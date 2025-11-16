Мотобайк — лучший способ исследовать Пхукет! Он помогает избежать пробок, проехать по небольшим тропинкам к неизведанным местам и почувствовать себя настоящим жителем Азии.
В компании опытного водителя-гида вы встретите рассвет на смотровой площадке «Самет-Нангше» и прокатитесь по северу острова, останавливаясь в самых живописных точках.
В компании опытного водителя-гида вы встретите рассвет на смотровой площадке «Самет-Нангше» и прокатитесь по северу острова, останавливаясь в самых живописных точках.
Описание экскурсии
По Пхукету с ветерком!
Вы проедете по Пхукету на мотобайке, посетите пляжи, буддистский храм и смотровую площадку со сказочными видами. В программе экскурсии:
- Рассвет на смотровой площадке «Самет-Нангше» — вы увидите с высоты знаменитый залив Пханг Нга с карстовыми скалами. Жители острова говорят, что это лучшее место для встречи нового дня!
- Пляж Найтон — мы пройдём по фотогеничной дикой лестнице к морю и сделаем сногсшибательные фото.
- Пляж Банана — тропинка в джунглях приведёт нас к маленькому живописному пляжу, где вы сможете искупаться.
- Пляж Май Кхао — визитная карточка Пхукета. Именно здесь путешественники делают необычные снимки на фоне летящих прямо над морем самолетов.
- Храм Ват Майкао — здесь мы «почистим карму», прогуляемся в лесу и покормим рыбок в очень колоритном озере.
Организационные детали
- Управлять мотобайком будет водитель-гид с многолетним стажем вождения
- Билеты на смотровую площадку «Самет-Нангше» не включены в стоимость — 90 батов с человека
- По запросу мы готовы провести экскурсию в любое время дня (не только утром)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$160
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 336 туристов
Алоха, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей. В 2015 году я приехал в Тайланд на 2 недели, но слегка подзадержался и вот уже более 7 лет живу на чудесном Пхукете. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромнейшее спасибо Алексею и Михаилу, который провел для меня эту великолепную экскурсию. Потрясающие сногсшибательные локации и виды, незабываемые эмоции и впечатления.
Поездка началась в точно назначенное время. За пунктуальность респект!!! Для
Поездка началась в точно назначенное время. За пунктуальность респект!!! Для
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Замечательный был тур! Рекомендую!
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Н
Это было очень красиво. Всем советую, пусть ранний подъем вас ни чуть не пугает. Оно того стоит. Паша (экскурсовод) отличный парень. Всё рассказал, показал. Замечательный водитель. Всем советую
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Данная экскурсия сразу привлекла внимание и заинтересовала интересным маршрутом. В действительности оказалось еще круче в 100 раз👌. Отличные ребята гиды, которые прокладывают интересные и не перегруженные маршруты, открывая север Пхукета и топовые смотровые площадки. Всем рекомендую данную экскурсию
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Экскурс провел Владислав, гид из команды Алексея. Приехал четко в оговоренное время! Рассвет встретили, самолеты половили, пляжи посетили. Вполне насыщенная программа. Впечатлений море, останутся ещё на долго со мной. Спасибо Алексею за организацию, и Владу за прекрасные полдня! Рекомендую!
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П
Очень понравилась экскурсия. Утром был дождь, поэтому днем мы отправились на другое направление в восточную часть Пхукета и Старый город. Приятная компания, шикарные виды Пхукета и море эмоций.
Рекомендую!
Рекомендую!
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