На мотобайках - к началу нового дня на Пхукете

Встретить рассвет в компании Большого Будды

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Ответы на вопросы
Тяжелые пробуждения — это точно не про Азию.

Здесь кто рано встаёт, тот получает к бодрому самочувствию массу приятных бонусов: комфортную температуру, безлюдные пейзажи и невероятные по своей красоте рассветы.

Мы предлагаем прокатиться с ветерком до вершины холма с Большим Буддой и насладиться зрелищем, которое запоминается на всю жизнь!
На мотобайках - к началу нового дня на Пхукете
На мотобайках - к началу нового дня на Пхукете
На мотобайках - к началу нового дня на Пхукете
На мотобайках - к началу нового дня на Пхукете
Ближайшие даты:
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

До вершины горы вы доедете на мотобайке с опытным водителем — подниматься пешком не придётся. И окажетесь на одной из самых высоких точек Пхукета — холме Наккерд, где возвышается статуя Будды. Перед вами откроются захватывающие панорамы всего восточного побережья. Тишина, свежий утренний воздух, чудесные виды — казалось бы, куда ещё прекраснее? Но когда небо окрасят первые лучи солнца, вы поймёте, что красота беспредельна.

После встречи рассвета можно будет остановиться в кафе, насладиться утренним кофе и продолжить путь в сторону отеля через колоритные улочки, на которых постепенно закипает повседневная жизнь островитян.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на мотобайках с опытными русскими водителями-гидами, которые более 5 лет живут на острове и катают путешественников. Вы будете сидеть на пассажирском сидении.
  • Оплата гиду в начале экскурсии в батах или переводом на российскую карту
  • Возможно проведение экскурсии на машине (уточняйте в переписке)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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