Приглашаем вас провести красочный, яркий и веселый день в окружении ласкового Андаманского моря. Вы отдохнёте на белоснежной яхте, посетите остров Рача Яй, идиллические бухты и пляжи. И всё это в своей уютной компании без суеты и больших туристических групп на борту.

Описание экскурсии

День мечты на Пхукете

Мы заедем за вами в отель и привезем на пирс Чалонг, где вас будет ждать современный парусный катамаран Lagoon 400 S2 — на этой яхте всё было спроектировано так, чтобы создать ощущение гармонии и безопасности как при навигации, так и при швартовке. На его борту вы сможете расслабиться и насладиться окружающими видами.

В зависимости от сезона выберем самые красивые пляжи и бухты для остановок. Будем рыбачить, купаться, заниматься снорклингом. Если поймаем тунца, приготовим свежайший сашими. А еще мы угостим вас тропическими фруктами и накормим вкусным обедом. Наше тайское меню включает в себя овощной салат, курицу в кляре, массаман карри, говядину с овощами, рис и фрукты.

Организационные детали