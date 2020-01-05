Секретные и топовые пляжи острова
Я покажу вам путь к знаменитым пляжам Таиланда и к райским уголкам, часто скрытым от глаз туристов:
Пхукет от Биг Будды до улицы тайского бокса
По пути мы будем останавливаться в самых живописных и фотогеничных точках острова, знакомиться с местной культурой и кухней. Вы насладитесь фантастическими видами Андаманского моря, пляжа Януи и острова Мэн у ветряка ВиндМилл и встретитесь с Биг Буддой. Побываете на самой популярной смотровой площадке Пхукета — мысе Промтеп, который считается местом силы и обителью бога Брахма. На улице тайского бокса посмотрите, как занимаются национальным видом спорта, и перекусите в любимом кафе местных. Тайские развлечения мы тоже не обойдем стороной: вы сможете прокатиться на слонах по джунглям и покормить обителей Горы обезьян бананами и орешками. А я с удовольствием расскажу о Пхукете всё, что вас интересует: про религию, быт и традиции тайцев, о переезде в Таиланд и особенностях местной культуры.