Трансфер по Пхукету и южному Таиланду

Добраться до нужного места на комфортабельном микроавтобусе
Организуем для вас трансфер на вместительном микроавтобусе из любой точки Пхукета и южного Таиланда — до нужного места.

Отель, аэропорт, достопримечательность — каким бы ни было ваше место назначения, мы всё предусмотрим, поможем с багажом и, если захотите, заранее забронируем для вас входные билеты.
4
4 отзыва
Трансфер по Пхукету и южному Таиланду
Трансфер по Пхукету и южному Таиланду
Трансфер по Пхукету и южному Таиланду
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание трансфер

Что вас ожидает

Примеры маршрутов

  • Аэропорт — Майкао, Найтон, Найянг — от 800 бат
  • Аэропорт — Лагуна, Бангтао, Лаян, Таланг, Паклок — от 900 бат
  • Аэропорт — Сурин, Камала — от 1000 бат
  • Аэропорт — Патонг, Ката, Карон, Катаной — от 1200 бат
  • Аэропорт — Пхукет-таун, Чалонг, Панва — от 1100 бат
  • Аэропорт — Найхарн, Равай — от 1300 бат

Также мы с радостью довезём вас до достопримечательностей южной части Таиланда или до пирса Донсак в провинции Сураттани, откуда ходит паром на Самуи и Панган.

Организационные детали

  • Точная стоимость поездки зависит от кол-ва человек, багажа и направления
  • Оплата на месте наличными батами, также возможна оплата рублями на карту РФ заранее
  • Предоставляем детские кресла (+100 бат)

Дополнительные опции (стоимость по запросу):

  • Организация и покупка билетов на любые шоу и аттракционы
  • Полная инструкция для посещения самостоятельно любых локаций и достопримечательностей
  • Подбор ресторанов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Вадим
8 мая 2024
Худший сервис, если вообще это называется сервис!
Человек, зная, что у нас 4 больших чемодана, 2 взрослых человека и трансфер в аэропорт - прислал обычное такси, тойота корола. Это при условии,
читать дальше

что микроавтобусов сотни на каждом углу!
В итоге - «прекрасный выбор маршрута» с учетом минимум 3 возможных путей в аэропорт - был выбран самый «удачный» - вдоль береговой линии с бесконечным серпантином и перепадами высот, огромным количеством мопедов и как следствие- постоянный газ/тормоз и так больше часа! Тошнота вам гарантирована!
Дорога по прямой с пробками займет 1 час 10 мин; дорога без пробок и тошнотворный серпантин - 1 час 20 мин; выбор очевиден - был выбран вариант 1 час 20 мин - организатор супер!
Далее колени возле ушей, чемодан в машине, комфорт высшего уровня - заказывайте смело «трансфер» и цена еще дороже, чем обычное такое же такси через приложение!
Так держать! Сервис - высший класс! Человек явно умеет контролировать весь процесс, молодец! Крайне наплевательский подход!
Оценка 1 звезда только потому что нет возможности поставить отрицательные минусовые баллы!

Тимур
Тимур
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за обратную связь! Сожалею, что вам не понравилось, трансфер был выполнен вовремя, без опозданий, водитель выбрал дорогу
читать дальше

в связи с ремонтными работами на основной магистрали, чтобы не попасть в пробку и не опоздать в аэропорт. Водитель был таец и к сожалению не смог вам этого объяснить. Не согласен с вашей оценкой. Единственное в чем мы ошиблись, это не оценили параметры вашего заказа. Вас было двое, а багажа было больше чем обычно, в связи с этим водитель на свое усмотрение выбрал вместо минивэна седан для вашего трансфера. Я не был осведомлен об этом, поэтомк приношу свои извинения. Машина была новая, чистая, водитель ехал аккуратно. Пхукет это горный остров, надо учитывать разные моменты, водитель не по своей прихоти поехал по серпантину, а чтобы избежать заторов по дороге. Спасибо, что воспользовались нашими услугами, извиняюсь за небольшое недоразумение, но трансфер был выполнен вовремя, вы были доставлены из вашего отеля в пункт назначения вовремя, что и требовалось, без задержек.

И
6 апр 2024
Сегодня мы были на обзорной экскурсии с Владимиром. Увидели два храма, старый город, пообедали в ресторане Голубой слон, заехали на вечерний рынок.
Владимир очень хорошо все рассказал и постоянно обговаривал маршрут с нами.
Спасибо большое!
Л
5 апр 2024
Комфортная машина, подана вовремя. Цена соответствует качеству.
А
26 мар 2024
Все прошло отлично! Очень приятный водитель. А так же Тимур заранее ответил на все наши вопросы и помог с выбором.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

ИндивидуальныеНа автобусеМожно с детьмиНочныеЛетниеТрансферНа микроавтобусе

Похожие экскурсии из Пхукета

Нетуристический Пхукет на байках
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Нетуристический Пхукет на байках
С опытным водителем побывать в секретных местах, подняться на смотровые и посетить Пхукет-таун
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$120 за человека
Пхукет для новичков
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
175 отзывов
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
260$208 за всё до 4 чел.
Закат на Пхукете: мотопрогулка в самую южную точку острова
🏍 На мотоцикле
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Закат на Пхукете: мотопрогулка в самую южную точку острова
Окунуться в атмосферу приключения и свободы и понаблюдать за заходом солнца на мысе Промтеп
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
82$78 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Пхукете
ХорошоТам