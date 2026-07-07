Приглашаем вас в путешествие по одному из самых больших и живописных национальных парков Таиланда! Мы побываем на райских пляжах с белоснежным коралловым песком, полюбуемся подводным миром Андаманского моря и посетим знаменитую бухту из голливудских фильмов.
Описание экскурсииРайские острова, лазурные бухты и белоснежные пляжи Всего за день мы с вами совершим круиз к островам Пхи-Пхи — одному из самых прекрасных мест в Андаманском море. Вас ждут пляжи со скрипучим мелким коралловым песком и уединённые бухты с прозрачной бирюзовой водой. У нас предусмотрено несколько остановок для купания и снорклинга, а также прогулка по Пляжу обезьян и бухте Майя Бэй, где снимали «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Важная информация:
- Внимание! Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме напрямую организаторам (наличными батами или рублями переводом на карту).
- Экскурсия на скоростном катере не подходит женщинам в период беременности.
- Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на личные расходы.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. Если в море шторм, экскурсия отменяется, экскурсия переносится на другую дату либо возвращается оплата. Если обычный дождь, то экскурсия проводится.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Пхи Пхи Дон
- Бухта Майа Бэй
- Лагуна Пи Ле
- Лагуна Ло Самах
- Остров Баунти (Бамбу)
- Пещера Викингов
- Пляж с обезьянами
- Остров Кхай
Что включено
- Транспорт (автобус и катер)
- Вход в национальные парки
- Питание (обед и прохладительные напитки)
- Маски, трубки, спасательные жилеты
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Опытные капитан и экипаж
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Внимание! Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме напрямую организаторам (наличными батами или рублями переводом на карту)
- Экскурсия на скоростном катере не подходит женщинам в период беременности
- Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на личные расходы
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. Если в море шторм, экскурсия отменяется, экскурсия переносится на другую дату либо возвращается оплата. Если обычный дождь, то экскурсия проводится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Остались в полном восторге от экскурсии! Очень классная и дружелюбная команда гидов - всё было организовано комфортно, легко и без спешки. Отдельно хочется отметить отличную организацию - всё проходило чётко
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М
Острова Пхи Пхи,Майа Бэй, Бамбу, Кхай, Майкон.
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С
Все понравилось. Самые независимые эксперты - дети очень довольны. (на лодочках не катайтесь, смысла в этом нет никакого)
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Е
Мы посетили много островов, была очень насыщенная программа. Кормили плотно и хорошо, шведский стол. Посетили очень красивые места. Экскурсия своих денег!
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Г
Все понравилось, однозначно рекомендую
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P
Экскурсия хорошая. Больше всего понравился снорклинг и остров Бамбу: там невероятно красивая вода. Остальные остановки в разной степени интересные. В большинстве мест можно просто поплавать. В целом ощущение от экскурсии хорошее, постоянно куда-то двигались, было интересно.
Не советую покупать что-то из того, что предлагают на пирсе. Ничего из этого не пригодится, а в случае чего можно купить чуть дальше вдвое дешевле.
Не советую покупать что-то из того, что предлагают на пирсе. Ничего из этого не пригодится, а в случае чего можно купить чуть дальше вдвое дешевле.
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Входит в следующие категории Пхукета
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