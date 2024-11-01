Озеро Чао Лан и Самет Нангше за 1 день

Сбежать туда, где не ловит сеть, чтобы познакомиться с красотами дикой природы Таиланда
Экскурсия на озеро Чео Лан — это побег от цивилизации в одно из красивейших мест Таиланда.

Там не ловят сеть мобильные телефоны, нет интернета, нет информационного и светового шума — есть только небо, звуки дикой природы, невероятные виды и изумрудно-бирюзовое озеро, хранящее загадки затопленных храмов. Готовы увидеть другой мир?
Озеро Чао Лан и Самет Нангше за 1 день
Озеро Чао Лан и Самет Нангше за 1 день
Озеро Чао Лан и Самет Нангше за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

6:50 — начало путешествия из вашего отеля
8:00 — подъём на пикапе на смотровую площадку Самет Нангше, откуда открывается шикарный вид, напоминающий сокровища Пандоры. У вас будет свободное время для отдыха и фото
9:30 — посещение храма Банг Тонг. Это живописный комплекс, расположенный на вершине горы Као Лан. Он представляет собой архитектурное сочетание стилей тайской и китайской буддистских традиций
11:00 — фотографирование на обзорной площадке с видом на озеро Чео Лан
11:20 — прибытие на пирс озера Чео Лан, где вас уже будет ждать длинноносая лодка в традиционном тайском стиле
11:30 — начало прогулки по озеру
12:30 — посещение знаменитых скал Гуйлинь
13:00 — обед в плавучем ресторане
13:30 — свободное время, прогулки на каноэ, купание
16:00 — окончание сафари по озеру, прибытие на пирс
19:00 — возвращение в отель

По пути мы расскажем вам, где растут древнейшие леса на планете, а также о религии тайского народа, традициях и обычаях. И покажем единственную смотровую площадку, откуда открывается вид на скалы «Аватары».

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Toyota Commuter или аналогичном автомобиле
  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, все входные билеты, обед
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата

  • Выезд ранний, поэтому завтрак рекомендуем заказать заранее на ресепшене вашего отеля
  • Мы посещаем храм, поэтому нужно, чтобы ваша одежда закрывала плечи и колени. В случае, если вы одеты ненадлежащим образом, одежда предоставляется за дополнительную плату
  • Вход в храм осуществляется за пожертвования — приготовьте наличные
  • Программа не подходит для маленьких детей и может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$85
Дети до 10 лет$73
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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