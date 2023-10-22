Тяжелые пробуждения — это точно не про Азию. Здесь кто рано встаёт, тот получает к бодрому самочувствию массу приятных бонусов: комфортную температуру, безлюдные пейзажи и невероятные по своей красоте рассветы. Мы предлагаем прокатиться с ветерком до вершины холма с Большим Буддой и насладиться зрелищем, которое запоминается на всю жизнь!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

До вершины горы вы доедете на мотобайке с опытным водителем — подниматься пешком не придётся. И окажетесь на одной из самых высоких точек Пхукета — холме Наккерд, где возвышается статуя Будды. Перед вами откроются захватывающие панорамы всего восточного побережья. Тишина, свежий утренний воздух, чудесные виды — казалось бы, куда ещё прекраснее? Но когда небо окрасят первые лучи солнца, вы поймёте, что красота беспредельна.

После встречи рассвета можно будет остановиться в кафе, насладиться утренним кофе и продолжить путь в сторону отеля через колоритные улочки, на которых постепенно закипает повседневная жизнь островитян.

Организационные детали