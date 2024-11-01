Там не ловят сеть мобильные телефоны, нет интернета, нет информационного и светового шума — есть только небо, звуки дикой природы, невероятные виды и изумрудно-бирюзовое озеро, хранящее загадки затопленных храмов. Готовы увидеть другой мир?
Описание экскурсии
6:50 — начало путешествия из вашего отеля
8:00 — подъём на пикапе на смотровую площадку Самет Нангше, откуда открывается шикарный вид, напоминающий сокровища Пандоры. У вас будет свободное время для отдыха и фото
9:30 — посещение храма Банг Тонг. Это живописный комплекс, расположенный на вершине горы Као Лан. Он представляет собой архитектурное сочетание стилей тайской и китайской буддистских традиций
11:00 — фотографирование на обзорной площадке с видом на озеро Чео Лан
11:20 — прибытие на пирс озера Чео Лан, где вас уже будет ждать длинноносая лодка в традиционном тайском стиле
11:30 — начало прогулки по озеру
12:30 — посещение знаменитых скал Гуйлинь
13:00 — обед в плавучем ресторане
13:30 — свободное время, прогулки на каноэ, купание
16:00 — окончание сафари по озеру, прибытие на пирс
19:00 — возвращение в отель
По пути мы расскажем вам, где растут древнейшие леса на планете, а также о религии тайского народа, традициях и обычаях. И покажем единственную смотровую площадку, откуда открывается вид на скалы «Аватары».
Организационные детали
- Поедем на минивэне Toyota Commuter или аналогичном автомобиле
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, все входные билеты, обед
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Выезд ранний, поэтому завтрак рекомендуем заказать заранее на ресепшене вашего отеля
- Мы посещаем храм, поэтому нужно, чтобы ваша одежда закрывала плечи и колени. В случае, если вы одеты ненадлежащим образом, одежда предоставляется за дополнительную плату
- Вход в храм осуществляется за пожертвования — приготовьте наличные
- Программа не подходит для маленьких детей и может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$85
|Дети до 10 лет
|$73