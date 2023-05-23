Путешествия созданы для впечатлений, впечатления превращаются в воспоминания, а воспоминания теперь хранятся в галерее вашего телефона. На него я сделаю ваши яркие и качественные фото с прекрасного острова Пхукет. А что будет на фоне? Предлагаю вам выбрать: весь топ от Биг Будды до стильных кафе, пляжный отдых или огромная студия с тематическими фотозонами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фото на телефон от профессионального фотографа

У вас отличная камера на смартфоне, но снимки до сих пор не дотягивают до «шедевров»? Я решу эту проблему как фотограф, знающий лучшие ракурсы и условия для съёмки. Имея большой опыт в портретном жанре, поделюсь секретами позирования и помогу понять, что каждый человек фотогеничен:)

Про маршрут

На выбор один из трёх разных по идее и содержанию «маршрутов».

Всё и сразу — за один день сделаем ту базу контента, которую многие не успевают за весь отпуск. Этот вариант гибкий: конкретный маршрут будет проработан в зависимости от места вашего проживания на Пхукете и пожеланий. Основные локации следующие: главная достопримечательность (например, Биг Будда); пляж, словно созданный для фотосессий; топовая смотровая площадка в вашем районе; буддийский или китайский храм для культурной составляющей экскурсии; кафе с необычным интерьером и, если останется время, секретное непопулярное место.

Пляжный отдых. Оставим основные пляжи туристам, а сами отправимся в труднодоступную приватную бухту. Помимо отсутствия толпы здесь в нашем распоряжении и песок, и камни, и пальмы, и фотозоны. Идеальный вариант, чтобы проработать тему «баунти» и выгулять все купальники. После активной части создания контента по желанию останемся отдыхать до конца дня.

Контент-фотостудия — 58 тематических фотозон на трёх этажах! Нестандартное предложение для путешественников, у которых уже достаточно кадров с острова. Такого разнообразия на Пхукете больше не найти. Приехать сюда со всем гардеробом, и его всё равно не хватит, чтобы обыграть каждую зону. После съёмки можно остаться на целый день и продолжать снимать контент своей компанией.

Спрашивайте, буду рад помочь с выбором варианта!

🤳🏾 Все представленные на странице фото сделаны мной на телефон.

Организационные детали

Оплата на месте возможна в батах или долларах

В зависимости от выбранного маршрута потребуются дополнительные расходы от 100 до 1000 бат на человека (угощения в кафе или входные билеты)

Помимо съёмки на телефон можно разнообразить контент с помощью съёмки на профессиональную камеру и дрон (стоимость по запросу)

Как проходит тур

Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного вам места в любой точке острова и после тура привезу обратно

В базовой версии тура мы перемещаемся на байке (вы — пассажир; шлем выдаётся). Но если вы едете компанией, то можно доплатить за дополнительный байк (2000 бат) или автомобиль (3000 бат; важный момент — в автомобиле не портится причёска).

Что вам понадобится