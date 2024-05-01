Услуга индивидуального трансфера поможет вам сэкономить время и добраться до отеля с максимальным комфортом. Мы встретим вас сразу по прибытии в аэропорт и сопроводим до транспорта.
Легковым автомобилем управляет профессиональный водитель — вам остается только расслабиться и насладиться поездкой.
Легковым автомобилем управляет профессиональный водитель — вам остается только расслабиться и насладиться поездкой.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансфер
Об услуге Не терпится начать свой отдых в Пхукете? Тогда воспользуйтесь услугой индивидуального трансфера. Вам не придется тратить время на ожидание транспорта, ведь мы встретим вас сразу по прибытии в аэропорт. Расслабьтесь после перелета в комфортабельном легковом авто, пока наш профессиональный водитель доставляет вас в отель или любую другую точку острова.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер
- Услуги профессионального водителя
- Встреча у аэропорта
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пхукета
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Добрый день
- С радостью подтверждаем ваш заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
1 мая 2024
Услуга трансфера из аэропорта до отеля оказана, замечаний нет. Особенно хочется отметить граммотную работу Александра. Возможна оплата онлайн в рублях по выгодному курсу. Также был организован обратный трансфер. Машины чистые, у водителей аккуратное вождение (сужу как водитель).
О
Ольга
25 апр 2024
Все прошло отлично! Встретили с табличкой, хотя прилетела раньше назначенного времени. Машина комфортная, водитель помог с багажом. Рекомедую👍
Е
Екатерина
1 апр 2024
Все отлично, вовремя встретили, отвезли в отель. Машина чистая, с кондиционером. Заказала такой же трансфер подруге, и буду всем рекомендовать.
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