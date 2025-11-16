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меня этот опыт поездки на байке был первым. Это было волнительно, но Михаил четко, доброжелательно и доходчиво объяснил главные правила безопасности и поездка была просто вау. Страхов не было. Сплошной восторг! Поэтому отдельно хочу поблагодарить за ответственность ребят за вашу безопасность на маршруте. Чувствуется влюбленность ребят в Тайланд и это передается вам во время путешествия. Ну и индивидуальный подход дает возможность гибко строить маршрут. Несомненно рекомендую Алексея и его команду! Не пожалеете!!!