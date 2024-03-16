Обучающий фототур на Пхукете «Я фотограф!»

Настоящий мастер-класс по фотографии на ваш телефон в формате экскурсии по острову
Большинство людей просто смотрят, а вы научитесь видеть! Как запечатлеть эмоции от путешествий и поделиться ими, чтобы не растерять и увеличить их силу — об этой мой авторский фототур.

Выбирайте один из маршрутов (юг, север, Пхукет-таун), и в режиме путешествия по прекрасному острову вы научитесь делать фото на телефон, технически лучше и эмоционально сильнее.
5
6 отзывов
Обучающий фототур на Пхукете «Я фотограф!»
Обучающий фототур на Пхукете «Я фотограф!»
Обучающий фототур на Пхукете «Я фотограф!»
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Фото-путешествие с пользой

Встретимся утром или вечером (в зависимости от задачи по обучению) и по пути к первой видовой точке начнём наше общение. Мне нужно будет понять ваши конкретные запросы. Забегая вперёд — с каким бы уровнем в фотосъемке вы не поехали в тур, вы вернётесь, стоя на ступеньку выше. Приготовьтесь применять новые знания и навыки, исследуя Пхукет.

Что мы будет изучать:

  • Настройки камеры телефона (экспозиция, форматы, фокусные расстояния, пропорции)
  • Основы композиции (построение кадра, ракурсы, ритмы, акценты)
  • Секреты и хитрости (отражения, масштаб, фильтры, рамки)
  • Эмоциональное вовлечение зрителя
  • Обработка снимков (приложения и примеры их использования)

Финалом путешествия станут анализ и художественная критика сделанных фото, а также ответы на все дополнительные вопросы.

Про маршрут

В этом туре главное концепция, а места второстепенны. Но согласитесь, лучше учиться фотографировать то, что вам ближе? Предлагаю выбрать 1 из 3 самобытных маршрутов. Каждый вариант гибкий, остановки можно определять в моменте.

Юг Пхукета — самый насыщенный по количеству локаций маршрут. Вас ждут популярные достопримечательности: главные южные пляжи и их смотровые, белоснежный Биг Будда и пирс Чалонг. А также неочевидные живописные уголки, которые обычные туристы проезжают мимо.
Подойдёт для «прокачки» таких тем, как основы композиции, разноплановость, цвет, паттерны, текстуры.

Старый город Пхукет-таун, где легко ненадолго забыть, что вы на тропическом острове. Лабиринт улиц, колоритные лавочки и кафе, буддийские храмы и граффити — идеально, чтобы попрактиковаться в фоторепортаже. А ещё это самый полезный маршрут с точки зрения будущих практик в вашем родном городе.
Подойдёт для «прокачки» таких тем, как отражения, жёсткий свет, перспектива, ракурсы, искусственный свет.

Север Пхукета — недооценённая часть острова с уникальными локациями. Чего только стоит международный аэропорт с посадочной полосой прямо над пляжем! Разнообразие водопадов — тоже фишка севера. А минимум туристов — приятный бонус.
Подойдёт для «прокачки» таких тем, как серийная съёмка, широкий угол, съёмка в движении, длинная выдержка.

Организационные детали

  • Оплата на месте возможна в батах или долларах
  • Если вы едете вдвоём, то дополнительно оплачиваются услуги второго водителя (2000 бат)
  • Из других дополнительных расходов только завтрак и обед (по желанию)

Как проходит тур

  • На мотоциклах, вы — пассажиры; шлемы выдаются
  • Фототур авторский, провожу его только я
  • Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного вам места в любой точке острова и после тура привезу обратно
  • Если хотите, можем начать тур с рассвета на Биг Будде (нужно будет рано встать)

Что вам понадобится

  • Заряженный телефон со свободной памятью
  • Трипод или селфи-палка (опционально)
  • Блокнот с ручкой (опционально)
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Удобная обувь и головной убор

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
16 мар 2024
Мне очень понравилось. Да ладно я в восторге! Впечатления, которое уже неделю меня не отпускает. На байке, по нетурестическим местам. Кадры, которые раскрывают этот мир до мурашек. Как это увидеть,
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как запечатлеть-Даня все расскажет. Еще и вас нафотографирует. И так просто и легко все проходит, как будто давно знакомы с ним. Это не экскурсия, это прогулка, впечатления, это жизнь. Очень рекомендую, даже настаиваю, если вам интересен мир через фотокамеру) И если у меня будет еще раз возможность я обязательно повторю.

