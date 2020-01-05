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Объехать красивейшие пляжи острова, познакомиться с тайским бытом и подняться на смотровые площадки

Артём
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Артём – ваш гид
В этом мото-путешествии вы увидите всё, за что путешественники любят Пхукет: аутентичные пляжи с белоснежным песком, секретные смотровые площадки, буддийские святыни и районы любителей тайского бокса.

Вы покормите обезьянок и прокатитесь на слоне, поздороваетесь с Биг Буддой, попробуете вкуснейшие местные блюда и отдохнете на любимом пляже королевы Таиланда.

Приготовьтесь собрать в один флакон все грани Пхукета!
От $150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча ваш отель
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках

Что вас ожидает

Секретные и топовые пляжи острова
Я покажу вам путь к знаменитым пляжам Таиланда и к райским уголкам, часто скрытым от глаз туристов:

  • Мы проедем через пляжи Карон и Ката, где вы насладитесь красивым видом на остров Пу, понежитесь на хрустящем, как снег, песке и полюбуетесь чудесным видом на остров с обзорной площадки Карон Вьюв Поинт.
  • Искупаемся на пляже Най Харн, который считают самым красивым на Пхукете, и заглянем на маленький и безлюдный Ао Сейн — секретный пляж с большим коралловым рифом. Идеальное место для снорклинга!
  • Обязательно посетим визитную карточку острова — пляж с самолетами, где вы увидите, как летающие гиганты заходят на посадку прямо над головами отдыхающих.
  • Проедем через Банг Тао, самый протяженный и уединенный пляж острова, окруженный хвойными деревьями.
  • Прогуляемся через джунгли к дикому пляжу Банана, чтобы искупаться в чистейшей и теплой воде.
  • А по пути заглянем на обзорную площадку на пляже Лаем Синг, который особенно любит королева Таиланда.

Пхукет от Биг Будды до улицы тайского бокса
По пути мы будем останавливаться в самых живописных и фотогеничных точках острова, знакомиться с местной культурой и кухней. Вы насладитесь фантастическими видами Андаманского моря, пляжа Януи и острова Мэн у ветряка ВиндМилл и встретитесь с Биг Буддой. Побываете на самой популярной смотровой площадке Пхукета — мысе Промтеп, который считается местом силы и обителью бога Брахма. На улице тайского бокса посмотрите, как занимаются национальным видом спорта, и перекусите в любимом кафе местных. Тайские развлечения мы тоже не обойдем стороной: вы сможете прокатиться на слонах по джунглям и покормить обителей Горы обезьян бананами и орешками. А я с удовольствием расскажу о Пхукете всё, что вас интересует: про религию, быт и традиции тайцев, о переезде в Таиланд и особенностях местной культуры.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на мотобайках с опытными русскими водителями-гидами, которые более 3 лет живут на острове. Путешественник — пассажир на байке.
  • Дополнительные расходы: обед — 50 — 150 бат, катание на слонах — от 300 бат и корм для обезьян — 20 бат.
  • В стоимость экскурсии входит: трансфер, шлем, дождевик.
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Весь Пхукет за один день на мотобайках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
Привет! Меня зовут Артём. Более 4 лет я живу на Пхукете. За это время я изучил его вдоль и поперек, знаю, где найти пустынные секретные пляжи, аутентичные храмы, обзорные площадки без толп туристов, где поесть вкуснейший Том Ям и Пад Тай. Я покажу все интересные места и расскажу о культуре, обычаях и лайфхаках. В моей команде только опытные водители-гиды, и с нами вы будете в безопасности на экскурсии! За последние 4 года я посетил 16 стран, проехал около 150 тыс. км на мотоцикле по дорогам Европы и Азии и каждый год знакомлю с нашим островом более сотни туристов.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 января 2020
Отличная и очень активная экскурсия. Противопоказана тем, у кого проблемы с позаонгчником, тк целый день на байке, и нагрузка на спину приличная в итоге. А так - много новых пляжей, интересные места, удовольствие от быстрой и безопасной езды, масса занимательной информации по пути.... В общем, рекомендую однозначно!👌

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