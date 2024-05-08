Организуем для вас трансфер на вместительном микроавтобусе из любой точки Пхукета и южного Таиланда — до нужного места.
Отель, аэропорт, достопримечательность — каким бы ни было ваше место назначения, мы всё предусмотрим, поможем с багажом и, если захотите, заранее забронируем для вас входные билеты.
Отель, аэропорт, достопримечательность — каким бы ни было ваше место назначения, мы всё предусмотрим, поможем с багажом и, если захотите, заранее забронируем для вас входные билеты.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Примеры маршрутов
- Аэропорт — Майкао, Найтон, Найянг — от 800 бат
- Аэропорт — Лагуна, Бангтао, Лаян, Таланг, Паклок — от 900 бат
- Аэропорт — Сурин, Камала — от 1000 бат
- Аэропорт — Патонг, Ката, Карон, Катаной — от 1200 бат
- Аэропорт — Пхукет-таун, Чалонг, Панва — от 1100 бат
- Аэропорт — Найхарн, Равай — от 1300 бат
Также мы с радостью довезём вас до достопримечательностей южной части Таиланда или до пирса Донсак в провинции Сураттани, откуда ходит паром на Самуи и Панган.
Организационные детали
- Точная стоимость поездки зависит от кол-ва человек, багажа и направления
- Оплата на месте наличными батами, также возможна оплата рублями на карту РФ заранее
- Предоставляем детские кресла (+100 бат)
Дополнительные опции (стоимость по запросу):
- Организация и покупка билетов на любые шоу и аттракционы
- Полная инструкция для посещения самостоятельно любых локаций и достопримечательностей
- Подбор ресторанов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 2217 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду! Живу на прекрасном острове Пхукет уже более 8 лет, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вадим
8 мая 2024
Худший сервис, если вообще это называется сервис!
Человек, зная, что у нас 4 больших чемодана, 2 взрослых человека и трансфер в аэропорт - прислал обычное такси, тойота корола. Это при условии,
Человек, зная, что у нас 4 больших чемодана, 2 взрослых человека и трансфер в аэропорт - прислал обычное такси, тойота корола. Это при условии,
Тимур
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за обратную связь! Сожалею, что вам не понравилось, трансфер был выполнен вовремя, без опозданий, водитель выбрал дорогу
И
Ирина
6 апр 2024
Сегодня мы были на обзорной экскурсии с Владимиром. Увидели два храма, старый город, пообедали в ресторане Голубой слон, заехали на вечерний рынок.
Владимир очень хорошо все рассказал и постоянно обговаривал маршрут с нами.
Спасибо большое!
Владимир очень хорошо все рассказал и постоянно обговаривал маршрут с нами.
Спасибо большое!
Л
Любовь
5 апр 2024
Комфортная машина, подана вовремя. Цена соответствует качеству.
А
Анна
26 мар 2024
Все прошло отлично! Очень приятный водитель. А так же Тимур заранее ответил на все наши вопросы и помог с выбором.
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