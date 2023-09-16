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Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности

Посетить популярные и нетуристические места - от горы Као Ранг до мыса Панва
Многие путешественники селятся на западе Пхукета и проводят там почти всё время. Но остров примечателен не только морем и природой. В Пхукет-тауне и рядом с ним много храмов, культурных и исторических мест.

Я покажу вам тайные локации и расскажу про быт местных, историю городской архитектуры и как перанаканы навсегда изменили жизнь современного Пхукета.
4.7
44 отзыва
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности

Описание экскурсии

Храм бога Смерти. Посетим один из самых колоритных и важных храмов Пхукета, куда не заглядывают туристы. Я покажу и расскажу, как и зачем местные буддисты делают подношения богам. Здесь же находится второй по величине сидящий будда на острове.

Гора Као Ранг (Ранг Хилл). Прогуляемся по уютному парку, утопающему в зарослях Великого баньяна. Это семейство деревьев, священных для буддистов. На обзорной площадке полюбуемся Пхукет-тауном. Он виден отсюда как на ладони.

Гора обезьян. Покормим диких обезьян орехами и бананами. Но до этого расскажу о «технике безопасности при общении» с этими наглыми, но в то же время обаятельными созданиями.

Бирманский храм на острове Сирей. Да, на Пхукете есть остров в острове, который соединен с основной частью небольшим мостом. На Сирее проживают много бирманских переселенцев. Вы узнаете, почему они в огромном количестве переезжают в Таиланд. Также заглянем в храм, где увидим большого лежачего Будду.

Старый Пхукет. На улочках старого города расскажу про его становление, архитектурные нюансы китайско-португальского стиля и жизнь местных обитателей. Заглянем в отель, где снимали «Пляж» с Ди Каприо, и в китайский храм, где до сих пор живёт таец-перанаканец, потомок его основателей.

Мыс Панва. Посетим нетуристическую обзорную площадку на 360 градусов с красивым видом на близлежащие острова, пирс Чалонг и Биг Будду.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит сопровождение русскоговорящего гида на комфортном авто с кондиционером
  • Оплата гиду на месте в батах, долларах или рублях на российскую карту. Предварительно уточню вариант оплаты за день до экскурсии.
  • Для отдыхающих в районах Майкао, Най Янг, Найтон, Ао По и за пределами Пхукета возможна доплата за удалённый район. Уточняйте при бронировании.
  • Для группы от 5 человек у нас есть минивэн и автобус. Обсуждаем доплату при бронировании в зависимости от количества человек в группе.

Дополнительные расходы:

  • обед и перекусы — от 50 батов на человека
  • бананы и орехи для обезьян — от 30 батов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшне вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 384 туристов
Привет всем путешественникам! Меня зовут Илья. Когда-то в 2015 году я всё бросил и прилетел в этой райский уголок с билетом в один конец. С тех пор Пхукет стал моим
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вторым домом, я получил много жизненного опыта, работая в туризме и не только, проживая разные периоды своей жизни здесь. Пхукет такой разный и многогранный, настоящая жемчужина Таиланда, поэтому я горю желанием показать вам его таким, каким его вижу я. До встречи на наших индивидуальных экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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Первый раз пробовали такой формат и все было классно.

1) Локации, не перегруженные туристами, все понравились очень, практически пустые храмовые комплексы очень зашли. Если вам нравится локальная атмосфера, а биг будда,
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то выбирайте это тур.

2) Супер-комфортная коммуникация на самих локациях и в дороге между ними. Ненапряжно, ненавязчиво, довольно весело и адаптивно. Илья не будет перегружать вас информацией, которая для вас не очень значима, и, наоборот, подсветит интересующие вас темы. Вообще он довольно быстро понял, что нам больше по кайфу, и уже сам адаптировал дальнейший маршрут. Например, инстаграммные точки для фото нам не очень, зато фактура про локалов очень нравятся, Илья все это быстро схватил и адаптировал дальнейший маршрут. Все в формате ненапряжного диалога, который отлично склеивал перемещения между локациями. Думаю, уже очевидно, что и по таймингу нас никто не подгонял и не ставил в рамки, мы немного скорректировали маршрут на месте, по ходу дела решали, где задержимся подольше, а где проскочим побыстрей.

3) Чистый и комфортный автомобиль с кондеем.

Резюмирую: отличная обзорная для тех, кто не мобилен (без своего транспорта), хочет получить правильный first taste о Пхукете и сторонится откровенно-туристических локаций. Не обращайте внимание на малое количество отзывов, Илья давно живет на Пхукете и работает в сфере, но только недавно зарегистрировал тур на Трипстере. Обзор стоит каждый потраченный на него доллар/бат.

Первый раз пробовали такой формат и все было классно.
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.+2
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.
Первый раз пробовали такой формат и все было классно.
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Ира
Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут, так как приезжая на некоторые точки, было понятно, что это не массовое направление, и
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на них бывают лишь местные жители. Во-вторых, очень интересно было слушать Илью, на все вопросы, которые мы задавали, был исчерпывающий ответ, видно что человек живет давно тут и любит свою работу. Я удивлена, что так мало отзывов у этой экскурсии. Всем рекомендую посмотреть именно сердце Пхукета, так как отдыхая только на пляжах, не получится по настоящему прочувствовать остров. А ну да, в завершении искупались на пляже без волн, Илья нам дал свободное время, так как на Патонге очень большие волны были. Еще раз спасибо!

Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,
Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,
Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,
Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,
Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,
Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,
Хочу выразить огромный восторг от экскурсии по Пхукет Тауну и его окрестностям. Во-первых, очень понравился маршрут,
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Анастасия
Прогулка нам понравилась! За полдня мы увидели столько, сколько могли бы за неделю) организация замечательная: заказ оставили накануне, и Илья скорректировал под нас маршрут, забронировал визит в слоновник. Сопровождал Павел-
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он приехал идеально, весь маршрут был рядом, дополнял увиденное комментариями, но не перегрузил информацией. Не торопил, что тоже важно, когда ты с детьми) Покупались со слонами, покормили обезьянок, побывали в буддистском храме, поднялись к Большому Будде, полакомились мороженым в старом городе. Спасибо!

Прогулка нам понравилась! За полдня мы увидели столько, сколько могли бы за неделю) организация замечательная: заказ
Прогулка нам понравилась! За полдня мы увидели столько, сколько могли бы за неделю) организация замечательная: заказ
Прогулка нам понравилась! За полдня мы увидели столько, сколько могли бы за неделю) организация замечательная: заказ
Прогулка нам понравилась! За полдня мы увидели столько, сколько могли бы за неделю) организация замечательная: заказ
Прогулка нам понравилась! За полдня мы увидели столько, сколько могли бы за неделю) организация замечательная: заказ
Прогулка нам понравилась! За полдня мы увидели столько, сколько могли бы за неделю) организация замечательная: заказ
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Лариса
Я в восторге от этого маленького путешествия с Максимом.
Он невероятно позитивный человек и отличный рассказчик. Я узнала очень много нового о Пхукете и Тайланде в целом. Увидела великолепные храмы и фантастически прекрасные виды. Природа Тайланда восхищает. Пхукет-Таун поразил меня своей необычной архитектурой, и Максим объяснил мне причину этой необычности. Время прошло совершенно незаметно.
Однозначно, рекомендую эту экскурсию
Я в восторге от этого маленького путешествия с Максимом.
Я в восторге от этого маленького путешествия с Максимом.
Я в восторге от этого маленького путешествия с Максимом.
Я в восторге от этого маленького путешествия с Максимом.
Я в восторге от этого маленького путешествия с Максимом.
Я в восторге от этого маленького путешествия с Максимом.
Я в восторге от этого маленького путешествия с Максимом.
Я в восторге от этого маленького путешествия с Максимом.
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Александр
Нашим гидом был Дмитрий. Семья с двумя детьми. Организация на высшем уровне. Удобная большая машина с кондиционером. Дмитрий - отличный гид. Программа была составлена исходя из наших пожеланий. Интересные рассказы о каждой локации, необходимые советы по мерам безопасности, особенно пригодились при общении с обитателями парка обезьян) Дети были в восторге. Вообщем, классный гид с таким глубоким знанием вопроса. Рекомендую!
Нашим гидом был Дмитрий. Семья с двумя детьми. Организация на высшем уровне. Удобная большая машина с
Нашим гидом был Дмитрий. Семья с двумя детьми. Организация на высшем уровне. Удобная большая машина с
Нашим гидом был Дмитрий. Семья с двумя детьми. Организация на высшем уровне. Удобная большая машина с
Нашим гидом был Дмитрий. Семья с двумя детьми. Организация на высшем уровне. Удобная большая машина с
Нашим гидом был Дмитрий. Семья с двумя детьми. Организация на высшем уровне. Удобная большая машина с
Нашим гидом был Дмитрий. Семья с двумя детьми. Организация на высшем уровне. Удобная большая машина с
Нашим гидом был Дмитрий. Семья с двумя детьми. Организация на высшем уровне. Удобная большая машина с
Нашим гидом был Дмитрий. Семья с двумя детьми. Организация на высшем уровне. Удобная большая машина с
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П
Гид Илья - классный, экскурсия стоит своих денег на 100%, особенно порадовал персонифицированный, чуткий подход,интеллектуальная и гастрономическая составляющая), вы будете передвигаться на комфортном авто, без толп туристов под боком, можно адаптировать локации под себя, где -то дольше, где-то быстрее, Илья пробыл с нами даже больше заявленных 5 часов, рекомендуем однозначно и от всей души желаем процветания!!!!🧡
Гид Илья - классный, экскурсия стоит своих денег на 100%, особенно порадовал персонифицированный, чуткий подход,интеллектуальная и
Гид Илья - классный, экскурсия стоит своих денег на 100%, особенно порадовал персонифицированный, чуткий подход,интеллектуальная и
Гид Илья - классный, экскурсия стоит своих денег на 100%, особенно порадовал персонифицированный, чуткий подход,интеллектуальная и
Гид Илья - классный, экскурсия стоит своих денег на 100%, особенно порадовал персонифицированный, чуткий подход,интеллектуальная и
Гид Илья - классный, экскурсия стоит своих денег на 100%, особенно порадовал персонифицированный, чуткий подход,интеллектуальная и
Гид Илья - классный, экскурсия стоит своих денег на 100%, особенно порадовал персонифицированный, чуткий подход,интеллектуальная и
Гид Илья - классный, экскурсия стоит своих денег на 100%, особенно порадовал персонифицированный, чуткий подход,интеллектуальная и
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