Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране

Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками

5
1 отзыв
Индивидуальная
Приглашаем вас провести красочный, яркий и веселый день в окружении бескрайнего Андаманского моря.

Вы отдохнете на белоснежной яхте, посетите остров Рача Ай, идиллические бухты и пляжи.

А мы поделимся интересными морскими историями, научим вас поднимать парус и держать курс.
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День мечты на Пхукете

Мы заедем за вами в отель и привезем на пирс Чалонг, где нас будет ждать современный парусный катамаран. На нем мы и отправимся в наше морское приключение! В зависимости от сезона выберем самые красивые пляжи и бухты для остановок. Будем рыбачить, купаться, заниматься снорклингом и кататься на падлборде — широкой доске с веслом. Если поймаем тунца, приготовим вкуснейший сашими. А еще мы угостим вас тропическими фруктами и приготовим ланч в тайском стиле: курицу в кляре, массаман карри, говядину с овощами и рис.

Организационные детали

  • Трансфер, обед, фрукты, прохладительные безалкогольные напитки, снорклинг, падлборд и рыбалка включены в стоимость экскурсии
  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 7 дней до круиза. Предоплата — на сайте Tripster, оставшаяся сумма — банковской карточкой организатору круиза.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
11 янв 2022
Великолепный день на море! Огромное спасибо организатору Илье! Путешествие было организовано идеально! Прекрасный маршрут! Отличная новейшая Яхта, полностью оборудованная всем необходимым!!!! Шикарная еда в огромное количестве! Этот день не хотелось заканчивать, так что мы обязательно вернёмся снова! Спасибо!!

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