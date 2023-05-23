Та самая экскурсия, которая наполнит ваш телефон самыми классными фотографиями из поездки
А что будет на фоне? Предлагаю вам выбрать: весь топ от Биг Будды до стильных кафе, пляжный отдых или огромная студия с тематическими фотозонами.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Фото на телефон от профессионального фотографа
У вас отличная камера на смартфоне, но снимки до сих пор не дотягивают до «шедевров»? Я решу эту проблему как фотограф, знающий лучшие ракурсы и условия для съёмки. Имея большой опыт в портретном жанре, поделюсь секретами позирования и помогу понять, что каждый человек фотогеничен:)
Про маршрут
На выбор один из трёх разных по идее и содержанию «маршрутов».
Всё и сразу — за один день сделаем ту базу контента, которую многие не успевают за весь отпуск. Этот вариант гибкий: конкретный маршрут будет проработан в зависимости от места вашего проживания на Пхукете и пожеланий. Основные локации следующие: главная достопримечательность (например, Биг Будда); пляж, словно созданный для фотосессий; топовая смотровая площадка в вашем районе; буддийский или китайский храм для культурной составляющей экскурсии; кафе с необычным интерьером и, если останется время, секретное непопулярное место.
Пляжный отдых. Оставим основные пляжи туристам, а сами отправимся в труднодоступную приватную бухту. Помимо отсутствия толпы здесь в нашем распоряжении и песок, и камни, и пальмы, и фотозоны. Идеальный вариант, чтобы проработать тему «баунти» и выгулять все купальники. После активной части создания контента по желанию останемся отдыхать до конца дня.
Контент-фотостудия — 58 тематических фотозон на трёх этажах! Нестандартное предложение для путешественников, у которых уже достаточно кадров с острова. Такого разнообразия на Пхукете больше не найти. Приехать сюда со всем гардеробом, и его всё равно не хватит, чтобы обыграть каждую зону. После съёмки можно остаться на целый день и продолжать снимать контент своей компанией.
Спрашивайте, буду рад помочь с выбором варианта!
🤳🏾 Все представленные на странице фото сделаны мной на телефон.
Организационные детали
- Оплата на месте возможна в батах или долларах
- В зависимости от выбранного маршрута потребуются дополнительные расходы от 100 до 1000 бат на человека (угощения в кафе или входные билеты)
- Помимо съёмки на телефон можно разнообразить контент с помощью съёмки на профессиональную камеру и дрон (стоимость по запросу)
Как проходит тур
- Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного вам места в любой точке острова и после тура привезу обратно
- В базовой версии тура мы перемещаемся на байке (вы — пассажир; шлем выдаётся). Но если вы едете компанией, то можно доплатить за дополнительный байк (2000 бат) или автомобиль (3000 бат; важный момент — в автомобиле не портится причёска).
Что вам понадобится
- Перед туром стоит очистить память телефона и взять с собой powerbank
- Также продумайте одежду для смены образов (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.