Услуга индивидуального трансфера поможет вам сэкономить время и добраться до отеля с максимальным комфортом. Мы встретим вас сразу по прибытии в аэропорт и сопроводим до транспорта. Легковым автомобилем управляет профессиональный водитель — вам остается только расслабиться и насладиться поездкой.

Описание трансфер

Об услуге Не терпится начать свой отдых в Пхукете? Тогда воспользуйтесь услугой индивидуального трансфера. Вам не придется тратить время на ожидание транспорта, ведь мы встретим вас сразу по прибытии в аэропорт. Расслабьтесь после перелета в комфортабельном легковом авто, пока наш профессиональный водитель доставляет вас в отель или любую другую точку острова.