отзыва
Из Пхукета - на озеро Чео Лан
Из Пхукета - на озеро Чео Лан
Из Пхукета - на озеро Чео Лан

Описание экскурсии

Таиланд: буддизм и повседневная жизнь

По дороге на озеро вы узнаете много интересного о Таиланде: его традициях, обычаях, религии и традиционном быте. И, по желанию, посетите две буддистских святыни. Я покажу вам гигантскую черную статую Сидящего монаха в провинции Пханг Нга. А также храм Рая и Ада с необычными скульптурами, иллюстрирующими жизнь грешников и праведников.

Идиллическое озеро Чео Лан

В компании местного рейнджера вы прокатитесь по озеру Чео Лан на аутентичной длиннохвостой лодке. Полюбуетесь тропическими лесами, пройдете между скал и поплаваете в прохладной пресной воде. А также увидите сказочную древнюю пещеру со сталактитами и сталагмитами. Еще одним украшением путешествия станет вкусный обед в ресторане на плотах посреди озера.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном автомобиле с кондиционером
  • Дополнительные расходы: еда, напитки, входные билеты в храм — 50 батов с чел., национальный парк Кхао Сок — 350 бат с чел., прогулка на лодке — 2500 батов за 3 часа.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы профессиональная команда гидов, постоянно проживающая на острове Пхукет. Мы обожаем Таиланд и с радостью раскрываем гостям его культуру и традиции.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
1
Ж
Гидом на этой экскурсии у нас был Виталий. Организовано все было отлично, ответил на все наши вопросы, подсказал, что взять с собой. Сопровождал нас в поездке на катере по озеру. Минус только в том, что информация была очень сжатая, все очень коротко. Больше рассказывал о жизни в Тайланде, хотя это тоже интересно.
Гидом на этой экскурсии у нас был Виталий. Организовано все было отлично, ответил на все наши
Гидом на этой экскурсии у нас был Виталий. Организовано все было отлично, ответил на все наши
Гидом на этой экскурсии у нас был Виталий. Организовано все было отлично, ответил на все наши
Вам был полезен этот отзыв?
П
Постоянно путешествуем по всему миру и бронируем индивидуальные экскурсии.
Эта была худшей.
Автомобиль убитый, в котором укачивало и было жарко, кондиционер еле работал и водитель все время открывал окна. Именно водитель, поскольку
читать дальшеуменьшить

на организатора/экскурсовода/гида он не тянет.
Никакой информации, ничего не знает и не интересуется, половина локаций не работала, ой а он и не знал.
Ни разу не предложил сделать фото, ни показал ни одной хорошей локации, где это можно сделать, про удобства приходилось спрашивать каждый раз самим. Везде нас подгонял, при этом сам не торопился.
Постоянно ждали пока он покурит. По факту можно же сначала туристов организовать, а потом дымить.
Информацию приходилось вытягивать, та что он рассказывал была неинтересной. Виталию ничего не нужно, не важно, во всем виноваты какие-то тайцы, он не горит работой, просто пытается перехватить лишним 500 баксов на жизнь, не думая о качестве.
В эту экскурсию не входило НИЧЕГО!
Оплатили чисто такси низкого качества в 3 раза дороже.
Обед за дополнительные деньги, лодка за деньги, входы везде за деньги.
Лучше ехать в группе. Это просто выброшенные деньги в никуда.
Ощущение, что какие-то крысы организовывали, все на коленке, все из-под полы, все черти как.
Просто стыдно за наших экспатов, хотя они обычные дауншифтеры, но мы не такие, мы привыкли к сервису, качеству, ярким и энергичным гидам, а не унылому.

Постоянно путешествуем по всему миру и бронируем индивидуальные экскурсии.
Постоянно путешествуем по всему миру и бронируем индивидуальные экскурсии.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте Уважаемые путешественники! Сожалеем, что Вы остались не удовлетворены устроенной и организованной нами экскурсией на озеро Чео Лан. Мы всегда
читать дальшеуменьшить

стараемся и вкладываем свою душу и свои силы в проведение экскурсий, чтобы путешественники всегда были довольны и получили массу положительных эмоций от проведенного нами тура. Хотим уточнить несколько моментов: - по поводу автомобиля, экскурсия проводилась на Toyota Vios 2019 года в отличном техническом состоянии, с полностью работоспособным кондиционером. В начале экскурсии окна были открыты, так как на улице было прохладно. В дальнейшем гид использовал кондиционер. Если температура воздуха в салоне была неудобной, вы могли попросить об этом в любой момент. Данный тур не позиционировался как премиальный, поэтому авто соответствовало уровню программы. -по поводу того, что половина локаций не работала, все локации были посещены, гид решил без дополнительной платы показать Вам смотровую площадку Самет Нангше, но к сожалению в начале сезона бесплатные смотровые площадки были закрыты на реконструкцию и не успели открыться, но Вы решили посетить за дополнительную плату открытую к посещению смотровую площадку Beyond Skywalk Nangshi. - по поводу гид ни разу не предложил сделать фото, гид предлагал Вам несколько раз сделать фото, на что Вы любезно отказались, гид не стал более настаивать, чтобы не напрягать Вас лишний раз. Вы в любой момент могли попросить гида сделать фото - на чтобы он охотно согласился. - по поводу "Обед за дополнительные деньги, лодка за деньги, входы везде за деньги." Данная информация представлена в описании тура, что еда, напитки, аренда лодки, посещение храма и национального парка оплачиваются отдельно, мы никогда не скрывали и не скрываем данную информацию. По поводу того, что цены на аренду лодки и посещение национального парка немного изменились, наша вина, тут согласны, это была первая экскурсия в начале сезона и к сожалению мы не успели получить достоверную информацию о цене в новом сезоне на данные позиции.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии на «Из Пхукета - на озеро Чео Лан»

Као Лак, Као Сок и озеро Чео Лан
На машине
Сплавы и рафтинг
12 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Као Лак, Као Сок и озеро Чео Лан
Места из «Аватара», буддийские храмы, заповедные тропики и тайские истории - в дружеской компании
Начало: У ресепшена вашего отеля
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $520 за всё до 4 чел.
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
На мотоцикле
Сухопутные
6.5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $120 за человека
Рассвет из «Аватара», озеро Чео Лан, водопады и обезьяны - это Пханг Нга
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет из «Аватара», озеро Чео Лан, водопады и обезьяны - это Пханг Нга
Отправиться в активное путешествие по живописным местам южной провинции (всё включено)
Начало: Рядом с местом вашего отдыха
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $600 за всё до 4 чел.
Из Пхукета к озеру Чео Лан
На машине
На лодке
12 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Пройти по Желудку слона и поплавать на длиннохвостой тайской лодке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
от $595 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете
от $500 за экскурсию