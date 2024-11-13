Сингапур — это взрыв цивилизации среди тропиков, удивительная смесь культур, многоязычные улицы и зеркальные небоскрёбы, перемежающиеся с живописными рынками.
Всё это вы увидите! В первый день вас ждёт автомобильная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города. Во второй день вы сможете самостоятельно погулять по интересным именно вам местам.
Всё это вы увидите! В первый день вас ждёт автомобильная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города. Во второй день вы сможете самостоятельно погулять по интересным именно вам местам.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
День 1. Обзорная экскурсия по Сингапуру
Рано утром мы заберём вас из отеля на Пхукете и отвезём в аэропорт. В Сингапуре вас встретит на комфортабельном авто русскоговорящий гид — и вы отправитесь на трёхчасовую обзорную экскурсию. Посетите Колониальный район, где увидите Кафедральный собор, исторические здания Мэрии и Верховного суда. Оцените фонтан Богатства и памятник мифическому существу «Мерлайон». А также погуляете по оживлённому Китайскому кварталу. После экскурсии мы отвезём вас в отель и поможем с заселением.
День 2. Свободное время в Сингапуре
После завтрака в отеле у вас будет целый день для самостоятельных прогулок по Сингапуру. В районе шести вечера мы заберём вас на машине из удобного вам места и отвезём в аэропорт. На Пхукете вас также ждёт комфортный трансфер в отель.
Организационные детали
- Важно: нужно взять с собой загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев и обратный билет из Таиланда в страну проживания (его спрашивают на паспортном контроле при въезде)
- В стоимость включено: авиабилеты, все трансферы, обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле
- Питание оплачивается дополнительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 1679 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.Задать вопрос
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