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Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране

Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
Приглашаем вас провести красочный, яркий и веселый день в окружении ласкового Андаманского моря. Вы отдохнёте на белоснежной яхте, посетите остров Рача Яй, идиллические бухты и пляжи. И всё это в своей уютной компании без суеты и больших туристических групп на борту.
5
55 отзывов
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране

Описание экскурсии

День мечты на Пхукете

Мы заедем за вами в отель и привезем на пирс Чалонг, где вас будет ждать современный парусный катамаран Lagoon 400 S2 — на этой яхте всё было спроектировано так, чтобы создать ощущение гармонии и безопасности как при навигации, так и при швартовке. На его борту вы сможете расслабиться и насладиться окружающими видами.

В зависимости от сезона выберем самые красивые пляжи и бухты для остановок. Будем рыбачить, купаться, заниматься снорклингом. Если поймаем тунца, приготовим свежайший сашими. А еще мы угостим вас тропическими фруктами и накормим вкусным обедом. Наше тайское меню включает в себя овощной салат, курицу в кляре, массаман карри, говядину с овощами, рис и фрукты.

Организационные детали

  • Обед, фрукты, прохладительные безалкогольные напитки, маски и трубки для снорклинга, рыбалка включены в стоимость экскурсии
  • Трансфер до места старта оплачивается отдельно
  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 7 дней до круиза. Предоплата — на сайте Tripster, оставшаяся сумма — наличными организатору круиза.
  • На борту есть нужное количество спасательных жилетов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пирса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Мы яхтенное агентство на Пхукете, работаем с 2013 года. Организуем живописные морские путешествия и обучаем управлению яхтой в нашей парусной школе. С нетерпением ждем вас на острове!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Хочу поблагодарить организаторов и особенно команду! Это было невероятно! Яхта просто сказка: просторная, стильная, с удобными зонами для отдыха. Отличный обед, великолепное отношение, сервис отличный. Очень круто отдохнули компанией!!!
Хочу поблагодарить организаторов и особенно команду! Это было невероятно! Яхта просто сказка: просторная, стильная, с удобными
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е
Рыбалка не состоялась ввиду огромных волн, но зато мы насладились морской прогулкой на остров Рача. Но начну сначала! Нас забрали из отеля в оговоренное время, привезли прямо к катамарану, нас
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радушно встретил персонал, провёл инструктаж. На столе нас ждали заботливо порезанные фрукты, в холодильнике- прохладительные напитки. Капитан предупредил сразу о невозможности рыбалки, ввиду волн, мы договорились о маршруте и в путь! На катамаране есть колонка, можно включить свою музыку для настроения. По прибытии к острову нам дали маски с трубками, сапборды, и много всего еще) детям было в кайф! После купания мы великолепно отобедали, правда, было очень вкусно! Персонал катамарана - просто душки! Организатор - хороший! Мы прекрасно провели время всей семьей, встречали закат. Рекомендую!

Рыбалка не состоялась ввиду огромных волн, но зато мы насладились морской прогулкой на остров Рача. Но
Рыбалка не состоялась ввиду огромных волн, но зато мы насладились морской прогулкой на остров Рача. Но
Рыбалка не состоялась ввиду огромных волн, но зато мы насладились морской прогулкой на остров Рача. Но
Рыбалка не состоялась ввиду огромных волн, но зато мы насладились морской прогулкой на остров Рача. Но
Рыбалка не состоялась ввиду огромных волн, но зато мы насладились морской прогулкой на остров Рача. Но
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Захаров
Ездили вчетвером, двое детей(1,9 и 5 лет). Илья предварительно ответил на все вопросы, всегда был на связи. Трансфер приехал вовремя, забрал от отеля, привез на пирс, там встретила Анна сразу
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у машины, очень приятная девушка, все рассказала, поехали с целью по пути до острова поймать тунца, с тунцом не задалось, но эмоций было через край. Помимо живописных видов, был отличный обед, лучше чем во многих ресторанах, том кха отдельный плюсик заслуживает, практически безлимитное количество напитков, при необходимости можно было воспользоваться баром. Отличные уютные кабины, конечно жарковато там, но тем не менее ребенок проспал два часа без проблем. Остров на который нас привезли это отдельная вообще история, прозрачная бирюзовая вода, белоснежный мелкий песок, есть все для водных развлечений начиная от ласт и масок, заканчивая сапами и маленькой лодкой с мотором. Команда идеальная не мешают, когда обращаешься всегда помогут, очень доброжелательные и отзывчивые в общем люди, отлично ладят с детьми. Обратно тоже привезли без проблем, машина уже ждала нас. В общем отличный сервис, отличная команда, все понравилось. Рекомендую.

