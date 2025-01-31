Приключения с адреналином в Таиланде. Групповая экскурсия

Покорить реку на рафтах, погонять на квадроциклах и искупаться в водопаде в путешествии с Пхухета
Вы будете наслаждаться каждым моментом! Программа максимально разнообразная и насыщенная: вы спуститесь по быстрой реке на лодке, покатаетесь на квадроциклах среди джунглей и по желанию покормите слоников, попробуете блюда тайской кухни. Также по пути сделаем две остановки — у пещерного храма и живописного водопада.
4.73
11 отзывов
Приключения с адреналином в Таиланде. Групповая экскурсия
Приключения с адреналином в Таиланде. Групповая экскурсия
Приключения с адреналином в Таиланде. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

6:30-8:00 — сбор у отелей
9:00 — посещение пещерного храма Суван Куха
10:00-15:00 — активная часть:
— рафтинг по реке среди лесов провинции Пханг Нга. Протяжённость маршрута — 5 км. В каждой лодке будет по два инструктора, которые проконтролируют, чтобы путешествие прошло не только весело, но и безопасно
— катание на квадроциклах. Вам предстоит проехать около 1,5 км по живописным джунглям в сопровождении инструктора
— обед в ресторане традиционной тайской кухни
16:00 — купание в водопаде Манора (если он полноводный), если нет — прогулка
18:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне Toyota HiAce
  • В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, услуги сопровождающего, рафтинг, аренда квадроциклов, экипировка, обед
  • Перед рафтингом и катанием на квадроциклах проводится обязательный инструктаж
  • Программа подойдёт участникам с 14 лет (выше 150 см) с любым уровнем физической подготовки
  • С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$72
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
31 янв 2025
Да так себе.
Зиплайн 5 секунд, квадроциклы по одному пыльному кругу, через 5 минут уже знаешь весь маршрут который будешь кругами наматывать следующие полчаса. Не этичное катание на слонах.
Тройка только за спуск по реке. Остального лучше бы и не было
О
22 янв 2025
Понравилось, рекомендовали друзья эту экскурсию. Насыщенная и гид очень понравился. Адреналина было нормально)
Ксения
22 янв 2025
Всё понравилось! Интересно и страшно было спускаться в лодке, но куча эмоций и это здорово!
Э
7 янв 2025
Экскурсия подарила массу ярких эмоций! Рафтинг по реке, катание на квадроциклах и купание в водопаде стали настоящими приключениями. Всё было хорошо организовано: удобный трансфер, чёткий инструктаж и вкусный обед. Особенно понравилось посещение храма и живописные виды вокруг
Экскурсия подарила массу ярких эмоций! Рафтинг по реке, катание на квадроциклах и купание в водопаде сталиЭкскурсия подарила массу ярких эмоций! Рафтинг по реке, катание на квадроциклах и купание в водопаде стали
N
15 дек 2024
Все очень понравилось! Совет: берите дополнительный маршрут спуска по речке. Базового немного не достаточно (это для тех, кто любит адреналин). В целом все ок. Езду на слонах можно сравнить с ощущениями мотокросса 😂🤘(частично). В общем, всем советую.
VYACHESLAV
17 ноя 2024
Впечатления положительные. Но 4 звезды:
1. Ехать до первой точки около 2,5 часов, это надо иметь в виду. Обратно (если мы говорим о Кате и Кароне) - до 3 часов. При
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этом непонятно насчет обратной дороги - так было быстрее, или это потому что нужно первым высадить гида Александра в районе Чалонга). Информации о том, как и почему мы едем, кого высадят первыми - не было.
2 Гид Александр был почти абсолютно молчалив в пути. Утром (забор у нас был в 7 утра) это ок - всем надо поспать, хотя с высоким ростом в Toyota Hiace это сделать невозможно - места для ног критически нет. Но между остановками и на обратном пути считаю, что гид должен что-то рассказывать - мы посетили новую провинцию, выехав с Пхукета - Пханг-Нга. Много что можно было рассказать. Всё приходилось выпрашивать самому.
3. Квадроциклы - полный ужас. У меня и моей семьи богатый опыт езды на них. Более раздолбанных не видел нигде. Из нашей группы человек 10 у половины квадроциклы даже не завелись. Их пытались починить на месте, но не получилось, пересадили на другие. Те, что ехали, очень слабые, зеркала болтаются (почти отвалились), шума много, а тяги мало. И самое важное! Вы касаетесь по одному и тому же пятачку туда-сюда, разворачиваясь (метров 200) полчаса! Интереса ноль! Должна быть поездка по джунглям, а не возня в грязной тропе на месте. Даже 6летнего сына это не впечатлило.
4. Рафтинг норм. Лайт версия. Мы были с ребенком 6 лет, он в восторге. За этим и ехали в основном.
5. Зиплайн норм для неискушенных, особенно маленьких детей.
6. Слоны - кому интересно.
Резюме: в целом норм, но гид нет, квадроциклы категорически нет.

