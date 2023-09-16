Я покажу вам тайные локации и расскажу про быт местных, историю городской архитектуры и как перанаканы навсегда изменили жизнь современного Пхукета.
Описание экскурсии
Храм бога Смерти. Посетим один из самых колоритных и важных храмов Пхукета, куда не заглядывают туристы. Я покажу и расскажу, как и зачем местные буддисты делают подношения богам. Здесь же находится второй по величине сидящий будда на острове.
Гора Као Ранг (Ранг Хилл). Прогуляемся по уютному парку, утопающему в зарослях Великого баньяна. Это семейство деревьев, священных для буддистов. На обзорной площадке полюбуемся Пхукет-тауном. Он виден отсюда как на ладони.
Гора обезьян. Покормим диких обезьян орехами и бананами. Но до этого расскажу о «технике безопасности при общении» с этими наглыми, но в то же время обаятельными созданиями.
Бирманский храм на острове Сирей. Да, на Пхукете есть остров в острове, который соединен с основной частью небольшим мостом. На Сирее проживают много бирманских переселенцев. Вы узнаете, почему они в огромном количестве переезжают в Таиланд. Также заглянем в храм, где увидим большого лежачего Будду.
Старый Пхукет. На улочках старого города расскажу про его становление, архитектурные нюансы китайско-португальского стиля и жизнь местных обитателей. Заглянем в отель, где снимали «Пляж» с Ди Каприо, и в китайский храм, где до сих пор живёт таец-перанаканец, потомок его основателей.
Мыс Панва. Посетим нетуристическую обзорную площадку на 360 градусов с красивым видом на близлежащие острова, пирс Чалонг и Биг Будду.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит сопровождение русскоговорящего гида на комфортном авто с кондиционером
- Оплата гиду на месте в батах, долларах или рублях на российскую карту. Предварительно уточню вариант оплаты за день до экскурсии.
- Для отдыхающих в районах Майкао, Най Янг, Найтон, Ао По и за пределами Пхукета возможна доплата за удалённый район. Уточняйте при бронировании.
- Для группы от 5 человек у нас есть минивэн и автобус. Обсуждаем доплату при бронировании в зависимости от количества человек в группе.
Дополнительные расходы:
- обед и перекусы — от 50 батов на человека
- бананы и орехи для обезьян — от 30 батов
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1) Локации, не перегруженные туристами, все понравились очень, практически пустые храмовые комплексы очень зашли. Если вам нравится локальная атмосфера, а биг будда,
Он невероятно позитивный человек и отличный рассказчик. Я узнала очень много нового о Пхукете и Тайланде в целом. Увидела великолепные храмы и фантастически прекрасные виды. Природа Тайланда восхищает. Пхукет-Таун поразил меня своей необычной архитектурой, и Максим объяснил мне причину этой необычности. Время прошло совершенно незаметно.
Однозначно, рекомендую эту экскурсию