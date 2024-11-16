Игорь — ваша команда гидов на Пхукете

Провели экскурсии для 192 туристов

читать дальше знаем его как свои пять пальцев. Каждый из нас глубоко изучил местные традиции, культуру, историю и природные красоты. Мы с радостью поделимся с вами нашими знаниями и проведём по самым интересным и уникальным уголкам тропического рая.

Добро пожаловать на Пхукет! Меня зовут Игорь, я — ваш главный гид и основатель туристической компании. Мы с моей командой профессиональных гидов с 2010 года живём на этом острове и