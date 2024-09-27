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Вы же давно хотели заняться дайвингом? Исполняем вашу мечту: садимся на корабль и на целый день отправляемся к островам Рача — самому близкому к Пхукету месту со спокойной прозрачной водой и красочным коралловым рифом. Это одна из лучших точек на Земле, чтобы совершить первое погружение с аквалангом. А у вас их будет два! И даже три — если захотите.