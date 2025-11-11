во вторник, четверг и субботу в 08:00

Вы увидите самобытный остров Яо Яй и посетите остров Хонг с его манящей лагуной. Насладитесь красотой Лао Ладина, будто с рекламных роликов. Оцените богатый подводный мир у берегов Пак Биа. Программа неутомительная и отлично подойдёт путешественникам любого возраста.
Описание экскурсии
План путешествия
07:30 Сбор по отелям
08:30 Прибытие на пирс, знакомство с программой дня и правилами безопасности
09:00 Отправление с пирса
09:20 Остров Яо Яй, остановка без высадки
09:30 Лагуна Хонг, купание
10:00 — 11:30 Остров Хонг, купание, снорклинг, отдых на пляже, обед
11:30 — 12:00 Обед на острове Хонг
13:10 — 14:10 Остров Лао Ладин, купание, снорклинг, отдых на пляже
14:30 — 15:30 Остров Пак Биа, отдых на пляже
16:00 Возвращение на пирс и трансфер до отелей
Программа, маршрут и тайминг могут меняться из-за погоды и нац. праздников.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте в батах.
- Трансфер заберёт вас из отеля и по окончании программы отвезёт обратно. Отдельно оплачивается трансфер для удаленных районов — стоимость уточняйте в переписке.
- Программа идеально подойдёт для людей в возрасте, можно с маленькими детьми, не допускаются только беременные женщины и дети до 2 лет
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
- Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид
- В стоимость программы включена страховка
- Обратите внимание: программа может измениться в зависимости от погоды и состояния моря
во вторник в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$95
|Дети до 10 лет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля на Пхукете
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3121 туриста
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия на твердую четверку Гид супер, обед вкусный, от острова к острову давали перекусить Единственное хотелось бы чуть больше времени на последнем острове, тк помимо снорклинга и обеда там еще есть подъем на смотровую площадку, и уместить это всё в час времени нереально(
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М
Отличная экскурсия. Все вовремя, соответствует описанию. Гиду огромная благодарность ❤️
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С
10.11.2024 посетили данную экскурсию семьей с 2 детьми. Очень понравилась. Легкая, не утомительная дорога. Кораблик очень комфортный. Острова впечатлили очень. Много рыбок, коралловые островки. Посещали острова Пхи Пхи - такого разнообразия морских жителей не видели, как на этих островах. С маленькими детьми самое то 👍🏻. Отдельно хочу сказать спасибо всей команде-все четко и слаженно и гиду Мурату.
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Организация - отличная! Все четко, вежливо. У нашей группы гидом был Константин, очень понравился! И шутки-прибаутки, и при этом полезные и годные инструкции.
Вняли, как мантру: «не садитесь в лодку к
Вняли, как мантру: «не садитесь в лодку к
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отличный вариант знакомства с островами организовано все хорошо
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Н
Интересный маршрут по красивым местам, где на пляже не так много людей, много фотозон, чистая голубая водичка и вокруг джунгли) рекомендую
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