Приглашаем вас провести красочный, яркий и веселый день в окружении ласкового Андаманского моря. Вы отдохнёте на белоснежной яхте, посетите остров Рача Яй, идиллические бухты и пляжи. И всё это в своей уютной компании без суеты и больших туристических групп на борту.
Описание экскурсии
День мечты на Пхукете
Мы заедем за вами в отель и привезем на пирс Чалонг, где вас будет ждать современный парусный катамаран Lagoon 400 S2 — на этой яхте всё было спроектировано так, чтобы создать ощущение гармонии и безопасности как при навигации, так и при швартовке. На его борту вы сможете расслабиться и насладиться окружающими видами.
В зависимости от сезона выберем самые красивые пляжи и бухты для остановок. Будем рыбачить, купаться, заниматься снорклингом. Если поймаем тунца, приготовим свежайший сашими. А еще мы угостим вас тропическими фруктами и накормим вкусным обедом. Наше тайское меню включает в себя овощной салат, курицу в кляре, массаман карри, говядину с овощами, рис и фрукты.
Организационные детали
- Обед, фрукты, прохладительные безалкогольные напитки, маски и трубки для снорклинга, рыбалка включены в стоимость экскурсии
- Трансфер до места старта оплачивается отдельно
- Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 7 дней до круиза. Предоплата — на сайте Tripster, оставшаяся сумма — наличными организатору круиза.
- На борту есть нужное количество спасательных жилетов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пирса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Мы яхтенное агентство на Пхукете, работаем с 2013 года. Организуем живописные морские путешествия и обучаем управлению яхтой в нашей парусной школе. С нетерпением ждем вас на острове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Хочу поблагодарить организаторов и особенно команду! Это было невероятно! Яхта просто сказка: просторная, стильная, с удобными зонами для отдыха. Отличный обед, великолепное отношение, сервис отличный. Очень круто отдохнули компанией!!!
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е
Рыбалка не состоялась ввиду огромных волн, но зато мы насладились морской прогулкой на остров Рача. Но начну сначала! Нас забрали из отеля в оговоренное время, привезли прямо к катамарану, нас
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Ездили вчетвером, двое детей(1,9 и 5 лет). Илья предварительно ответил на все вопросы, всегда был на связи. Трансфер приехал вовремя, забрал от отеля, привез на пирс, там встретила Анна сразу
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П
Отличная организация отдыха, все продумано до мелочей. Отдельно хочу выделить команду яхты, очень сервисные, внимательные и заботливые ребята, которые стремятся, чтобы отдых был максимально комфортным и запоминающимся. Абсолютно незаметное обслуживание,
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А
Вернулись из морского путешествия к острову Рача. Все прошло просто супер, начиная от трансфера из отеля до пирса, даже не до пирса, а прям к самому катамарану. Заканчивая невероятно вкусным
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А
Большое спасибо Илье за прекрасно организованную поездку/ плавание)).
Нас сопровождала внимательная и отзывчивая команда во главе с капитаном. С момента нашего первого шага на катамаран нас окружили заботой и вниманием, показали
Нас сопровождала внимательная и отзывчивая команда во главе с капитаном. С момента нашего первого шага на катамаран нас окружили заботой и вниманием, показали
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