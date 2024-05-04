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сказать эксклюзив)

С нами был фотограф, что намного упростило задачу не только посетить самые красивые места,но и сделать красивые снимки.

Очень прошло все легко, гладко и интересно, на одном дыхании.

Очень было жарко, но даже и не заметили эту жару и не чувствовалось усталости.

Был опыт ездить на экскурсии толпой, это было ужасно.

Поэтому и выбрали для себя индивидуальный тур.

Побывали в красивых местах,сделали прекрасные снимки, все быстро и легко, на одном дыхании.

Рекомендую всем!!!