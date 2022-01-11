Что вас ожидает

День мечты на Пхукете

Мы заедем за вами в отель и привезем на пирс Чалонг, где нас будет ждать современный парусный катамаран. На нем мы и отправимся в наше морское приключение! В зависимости от сезона выберем самые красивые пляжи и бухты для остановок. Будем рыбачить, купаться, заниматься снорклингом и кататься на падлборде — широкой доске с веслом. Если поймаем тунца, приготовим вкуснейший сашими. А еще мы угостим вас тропическими фруктами и приготовим ланч в тайском стиле: курицу в кляре, массаман карри, говядину с овощами и рис.

Организационные детали