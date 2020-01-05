Что вас ожидает

Секретные и топовые пляжи острова

Я покажу вам путь к знаменитым пляжам Таиланда и к райским уголкам, часто скрытым от глаз туристов:

Мы проедем через пляжи Карон и Ката , где вы насладитесь красивым видом на остров Пу, понежитесь на хрустящем, как снег, песке и полюбуетесь чудесным видом на остров с обзорной площадки Карон Вьюв Поинт.

, где вы насладитесь красивым видом на остров Пу, понежитесь на хрустящем, как снег, песке и полюбуетесь чудесным видом на остров с обзорной площадки Карон Вьюв Поинт. Искупаемся на пляже Най Харн , который считают самым красивым на Пхукете, и заглянем на маленький и безлюдный Ао Сейн — секретный пляж с большим коралловым рифом. Идеальное место для снорклинга!

, который считают самым красивым на Пхукете, и заглянем на маленький и безлюдный — секретный пляж с большим коралловым рифом. Идеальное место для снорклинга! Обязательно посетим визитную карточку острова — пляж с самолетами , где вы увидите, как летающие гиганты заходят на посадку прямо над головами отдыхающих.

, где вы увидите, как летающие гиганты заходят на посадку прямо над головами отдыхающих. Проедем через Банг Тао , самый протяженный и уединенный пляж острова, окруженный хвойными деревьями.

, самый протяженный и уединенный пляж острова, окруженный хвойными деревьями. Прогуляемся через джунгли к дикому пляжу Банана , чтобы искупаться в чистейшей и теплой воде.

, чтобы искупаться в чистейшей и теплой воде. А по пути заглянем на обзорную площадку на пляже Лаем Синг, который особенно любит королева Таиланда.

Пхукет от Биг Будды до улицы тайского бокса

По пути мы будем останавливаться в самых живописных и фотогеничных точках острова, знакомиться с местной культурой и кухней. Вы насладитесь фантастическими видами Андаманского моря, пляжа Януи и острова Мэн у ветряка ВиндМилл и встретитесь с Биг Буддой. Побываете на самой популярной смотровой площадке Пхукета — мысе Промтеп, который считается местом силы и обителью бога Брахма. На улице тайского бокса посмотрите, как занимаются национальным видом спорта, и перекусите в любимом кафе местных. Тайские развлечения мы тоже не обойдем стороной: вы сможете прокатиться на слонах по джунглям и покормить обителей Горы обезьян бананами и орешками. А я с удовольствием расскажу о Пхукете всё, что вас интересует: про религию, быт и традиции тайцев, о переезде в Таиланд и особенностях местной культуры.