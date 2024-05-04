Ещё до того, как встанет солнце, вы отправитесь в путешествие по Пхукету.
Подниметесь к Большому Будде, чтобы увидеть прекрасный восход, побываете на знаменитом пляже с самолётами и пройдётесь по узким улочкам исторического центра.
Рассмотрите яркую сино-португальскую архитектуру, пообщаетесь с макаками и узнаете, как отмечается тайский Новый год — Сонгкран.
Подниметесь к Большому Будде, чтобы увидеть прекрасный восход, побываете на знаменитом пляже с самолётами и пройдётесь по узким улочкам исторического центра.
Рассмотрите яркую сино-португальскую архитектуру, пообщаетесь с макаками и узнаете, как отмечается тайский Новый год — Сонгкран.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы встретите рассвет на горе у главной достопримечательности Пхукета — Большого Будды.
- Расслабитесь на пляже Май Као — том самом пляже с самолётами. Насладитесь тропическими пейзажами и сделаете атмосферные фото во время посадки или взлёта самолётов.
- Позавтракаете в уютном ресторане в районе Май Као. Это самый тихий и безлюдный район острова.
- Побываете в кафе Ma doo bua с огромными кувшинками, где многие блогеры создают контент.
- Прогуляетесь по Старому городу и рассмотрите цветные шопхаусы в стиле сино-португальской архитектуры.
- Подниметесь на Гору обезьян — самую высокую точку города, с которой открываются невероятные виды на окрестности. Гора известна своими обитателями — макаками, свободно живущими на территории.
- Узнаете, как отмечают на Пхукете праздник Девяти богов, кто такие Чанг и Энг Бункеры и какие религии есть в Таиланде.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: еда в ресторанах и кафе — по желанию, фотосессия и видеосъёмка — по желанию (уточняйте в переписке).
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Veloz.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата за дополнительное место в автомобиле — 1000 бат. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Gamir — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 24 туристов
Мне 40 лет, мы с супругой объездили по окрестностям Пхукета более 40 000 км. Мы постоянно в поиске новых для нас и красивых локаций. Являемся фотографами-видеографами и блогерами. Наш девизЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
4 мая 2024
Эту экскурсию точно нужно взять,если вы хотите классные фото 👌🏼 локации точно не оставят равнодушными 😍
В
Владимир
22 апр 2024
Была очень комфортная поездка на экскурсию.
Во первых нас было 2 чел, тур был только для нас двоих, это намного удобнее, поскольку сами решали куда ехать и на какое время останавливаться,так
Во первых нас было 2 чел, тур был только для нас двоих, это намного удобнее, поскольку сами решали куда ехать и на какое время останавливаться,так
Д
Дарья
30 мар 2024
Всем привет!!! Хотим поблагодарить нашего гида за замечательный день!!! Увидели самые топовые локации на Пхукете!!! Провели отличный и очень насыщенный день!!! Без спешки и лишней суеты проехались по основным достопримечательностям и интересным местам, о которых не пишут в путеводителях!!! Гамид очень внимательный и контактный человек, с которым интересно и легко!!! Спасибо огромное!!! Всем рекомендуем!!!
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