Ездили вчетвером, двое детей(1,9 и 5 лет). Илья предварительно ответил на все вопросы, всегда был на
Ездили вчетвером, двое детей(1,9 и 5 лет). Илья предварительно ответил на все вопросы, всегда был на
Ездили вчетвером, двое детей(1,9 и 5 лет). Илья предварительно ответил на все вопросы, всегда был на
Ездили вчетвером, двое детей(1,9 и 5 лет). Илья предварительно ответил на все вопросы, всегда был на
Ездили вчетвером, двое детей(1,9 и 5 лет). Илья предварительно ответил на все вопросы, всегда был на
Ездили вчетвером, двое детей(1,9 и 5 лет). Илья предварительно ответил на все вопросы, всегда был на
Ездили вчетвером, двое детей(1,9 и 5 лет). Илья предварительно ответил на все вопросы, всегда был на
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П
Отличная организация отдыха, все продумано до мелочей. Отдельно хочу выделить команду яхты, очень сервисные, внимательные и заботливые ребята, которые стремятся, чтобы отдых был максимально комфортным и запоминающимся. Абсолютно незаметное обслуживание,
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ушел купаться, на борту уже ждут чистые полотенца, гуляешь по ятхе, тебе заменили приборы и обновили воду. Яхта в идешьном состоянии и чистоте. Никогда бы не ожидал такого уровня от Таиланда. Твердые 5+ звезд.

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А
Вернулись из морского путешествия к острову Рача. Все прошло просто супер, начиная от трансфера из отеля до пирса, даже не до пирса, а прям к самому катамарану. Заканчивая невероятно вкусным
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обедом, кажется, даже не в каждом ресторане тут так вкусно можно поесть. Капитан и команда- потрясающие, очень отзывчивые, сам капитан свозил нас к кораллам у берега - восторг полнейший. Торт-медовик, который заказывала имениннику на день рождения - просто выше всяких похвал, все гости удивлялись, откуда на Пхукете такая вкуснятина. Спасибо команде Ильи на оформление стола, за шары, музыку при встрече, в общем - рекомендую всем, мы получили огромное удовольствие!

Вернулись из морского путешествия к острову Рача. Все прошло просто супер, начиная от трансфера из отеля
Вернулись из морского путешествия к острову Рача. Все прошло просто супер, начиная от трансфера из отеля
Вернулись из морского путешествия к острову Рача. Все прошло просто супер, начиная от трансфера из отеля
Вернулись из морского путешествия к острову Рача. Все прошло просто супер, начиная от трансфера из отеля
Вернулись из морского путешествия к острову Рача. Все прошло просто супер, начиная от трансфера из отеля
Вернулись из морского путешествия к острову Рача. Все прошло просто супер, начиная от трансфера из отеля
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А
Большое спасибо Илье за прекрасно организованную поездку/ плавание)).
Нас сопровождала внимательная и отзывчивая команда во главе с капитаном. С момента нашего первого шага на катамаран нас окружили заботой и вниманием, показали
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чудесный риф с множеством рыб, остров Рача. После плаванья было очень приятно позагорать под заботливо натянутым тентом.
Пока мы наслаждались подводным миром, плавая с масками и рассекая водную гладь на сапах, нам приготовили прекрасный обед. Несмотря на то, что нам не удалось поймать рыбу самим, было приготовлено свежейшее сашими. Рыба гриль и тарелка с морепродуктами так же были превосходными, впрочем, как и другие блюда. Две огромные тарелки с фруктами так же нас порадовали)).
И в завершении встретили красивейший закат в открытом море. Фотографии, которые помог сделать наш капитан получились великолепными.
Прекрасные воспоминания, а так же желание вернуться и провести время с Ильей и его командой, остаются с нами))

Большое спасибо Илье за прекрасно организованную поездку/ плавание)).
Большое спасибо Илье за прекрасно организованную поездку/ плавание)).
Большое спасибо Илье за прекрасно организованную поездку/ плавание)).
Большое спасибо Илье за прекрасно организованную поездку/ плавание)).
Большое спасибо Илье за прекрасно организованную поездку/ плавание)).
Большое спасибо Илье за прекрасно организованную поездку/ плавание)).
Большое спасибо Илье за прекрасно организованную поездку/ плавание)).
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