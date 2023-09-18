Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности

Посетить популярные и нетуристические места - от горы Као Ранг до мыса Панва

5
4 отзыва
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Многие путешественники селятся на западе Пхукета и проводят там почти всё время. Но остров примечателен не только морем и природой. В Пхукет-тауне и рядом с ним много храмов, культурных и исторических мест.

Я покажу вам тайные локации и расскажу про быт местных, историю городской архитектуры и как перанаканы навсегда изменили жизнь современного Пхукета.
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм бога Смерти. Посетим один из самых колоритных и важных храмов Пхукета, куда не заглядывают туристы. Я покажу и расскажу, как и зачем местные буддисты делают подношения богам. Здесь же находится второй по величине сидящий будда на острове.

Гора Као Ранг (Ранг Хилл). Прогуляемся по уютному парку, утопающему в зарослях Великого баньяна. Это семейство деревьев, священных для буддистов. На обзорной площадке полюбуемся Пхукет-тауном. Он виден отсюда как на ладони.

Гора обезьян. Покормим диких обезьян орехами и бананами. Но до этого расскажу о «технике безопасности при общении» с этими наглыми, но в то же время обаятельными созданиями.

Бирманский храм на острове Сирей. Да, на Пхукете есть остров в острове, который соединен с основной частью небольшим мостом. На Сирее проживают много бирманских переселенцев. Вы узнаете, почему они в огромном количестве переезжают в Таиланд. Также заглянем в храм, где увидим большого лежачего Будду.

Старый Пхукет. На улочках старого города расскажу про его становление, архитектурные нюансы китайско-португальского стиля и жизнь местных обитателей. Заглянем в отель, где снимали «Пляж» с Ди Каприо, и в китайский храм, где до сих пор живёт таец-перанаканец, потомок его основателей.

Мыс Панва. Посетим нетуристическую обзорную площадку на 360 градусов с красивым видом на близлежащие острова, пирс Чалонг и Биг Будду.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит сопровождение русскоговорящего гида на комфортном авто с кондиционером
  • Оплата гиду на месте в батах, долларах или рублях на российскую карту. Предварительно уточню вариант оплаты за день до экскурсии.
  • Для отдыхающих в районах Майкао, Най Янг, Найтон, Ао По и за пределами Пхукета возможна доплата за удалённый район. Уточняйте при бронировании.
  • Для группы от 5 человек у нас есть минивэн и автобус. Обсуждаем доплату при бронировании в зависимости от количества человек в группе.

Дополнительные расходы:

  • обед и перекусы — от 50 бат на человека
  • бананы и орехи для обезьян — от 30 бат

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшне вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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М
18 сен 2023
Организатор Илья был занят, по его рекомендации экскурсию провел Дмитрий. Он заранее предупредил о прибытии в отель, приехал на удобной машине. Во время поездки мы получили массу полезной информации, посетили прекрасные места острова Пхукета, прошлись по исторической части города Пхукет. Нам всё понравилось.
c
16 сен 2023
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.

1) Локации, не перегруженные туристами, все понравились очень, практически пустые храмовые комплексы очень зашли. Если вам нравится локальная атмосфера, а биг будда, то выбирайте это тур.

2) Супер-комфортная коммуникация на самих локациях и в дороге между ними. Ненапряжно, ненавязчиво, довольно весело и адаптивно. Илья не будет перегружать вас информацией, которая для вас не очень значима, и, наоборот, подсветит интересующие вас темы. Вообще он довольно быстро понял, что нам больше по кайфу, и уже сам адаптировал дальнейший маршрут. Например, инстаграммные точки для фото нам не очень, зато фактура про локалов очень нравятся, Илья все это быстро схватил и адаптировал дальнейший маршрут. Все в формате ненапряжного диалога, который отлично склеивал перемещения между локациями. Думаю, уже очевидно, что и по таймингу нас никто не подгонял и не ставил в рамки, мы немного скорректировали маршрут на месте, по ходу дела решали, где задержимся подольше, а где проскочим побыстрей.

3) Чистый и комфортный автомобиль с кондеем.

Резюмирую: отличная обзорная для тех, кто не мобилен (без своего транспорта), хочет получить правильный first taste о Пхукете и сторонится откровенно-туристических локаций. Не обращайте внимание на малое количество отзывов, Илья давно живет на Пхукете и работает в сфере, но только недавно зарегистрировал тур на Трипстере. Обзор стоит каждый потраченный на него доллар/бат.
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.Первый раз пробовали такой формат и все было классно.Первый раз пробовали такой формат и все было классно.Первый раз пробовали такой формат и все было классно.Первый раз пробовали такой формат и все было классно.Первый раз пробовали такой формат и все было классно.Первый раз пробовали такой формат и все было классно.Первый раз пробовали такой формат и все было классно.Первый раз пробовали такой формат и все было классно.Первый раз пробовали такой формат и все было классно.
Алина
5 сен 2023
Сегодня были на замечательном индивидуальном туре по Пхукету с Ильей! Рады, что не побоялись взять тур с небольшим количеством отзывов. С гидом Ильей можно легко договориться по времени, по программе тура, очень гибкий и лояльный. Также Илья очень храбрый, помог разобраться с агрессивной обезьяной, которая утащила мои очки. При этом Илья успевал все снимать на видео, за что ему отдельная благодарность от моих подписчиков 😀 все было шикарно, спасибо большое! Будем советовать друзьям)
Сегодня были на замечательном индивидуальном туре по Пхукету с Ильей! Рады, что не побоялись взять тур
Ира
13 авг 2023
Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут, так как приезжая на некоторые точки, было понятно, что это не массовое направление, и на них бывают лишь местные жители. Во-вторых, очень интересно было слушать Илью, на все вопросы, которые мы задавали, был исчерпывающий ответ, видно что человек живет давно тут и любит свою работу. Я удивлена, что так мало отзывов у этой экскурсии. Всем рекомендую посмотреть именно сердце Пхукета, так как отдыхая только на пляжах, не получится по настоящему прочувствовать остров. А ну да, в завершении искупались на пляже без волн, Илья нам дал свободное время, так как на Патонге очень большие волны были. Еще раз спасибо!
Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,

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