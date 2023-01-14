Расположенное в национальном парке Као Сок, озеро Чео Лан запомнится вам отвесными известняковыми скалами, девственными тропическими лесами и сказочными пещерами. Вы прокатитесь по нему с опытным местным рейнджером, который покажет всё самое интересное. Искупаетесь в освежающей воде и пообедаете в ресторане на плотах.

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Описание

Что вас ожидает

Таиланд: буддизм и повседневная жизнь

По дороге на озеро вы узнаете много интересного о Таиланде: его традициях, обычаях, религии и традиционном быте. И, по желанию, посетите две буддистских святыни. Я покажу вам гигантскую черную статую Сидящего монаха в провинции Пханг Нга. А также храм Рая и Ада с необычными скульптурами, иллюстрирующими жизнь грешников и праведников.

Идиллическое озеро Чео Лан

В компании местного рейнджера вы прокатитесь по озеру Чео Лан на аутентичной длиннохвостой лодке. Полюбуетесь тропическими лесами, пройдете между скал и поплаваете в прохладной пресной воде. А также увидите сказочную древнюю пещеру со сталактитами и сталагмитами. Еще одним украшением путешествия станет вкусный обед в ресторане на плотах посреди озера.

Организационные детали