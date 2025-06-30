Мои заказы

Экскурсия на острова Пхи-Пхи, Кай и Майтон с программой на выбор

Данная экскурсия позволит вам посетить острова Пхи Пхи с наименьшими затратами.

Вы увидите знаменитую бухту Майя Бэй, где снимали фильм Пляж, Пещеру викингов, в которой морские цыгане выращивают ласточкины гнезда, отведаете тайскую кухню на острове Пхи Пхи Дон, посетите все острова Кай, откроете для себя снорклинг и, конечно, насладитесь купанием в чистейшей бирюзовой воде.
3
3 отзыва
Описание водной прогулки

У вас есть возможность выбрать для себя программу, которая наиболее подходит вам по содержанию. Standart программа (отправление в 6:00) • 6:00 Выезд из отеля, в котором вы разместились, на пирс Чалонг (небольшой завтрак);
  • 8:00 Отправление на остров Кхай, купание (до прибытия толпы туристов);
  • 10:30 Посещение и осмотр достопримечательностей бухты Майя Бей, где снимался фильм «Пляж»;
  • 11:00 Осмотр лагуны Ло Самах;
  • 11:20 Обзор Лагуны Пи Ле, остановка для купания;
  • 11:50 Осмотр Пещеры викингов;
  • 12:00 Посещение пляжа с обезьянами;
  • 12:20 Снорклинг вблизи острова Пхи-Пхи Дон;
  • 13:00 Обед и отдых на острове Пхи-Пхи Дон;
  • 14:00 Снорклинг у острова Майтон в кристально чистой воде над коралловым рифом;

• 15:30 Отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель. Eco программа (отправление в 8:15):

  • 8:15-9:00 Отправление из отеля. Прибытие на пирс;
  • 10:30 Прибытие на остров Пхи-Пхи Лей и отправление в бухту Майя Бэй.
  • Первый снорклинг с лодки, далее переезжаем в бухту Пиле на второй снорклинг;
  • Посещение Пещеры викингов и бухты Ло Сама;
  • 13:00 Обед;
  • 14:30 Прибытие на остров Кай для отдыха и купания;

• 17:30 Возвращение на пирс, трансфер по отелям. Важная информация:

  • Программа экскурсии может быть изменена в зависимости от погодных условий. Решение об изменении программы принимает компания, проводящая экскурсию, исходя из соображений безопасности.
  • На экскурсию не допускаются беременные женщины.

Ежедневно, выезд в 6:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Кхай
  • Бухта Майя Бей
  • Лагуна Ло Самах
  • Лагуна Лагуны Пи Ле
  • Пещера викингов
  • Пляж с обезьянами
  • Пляж Майтон
  • Остров Пхи-Пхи Дон
  • Остров Майтон
Что включено
  • Групповой трансфер (все отели Пхукета)
  • Услуги русскоязычного гида
  • Страховка
  • Завтрак на пирсе
  • Обед и напитки
  • Маски и трубки для снорклинга, спасательные жилеты.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд в 6:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Программа экскурсии может быть изменена в зависимости от погодных условий. Решение об изменении программы принимает компания, проводящая экскурсию, исходя из соображений безопасности
  • На экскурсию не допускаются беременные женщины
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
2
1
P
Pimenova
30 июн 2025
О
Олеся
26 апр 2025
Долго рассказывать, но началось со времени, вместо заявленного на сайте 6 утра, забрали только в 8.
Лодки деревянные за 400 Батт, типа Боты не заплывут в лагуну из за уровня воды
читать дальше

и не получится попасть на берег, чтоб пофоткаться, пришлось купить, остальные, кто не попался на развод прекрасно плавали с бота, а оказалось, что такие же боты в это время там были и им не помешал уровень воды.
Тоже самое с пещерой викингов и пляжем обезьян, проплыли мимо по той же причине, типа мелко.
И в конце, вообще убило. Перед отправкой уже на пирс сняли браслеты. Это почему же, если мы ещё не добрались???
Если, не дай Бог, что по пути будет???
Или типа туристы уже не нужны))
Если б на сайте указали эти нюансы, не было б продаж, это понятно

Е
Елена
9 апр 2025
Начало экскурсии заявлено в 8, по факту выехали в 10-30. Почти 2,5 часа сидели в дикой духоте в тесном помещении, где было ещё несколько иностранных групп. Лодку набили людьми под
читать дальше

завязку, не было места элементарно вещи положить. Раздеться было негде, на полу вода, рюкзаки промокли с деньгами насквозь. Мечта нет даже для рюкзаков. Из заявленного времени для снорклинга дали поплавать по 10 минут, потом сразу начинали звать. Очень неприятный гид тайка, все время старалась толкнуть, наступить на ноги, якобы случайно роняла вещи. К русскому гиду претензий не было, приветлива, ответила на все вопросы. На пляже Мая Бей огромное количество народу, невозможно даже пройти и сфотографироваться. Жуткая усталость и буквально пару впечатлений. Не рекомендую

Входит в следующие категории Пхукета

