Посетить популярные и нетуристические места - от горы Као Ранг до мыса Панва
Я покажу вам тайные локации и расскажу про быт местных, историю городской архитектуры и как перанаканы навсегда изменили жизнь современного Пхукета.
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Описание
Что вас ожидает
Храм бога Смерти. Посетим один из самых колоритных и важных храмов Пхукета, куда не заглядывают туристы. Я покажу и расскажу, как и зачем местные буддисты делают подношения богам. Здесь же находится второй по величине сидящий будда на острове.
Гора Као Ранг (Ранг Хилл). Прогуляемся по уютному парку, утопающему в зарослях Великого баньяна. Это семейство деревьев, священных для буддистов. На обзорной площадке полюбуемся Пхукет-тауном. Он виден отсюда как на ладони.
Гора обезьян. Покормим диких обезьян орехами и бананами. Но до этого расскажу о «технике безопасности при общении» с этими наглыми, но в то же время обаятельными созданиями.
Бирманский храм на острове Сирей. Да, на Пхукете есть остров в острове, который соединен с основной частью небольшим мостом. На Сирее проживают много бирманских переселенцев. Вы узнаете, почему они в огромном количестве переезжают в Таиланд. Также заглянем в храм, где увидим большого лежачего Будду.
Старый Пхукет. На улочках старого города расскажу про его становление, архитектурные нюансы китайско-португальского стиля и жизнь местных обитателей. Заглянем в отель, где снимали «Пляж» с Ди Каприо, и в китайский храм, где до сих пор живёт таец-перанаканец, потомок его основателей.
Мыс Панва. Посетим нетуристическую обзорную площадку на 360 градусов с красивым видом на близлежащие острова, пирс Чалонг и Биг Будду.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит сопровождение русскоговорящего гида на комфортном авто с кондиционером
- Оплата гиду на месте в батах, долларах или рублях на российскую карту. Предварительно уточню вариант оплаты за день до экскурсии.
- Для отдыхающих в районах Майкао, Най Янг, Найтон, Ао По и за пределами Пхукета возможна доплата за удалённый район. Уточняйте при бронировании.
- Для группы от 5 человек у нас есть минивэн и автобус. Обсуждаем доплату при бронировании в зависимости от количества человек в группе.
Дополнительные расходы:
- обед и перекусы — от 50 бат на человека
- бананы и орехи для обезьян — от 30 бат
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшне вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1) Локации, не перегруженные туристами, все понравились очень, практически пустые храмовые комплексы очень зашли. Если вам нравится локальная атмосфера, а биг будда, то выбирайте это тур.
2) Супер-комфортная коммуникация на самих локациях и в дороге между ними. Ненапряжно, ненавязчиво, довольно весело и адаптивно. Илья не будет перегружать вас информацией, которая для вас не очень значима, и, наоборот, подсветит интересующие вас темы. Вообще он довольно быстро понял, что нам больше по кайфу, и уже сам адаптировал дальнейший маршрут. Например, инстаграммные точки для фото нам не очень, зато фактура про локалов очень нравятся, Илья все это быстро схватил и адаптировал дальнейший маршрут. Все в формате ненапряжного диалога, который отлично склеивал перемещения между локациями. Думаю, уже очевидно, что и по таймингу нас никто не подгонял и не ставил в рамки, мы немного скорректировали маршрут на месте, по ходу дела решали, где задержимся подольше, а где проскочим побыстрей.
3) Чистый и комфортный автомобиль с кондеем.
Резюмирую: отличная обзорная для тех, кто не мобилен (без своего транспорта), хочет получить правильный first taste о Пхукете и сторонится откровенно-туристических локаций. Не обращайте внимание на малое количество отзывов, Илья давно живет на Пхукете и работает в сфере, но только недавно зарегистрировал тур на Трипстере. Обзор стоит каждый потраченный на него доллар/бат.