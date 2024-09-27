Дайвинг на Пхукете для новичков - всё включено

Отправиться к островам Рача и сделать 2 дебютных погружения
Вы же давно хотели заняться дайвингом? Исполняем вашу мечту: садимся на корабль и на целый день отправляемся к островам Рача — самому близкому к Пхукету месту со спокойной прозрачной водой и красочным коралловым рифом. Это одна из лучших точек на Земле, чтобы совершить первое погружение с аквалангом. А у вас их будет два! И даже три — если захотите.
Дайвинг на Пхукете для новичков - всё включено
Дайвинг на Пхукете для новичков - всё включено
Дайвинг на Пхукете для новичков - всё включено
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

  • Утром (ориентировочно в 07:00-07:30) вас заберёт трансфер и привезёт на пирс. Вы также можете приехать самостоятельно.
  • Мы грузимся на корабль, где вас ждёт завтрак, инструктаж и морской переход до места погружения к островам Рача (около 1,5 часов).
  • Прибыв на точку, мы делаем первое погружение — 30 минут для новичков, до 50 минут для опытных.
  • Обедаем и делаем переход на вторую точку, а там — второе погружение с тем же таймингом.
  • Отдыхаем и, если захотите, делаем переход на третью точку. О третьем погружении мы договариваемся заранее, поскольку оно не включено в стоимость. Также время на третьей точке можно потратить на снорклинг.
  • Делаем лёгкий перекус и возвращаемся на Пхукет. Трансфер развозит вас по отелям.

Кому не подойдёт дайвинг

  • Ограничения по возрасту: 8+ Детям до 15 лет предоставляется отдельный инструктор.
  • Не допускаются лица с текущей простудой; заболеваниями дыхательных путей, в т. ч. хроническими; перенёсшие полостные операции менее полугода назад; употреблявшие алкоголь и другие вещества в день или накануне дайвинга.

Организационные детали

  • В стоимость включены: услуги русскоязычного гида-инструктора, 2 погружения с аквалангом, необходимое снаряжение, завтрак, обед, закуски и фрукты, безалкогольные напитки, снорклинг, страховка, трансфер из южных районов Пхукета (Чалонг, Най Харн, Карон, Ката, Патонг).
  • Вы можете взять на корабль сопровождающего, который не будет нырять с аквалангом (зато может заняться снорклингом) — доплата 2500 батов за чел.

Дополнительные расходы (по желанию, цены по запросу)

  • Погружение сверх программы.
  • Фото/видео под водой и монтаж видеоролика.
  • Трансфер с севера Пхукета.

Условия бронирования

  • После бронирования на сайте вам необходимо внести депозит — 50% от оставшейся стоимости для бронирования места на дайверском корабле. Либо переводом, либо наличными при встрече за 1-2 дня до экскурсии.
  • При бронировании требуется предоставить паспортные данные (первая страничка загранника, серия и номер), а также указать рост, вес, размер ноги ныряющих.
  • Если вы хотите взять на дайвинг ребёнка в возрасте от 8 до 15 лет — пожалуйста, уточните такую возможность заранее.

ежедневно в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Дайвер (дайвинг 2 погружения)$117
Сопровождающий (только снорклинг)$63
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или на пирсе Чалонг
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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