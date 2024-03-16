Выбирайте один из маршрутов (юг, север, Пхукет-таун), и в режиме путешествия по прекрасному острову вы научитесь делать фото на телефон, технически лучше и эмоционально сильнее.
Описание фото-прогулки
Фото-путешествие с пользой
Встретимся утром или вечером (в зависимости от задачи по обучению) и по пути к первой видовой точке начнём наше общение. Мне нужно будет понять ваши конкретные запросы. Забегая вперёд — с каким бы уровнем в фотосъемке вы не поехали в тур, вы вернётесь, стоя на ступеньку выше. Приготовьтесь применять новые знания и навыки, исследуя Пхукет.
Что мы будет изучать:
- Настройки камеры телефона (экспозиция, форматы, фокусные расстояния, пропорции)
- Основы композиции (построение кадра, ракурсы, ритмы, акценты)
- Секреты и хитрости (отражения, масштаб, фильтры, рамки)
- Эмоциональное вовлечение зрителя
- Обработка снимков (приложения и примеры их использования)
Финалом путешествия станут анализ и художественная критика сделанных фото, а также ответы на все дополнительные вопросы.
Про маршрут
В этом туре главное концепция, а места второстепенны. Но согласитесь, лучше учиться фотографировать то, что вам ближе? Предлагаю выбрать 1 из 3 самобытных маршрутов. Каждый вариант гибкий, остановки можно определять в моменте.
Юг Пхукета — самый насыщенный по количеству локаций маршрут. Вас ждут популярные достопримечательности: главные южные пляжи и их смотровые, белоснежный Биг Будда и пирс Чалонг. А также неочевидные живописные уголки, которые обычные туристы проезжают мимо.
Подойдёт для «прокачки» таких тем, как основы композиции, разноплановость, цвет, паттерны, текстуры.
Старый город Пхукет-таун, где легко ненадолго забыть, что вы на тропическом острове. Лабиринт улиц, колоритные лавочки и кафе, буддийские храмы и граффити — идеально, чтобы попрактиковаться в фоторепортаже. А ещё это самый полезный маршрут с точки зрения будущих практик в вашем родном городе.
Подойдёт для «прокачки» таких тем, как отражения, жёсткий свет, перспектива, ракурсы, искусственный свет.
Север Пхукета — недооценённая часть острова с уникальными локациями. Чего только стоит международный аэропорт с посадочной полосой прямо над пляжем! Разнообразие водопадов — тоже фишка севера. А минимум туристов — приятный бонус.
Подойдёт для «прокачки» таких тем, как серийная съёмка, широкий угол, съёмка в движении, длинная выдержка.
Организационные детали
- Оплата на месте возможна в батах или долларах
- Если вы едете вдвоём, то дополнительно оплачиваются услуги второго водителя (2000 бат)
- Из других дополнительных расходов только завтрак и обед (по желанию)
Как проходит тур
- На мотоциклах, вы — пассажиры; шлемы выдаются
- Фототур авторский, провожу его только я
- Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного вам места в любой точке острова и после тура привезу обратно
- Если хотите, можем начать тур с рассвета на Биг Будде (нужно будет рано встать)
Что вам понадобится
- Заряженный телефон со свободной памятью
- Трипод или селфи-палка (опционально)
- Блокнот с ручкой (опционально)
- Солнцезащитные очки и крем
- Удобная обувь и головной убор
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы ездили вдвоем с мужем и вторым водителем была очаровательная девушка. Все ооочень комфортно и ориентировано на наши пожелания.