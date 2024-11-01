Экскурсия на озеро Чео Лан — это побег от цивилизации в одно из красивейших мест Таиланда. Там не ловят сеть мобильные телефоны, нет интернета, нет информационного и светового шума — есть только небо, звуки дикой природы, невероятные виды и изумрудно-бирюзовое озеро, хранящее загадки затопленных храмов. Готовы увидеть другой мир?

Описание экскурсии

6:50 — начало путешествия из вашего отеля

8:00 — подъём на пикапе на смотровую площадку Самет Нангше, откуда открывается шикарный вид, напоминающий сокровища Пандоры. У вас будет свободное время для отдыха и фото

9:30 — посещение храма Банг Тонг. Это живописный комплекс, расположенный на вершине горы Као Лан. Он представляет собой архитектурное сочетание стилей тайской и китайской буддистских традиций

11:00 — фотографирование на обзорной площадке с видом на озеро Чео Лан

11:20 — прибытие на пирс озера Чео Лан, где вас уже будет ждать длинноносая лодка в традиционном тайском стиле

11:30 — начало прогулки по озеру

12:30 — посещение знаменитых скал Гуйлинь

13:00 — обед в плавучем ресторане

13:30 — свободное время, прогулки на каноэ, купание

16:00 — окончание сафари по озеру, прибытие на пирс

19:00 — возвращение в отель

По пути мы расскажем вам, где растут древнейшие леса на планете, а также о религии тайского народа, традициях и обычаях. И покажем единственную смотровую площадку, откуда открывается вид на скалы «Аватары».

Организационные детали

Поедем на минивэне Toyota Commuter или аналогичном автомобиле

В стоимость включено: трансфер, услуги гида, все входные билеты, обед

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

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