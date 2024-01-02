Приключение в джунглях Таиланда
Наскучили фотосессии на фоне песчаных пляжей Таиланда? Примите участие в необычной съемке со слоном и получите незабываемые кадры с профессиональной обработкой.
Мы поможем вам подобрать лучшие ракурсы, а дружелюбные гиганты станут настоящим украшением вашей атмосферной фотосессии!
Мы поможем вам подобрать лучшие ракурсы, а дружелюбные гиганты станут настоящим украшением вашей атмосферной фотосессии!
Ближайшие даты:
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Фотосессия со слонами
|от 8 750 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает Хотите устроить фотосессию в Таиланде, но стандартные пляжные декорации вам не по душе? Предлагаем вам провести съемки в настоящей слоновьей деревне! Профессиональный фотограф поможет вам подобрать удачный ракурс или позу, а дружелюбные слоны с радостью составят компанию. После фотоссесии для вас подготовят лучшие кадры с качественной обработкой. Наша съемка занимает от тридцати минут до часа. Чтобы скрасить процесс, вам будут предложены безалкогольные напитки, а от жары спасут влажные полотенца. До самой локации вас доставит наш комфортабельный трансфер.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Профессиональный фотограф
- 50-100 фотографий (от 20 до 30 с профессиональной обработкой)
- Безалкогольные напитки
- Влажные полотенца
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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