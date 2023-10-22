Встретить рассвет в компании Большого Будды
Тяжелые пробуждения — это точно не про Азию.
Здесь кто рано встаёт, тот получает к бодрому самочувствию массу приятных бонусов: комфортную температуру, безлюдные пейзажи и невероятные по своей красоте рассветы.
Мы предлагаем прокатиться с ветерком до вершины холма с Большим Буддой и насладиться зрелищем, которое запоминается на всю жизнь!
Здесь кто рано встаёт, тот получает к бодрому самочувствию массу приятных бонусов: комфортную температуру, безлюдные пейзажи и невероятные по своей красоте рассветы.
Мы предлагаем прокатиться с ветерком до вершины холма с Большим Буддой и насладиться зрелищем, которое запоминается на всю жизнь!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
До вершины горы вы доедете на мотобайке с опытным водителем — подниматься пешком не придётся. И окажетесь на одной из самых высоких точек Пхукета — холме Наккерд, где возвышается статуя Будды. Перед вами откроются захватывающие панорамы всего восточного побережья. Тишина, свежий утренний воздух, чудесные виды — казалось бы, куда ещё прекраснее? Но когда небо окрасят первые лучи солнца, вы поймёте, что красота беспредельна.
После встречи рассвета можно будет остановиться в кафе, насладиться утренним кофе и продолжить путь в сторону отеля через колоритные улочки, на которых постепенно закипает повседневная жизнь островитян.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на мотобайках с опытными русскими водителями-гидами, которые более 5 лет живут на острове и катают путешественников. Вы будете сидеть на пассажирском сидении.
- Оплата гиду в начале экскурсии в батах или переводом на российскую карту
- Возможно проведение экскурсии на машине (уточняйте в переписке)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 32 туристов
Алоха, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей. В 2015 году я приехал в Тайланд на 2 недели, но слегка подзадержался и вот уже более 7 лет живу на чудесном Пхукете. Я влюблен в Таиланд! Для меня очень важно делиться своей любовью и показывать этот экзотический уголок планеты таким, каким вижу его я. Поэтому мы с командой молодых и активных ребят разработали маршруты, раскрывающие настоящий Пхукет. До встречи на райском острове!
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