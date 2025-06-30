Данная экскурсия позволит вам посетить острова Пхи Пхи с наименьшими затратами.
Вы увидите знаменитую бухту Майя Бэй, где снимали фильм Пляж, Пещеру викингов, в которой морские цыгане выращивают ласточкины гнезда, отведаете тайскую кухню на острове Пхи Пхи Дон, посетите все острова Кай, откроете для себя снорклинг и, конечно, насладитесь купанием в чистейшей бирюзовой воде.
Описание водной прогулкиУ вас есть возможность выбрать для себя программу, которая наиболее подходит вам по содержанию. Standart программа (отправление в 6:00) • 6:00 Выезд из отеля, в котором вы разместились, на пирс Чалонг (небольшой завтрак);
- 8:00 Отправление на остров Кхай, купание (до прибытия толпы туристов);
- 10:30 Посещение и осмотр достопримечательностей бухты Майя Бей, где снимался фильм «Пляж»;
- 11:00 Осмотр лагуны Ло Самах;
- 11:20 Обзор Лагуны Пи Ле, остановка для купания;
- 11:50 Осмотр Пещеры викингов;
- 12:00 Посещение пляжа с обезьянами;
- 12:20 Снорклинг вблизи острова Пхи-Пхи Дон;
- 13:00 Обед и отдых на острове Пхи-Пхи Дон;
- 14:00 Снорклинг у острова Майтон в кристально чистой воде над коралловым рифом;
• 15:30 Отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель. Eco программа (отправление в 8:15):
- 8:15-9:00 Отправление из отеля. Прибытие на пирс;
- 10:30 Прибытие на остров Пхи-Пхи Лей и отправление в бухту Майя Бэй.
- Первый снорклинг с лодки, далее переезжаем в бухту Пиле на второй снорклинг;
- Посещение Пещеры викингов и бухты Ло Сама;
- 13:00 Обед;
- 14:30 Прибытие на остров Кай для отдыха и купания;
• 17:30 Возвращение на пирс, трансфер по отелям. Важная информация:
- Программа экскурсии может быть изменена в зависимости от погодных условий. Решение об изменении программы принимает компания, проводящая экскурсию, исходя из соображений безопасности.
- На экскурсию не допускаются беременные женщины.
Ежедневно, выезд в 6:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Кхай
- Бухта Майя Бей
- Лагуна Ло Самах
- Лагуна Лагуны Пи Ле
- Пещера викингов
- Пляж с обезьянами
- Пляж Майтон
- Остров Пхи-Пхи Дон
- Остров Майтон
Что включено
- Групповой трансфер (все отели Пхукета)
- Услуги русскоязычного гида
- Страховка
- Завтрак на пирсе
- Обед и напитки
- Маски и трубки для снорклинга, спасательные жилеты.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд в 6:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Pimenova
30 июн 2025
О
Олеся
26 апр 2025
Долго рассказывать, но началось со времени, вместо заявленного на сайте 6 утра, забрали только в 8.
Лодки деревянные за 400 Батт, типа Боты не заплывут в лагуну из за уровня воды
Е
Елена
9 апр 2025
Начало экскурсии заявлено в 8, по факту выехали в 10-30. Почти 2,5 часа сидели в дикой духоте в тесном помещении, где было ещё несколько иностранных групп. Лодку набили людьми под
Входит в следующие категории Пхукета
