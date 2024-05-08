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в связи с ремонтными работами на основной магистрали, чтобы не попасть в пробку и не опоздать в аэропорт. Водитель был таец и к сожалению не смог вам этого объяснить. Не согласен с вашей оценкой. Единственное в чем мы ошиблись, это не оценили параметры вашего заказа. Вас было двое, а багажа было больше чем обычно, в связи с этим водитель на свое усмотрение выбрал вместо минивэна седан для вашего трансфера. Я не был осведомлен об этом, поэтомк приношу свои извинения. Машина была новая, чистая, водитель ехал аккуратно. Пхукет это горный остров, надо учитывать разные моменты, водитель не по своей прихоти поехал по серпантину, а чтобы избежать заторов по дороге. Спасибо, что воспользовались нашими услугами, извиняюсь за небольшое недоразумение, но трансфер был выполнен вовремя, вы были доставлены из вашего отеля в пункт назначения вовремя, что и требовалось, без задержек.