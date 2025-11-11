во вторник, четверг и субботу в 08:00

Вы увидите самобытный остров Яо Яй и посетите остров Хонг с его манящей лагуной. Насладитесь красотой Лао Ладина, будто с рекламных роликов. Оцените богатый подводный мир у берегов Пак Биа. Программа неутомительная и отлично подойдёт путешественникам любого возраста.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

План путешествия

07:30 Сбор по отелям

08:30 Прибытие на пирс, знакомство с программой дня и правилами безопасности

09:00 Отправление с пирса

09:20 Остров Яо Яй, остановка без высадки

09:30 Лагуна Хонг, купание

10:00 — 11:30 Остров Хонг, купание, снорклинг, отдых на пляже, обед

11:30 — 12:00 Обед на острове Хонг

13:10 — 14:10 Остров Лао Ладин, купание, снорклинг, отдых на пляже

14:30 — 15:30 Остров Пак Биа, отдых на пляже

16:00 Возвращение на пирс и трансфер до отелей

Программа, маршрут и тайминг могут меняться из-за погоды и нац. праздников.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте в батах.