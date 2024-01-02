Описание

Что вас ожидает Хотите устроить фотосессию в Таиланде, но стандартные пляжные декорации вам не по душе? Предлагаем вам провести съемки в настоящей слоновьей деревне! Профессиональный фотограф поможет вам подобрать удачный ракурс или позу, а дружелюбные слоны с радостью составят компанию. После фотоссесии для вас подготовят лучшие кадры с качественной обработкой. Наша съемка занимает от тридцати минут до часа. Чтобы скрасить процесс, вам будут предложены безалкогольные напитки, а от жары спасут влажные полотенца. До самой локации вас доставит наш комфортабельный трансфер.