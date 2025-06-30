читать дальше

и не получится попасть на берег, чтоб пофоткаться, пришлось купить, остальные, кто не попался на развод прекрасно плавали с бота, а оказалось, что такие же боты в это время там были и им не помешал уровень воды.

Тоже самое с пещерой викингов и пляжем обезьян, проплыли мимо по той же причине, типа мелко.

И в конце, вообще убило. Перед отправкой уже на пирс сняли браслеты. Это почему же, если мы ещё не добрались???

Если, не дай Бог, что по пути будет???

Или типа туристы уже не нужны))

Если б на сайте указали эти нюансы, не было б продаж, это понятно