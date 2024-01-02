Приключение в джунглях Таиланда: фотосессия со слоном
Индивидуальная фото-прогулка на Пхукете

Приключение в джунглях Таиланда

Наскучили фотосессии на фоне песчаных пляжей Таиланда? Примите участие в необычной съемке со слоном и получите незабываемые кадры с профессиональной обработкой.

Мы поможем вам подобрать лучшие ракурсы, а дружелюбные гиганты станут настоящим украшением вашей атмосферной фотосессии!
Приключение в джунглях Таиланда: фотосессия со слоном
Приключение в джунглях Таиланда: фотосессия со слоном
Приключение в джунглях Таиланда: фотосессия со слоном
Приключение в джунглях Таиланда: фотосессия со слоном
Приключение в джунглях Таиланда: фотосессия со слоном
Приключение в джунглях Таиланда: фотосессия со слоном
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
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даты

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Фотосессия со слонамиот 8 750 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает Хотите устроить фотосессию в Таиланде, но стандартные пляжные декорации вам не по душе? Предлагаем вам провести съемки в настоящей слоновьей деревне! Профессиональный фотограф поможет вам подобрать удачный ракурс или позу, а дружелюбные слоны с радостью составят компанию. После фотоссесии для вас подготовят лучшие кадры с качественной обработкой. Наша съемка занимает от тридцати минут до часа. Чтобы скрасить процесс, вам будут предложены безалкогольные напитки, а от жары спасут влажные полотенца. До самой локации вас доставит наш комфортабельный трансфер.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Профессиональный фотограф
  • 50-100 фотографий (от 20 до 30 с профессиональной обработкой)
  • Безалкогольные напитки
  • Влажные полотенца
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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