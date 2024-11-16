Это предложение для гостей, которые ценят каждую минуту своего отдыха.
Наш водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой, поможет с багажом и проводит к автомобилю, на котором вы быстро и с комфортом доберётесь до отеля. Путешествуйте без забот и очередей!
Описание трансфер
Трансфер от аэропорта до отеля — лучший вариант после утомительного перелёта. Мы встретим вас как дома! Опытный водитель дождётся вашего прибытия и позаботится о том, чтобы вы без лишних забот добрались до места отдыха. Также возможен обратный трансфер.
Организационные детали
- Поедем на вместительных автомобилях Isuzu MUX или Toyota Fortuner (кроссовер или SUV)
- При бронировании укажите, пожалуйста, номер рейса, время прибытия, ФИО одного участника и количество человек
- С вами поедет один из англоговорящих водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 192 туристов
Добро пожаловать на Пхукет! Меня зовут Игорь, я — ваш главный гид и основатель туристической компании. Мы с моей командой профессиональных гидов с 2010 года живём на этом острове иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
16 ноя 2024
Первый раз полетели на отдых на Пхукет, с помощью приложения смогли заказать трансфер от аэропорта до виллы. Игорь был очень приветливым и отзывчивым, перед оплатой обсудили все детали, предложил различные виды оплаты на наш выбор. При возникновении вопросов и непоняток быстро реагировал и консультировал. Помимо этого рассказал и посоветовал экскурсии)
