Многие путешественники селятся на западе Пхукета и проводят там почти всё время. Но остров примечателен не только морем и природой. В Пхукет-тауне и рядом с ним много храмов, культурных и исторических мест. Я покажу вам тайные локации и расскажу про быт местных, историю городской архитектуры и как перанаканы навсегда изменили жизнь современного Пхукета.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храм бога Смерти. Посетим один из самых колоритных и важных храмов Пхукета, куда не заглядывают туристы. Я покажу и расскажу, как и зачем местные буддисты делают подношения богам. Здесь же находится второй по величине сидящий будда на острове.

Гора Као Ранг (Ранг Хилл). Прогуляемся по уютному парку, утопающему в зарослях Великого баньяна. Это семейство деревьев, священных для буддистов. На обзорной площадке полюбуемся Пхукет-тауном. Он виден отсюда как на ладони.

Гора обезьян. Покормим диких обезьян орехами и бананами. Но до этого расскажу о «технике безопасности при общении» с этими наглыми, но в то же время обаятельными созданиями.

Бирманский храм на острове Сирей. Да, на Пхукете есть остров в острове, который соединен с основной частью небольшим мостом. На Сирее проживают много бирманских переселенцев. Вы узнаете, почему они в огромном количестве переезжают в Таиланд. Также заглянем в храм, где увидим большого лежачего Будду.

Старый Пхукет. На улочках старого города расскажу про его становление, архитектурные нюансы китайско-португальского стиля и жизнь местных обитателей. Заглянем в отель, где снимали «Пляж» с Ди Каприо, и в китайский храм, где до сих пор живёт таец-перанаканец, потомок его основателей.

Мыс Панва. Посетим нетуристическую обзорную площадку на 360 градусов с красивым видом на близлежащие острова, пирс Чалонг и Биг Будду.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит сопровождение русскоговорящего гида на комфортном авто с кондиционером

Оплата гиду на месте в батах, долларах или рублях на российскую карту. Предварительно уточню вариант оплаты за день до экскурсии.

Для отдыхающих в районах Майкао, Най Янг, Найтон, Ао По и за пределами Пхукета возможна доплата за удалённый район. Уточняйте при бронировании.

Для группы от 5 человек у нас есть минивэн и автобус. Обсуждаем доплату при бронировании в зависимости от количества человек в группе.

Дополнительные расходы: