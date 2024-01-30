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стараемся и вкладываем свою душу и свои силы в проведение экскурсий, чтобы путешественники всегда были довольны и получили массу положительных эмоций от проведенного нами тура. Хотим уточнить несколько моментов: - по поводу автомобиля, экскурсия проводилась на Toyota Vios 2019 года в отличном техническом состоянии, с полностью работоспособным кондиционером. В начале экскурсии окна были открыты, так как на улице было прохладно. В дальнейшем гид использовал кондиционер. Если температура воздуха в салоне была неудобной, вы могли попросить об этом в любой момент. Данный тур не позиционировался как премиальный, поэтому авто соответствовало уровню программы. -по поводу того, что половина локаций не работала, все локации были посещены, гид решил без дополнительной платы показать Вам смотровую площадку Самет Нангше, но к сожалению в начале сезона бесплатные смотровые площадки были закрыты на реконструкцию и не успели открыться, но Вы решили посетить за дополнительную плату открытую к посещению смотровую площадку Beyond Skywalk Nangshi. - по поводу гид ни разу не предложил сделать фото, гид предлагал Вам несколько раз сделать фото, на что Вы любезно отказались, гид не стал более настаивать, чтобы не напрягать Вас лишний раз. Вы в любой момент могли попросить гида сделать фото - на чтобы он охотно согласился. - по поводу "Обед за дополнительные деньги, лодка за деньги, входы везде за деньги." Данная информация представлена в описании тура, что еда, напитки, аренда лодки, посещение храма и национального парка оплачиваются отдельно, мы никогда не скрывали и не скрываем данную информацию. По поводу того, что цены на аренду лодки и посещение национального парка немного изменились, наша вина, тут согласны, это была первая экскурсия в начале сезона и к сожалению мы не успели получить достоверную информацию о цене в новом сезоне на данные позиции.