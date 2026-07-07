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по расписанию, без задержек, а транспорт был комфортным.



За день посетили много красивых мест, и что особенно понравилось - на каждой локации давали достаточно времени, не было ощущения, что нужно постоянно куда-то бежать.



Дополнительно взяли катание на гидроциклах и очень советуем не отказываться от этой возможности! Это было невероятно круто, получили море эмоций и точно запомним надолго.



Также хочется отметить вкусный обед. На борту катера всегда была вода и угощали свежими вкусными фруктами. Всё прошло максимально комфортно и продуманно.



Мы остались под большим впечатлением и с огромным количеством ярких эмоций. Однозначно рекомендуем эту экскурсию!