Мне очень понравилось. Да ладно я в восторге! Впечатления, которое уже неделю меня не отпускает. НаМне очень понравилось. Да ладно я в восторге! Впечатления, которое уже неделю меня не отпускает. НаМне очень понравилось. Да ладно я в восторге! Впечатления, которое уже неделю меня не отпускает. НаМне очень понравилось. Да ладно я в восторге! Впечатления, которое уже неделю меня не отпускает. НаМне очень понравилось. Да ладно я в восторге! Впечатления, которое уже неделю меня не отпускает. НаМне очень понравилось. Да ладно я в восторге! Впечатления, которое уже неделю меня не отпускает. НаМне очень понравилось. Да ладно я в восторге! Впечатления, которое уже неделю меня не отпускает. На
А
5 янв 2024
Данила очень приятный человек и отличный профессионал! Было интересно и полезно)
Элина
29 мая 2023
Очень хороший тур. Данила отлично объясняет базу, сразу с практикой. Водитель он отличный, мне на мотобайке в первый раз страшно не было. Впечатлений от экскурсии море. Плюсом еще теперь идет навык по-разному смотреть через камеру телефона) Великолепно проведенный день!
Очень хороший тур. Данила отлично объясняет базу, сразу с практикой. Водитель он отличный, мне на мотобайкеОчень хороший тур. Данила отлично объясняет базу, сразу с практикой. Водитель он отличный, мне на мотобайкеОчень хороший тур. Данила отлично объясняет базу, сразу с практикой. Водитель он отличный, мне на мотобайке
Надежда
20 мар 2023
Данила, очень приятный человек и отличный компаньон в своем же тура))). Это лучшее путешествие в нашей поездке. Мы посетили красивейшие места и сделали отличные фото, получили профессиональные рекомендации и знания.
Мы ездили вдвоем с мужем и вторым водителем была очаровательная девушка. Все ооочень комфортно и ориентировано на наши пожелания.
Екатерина
25 фев 2023
Отличная экскурсия. Данила приятный собеседник с хорошим чувством юмора, полезными и интересными знаниями. После поездки остались масса прекрасных впечатлений и фотографий!
В
22 фев 2023
Пишу отзыв уже после того, как вернулся из Таиланда. Все по тому, что теперь, когда я достаю телефон для новой фотографии, я пользуюсь знаниями и навыками, которые получил на этом
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фото туре (снимаешь в России, а вспоминается Таиланд - приятный бонус, знаете ли🌴). Наверное самая неочевидная вещь в моменте экскурсии - это то, что польза от нее будет с тобой еще долгое время после.

Если говорить про конкретные вещи, то все очень пунктуально, но при этом двигались в размерном темпе, нигде не торопились, можно было спокойно делать фотки на всех местах. Действительно крутые и интересные места, которые хочется посетить заново. Выбор мест гибкий, можно выбрать из нескольких возможных, те которые более интересны.

По итогу, это больше про пользу, чем про развлечения. Ну и что не маловажно, Даня очень приятный человек 😉

Пишу отзыв уже после того, как вернулся из Таиланда. Все по тому, что теперь, когда яПишу отзыв уже после того, как вернулся из Таиланда. Все по тому, что теперь, когда яПишу отзыв уже после того, как вернулся из Таиланда. Все по тому, что теперь, когда яПишу отзыв уже после того, как вернулся из Таиланда. Все по тому, что теперь, когда яПишу отзыв уже после того, как вернулся из Таиланда. Все по тому, что теперь, когда я

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