Е
6 ноя 2024
Спасибо, понравилась экскурсия, было насыщенно
Спасибо, понравилась экскурсия, было насыщенноСпасибо, понравилась экскурсия, было насыщенноСпасибо, понравилась экскурсия, было насыщенно
М
4 ноя 2024
Недавно посетил экскурсию — это было настоящее открытие! Всё было отлично организовано и продумано до мелочей, что добавляло комфорта на каждом этапе. Я узнал много нового и получил яркие впечатления, которые останутся со мной надолго. Рекомендую всем!
Недавно посетил экскурсию — это было настоящее открытие! Всё было отлично организовано и продумано до мелочей,Недавно посетил экскурсию — это было настоящее открытие! Всё было отлично организовано и продумано до мелочей,Недавно посетил экскурсию — это было настоящее открытие! Всё было отлично организовано и продумано до мелочей,Недавно посетил экскурсию — это было настоящее открытие! Всё было отлично организовано и продумано до мелочей,
Руслан
2 ноя 2024
Экскурсия оставила потрясающие впечатления: посещение пещерного храма и рафтинг по реке среди живописных лесов были настоящими приключениями. Квадроциклы в джунглях добавили адреналина. Я рекомендую всем попробовать это!
Экскурсия оставила потрясающие впечатления: посещение пещерного храма и рафтинг по реке среди живописных лесов были настоящимиЭкскурсия оставила потрясающие впечатления: посещение пещерного храма и рафтинг по реке среди живописных лесов были настоящимиЭкскурсия оставила потрясающие впечатления: посещение пещерного храма и рафтинг по реке среди живописных лесов были настоящими
Илья
30 окт 2024
Недавно я побывал на экскурсии, и впечатления остались просто потрясающие! Начнем с того, что процесс сбора у отелей прошел очень организованно, мы быстро добрались до первой точки – пещерного храма
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Суван Куха. Это место удивило своей красотой и атмосферой, тут чувствуешь себя частью чего-то величественного.

Далее нас ждала активная часть экскурсии, и это было просто невероятно! Рафтинг по реке среди живописных лесов — настоящее приключение! Протяженность маршрута в 5 км была насыщенной и увлекательной. Инструкторы были очень опытные и заботились о нашей безопасности, что добавляло уверенности и позволило по-настоящему насладиться сплавом.

Затем мы пересели на квадроциклы и отправились в джунгли. Проехать 1,5 км по таким живописным местам — это отдельное удовольствие! Инструктор рассказал много интересного о природе, а сам заезд был полон адреналина.

После активных приключений нас ждал вкуснейший обед в ресторане с традиционной тайской кухней. Блюда были невероятно вкусные, и это стало отличным завершением нашей активной части экскурсии.

Закончилась экскурсия купанием в водопаде Манора. Это было очень освежающе и расслабляюще после всего дня приключений.

Вечером мы вернулись в отели с полными впечатлений и эмоций. Я определенно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет не только увидеть красивые места, но и получить массу положительных эмоций и адреналина. Спасибо организаторам за прекрасный день!

Недавно я побывал на экскурсии, и впечатления остались просто потрясающие! Начнем с того, что процесс сбораНедавно я побывал на экскурсии, и впечатления остались просто потрясающие! Начнем с того, что процесс сбора
Мария
26 окт 2024
Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад, квадроциклы и то, ради чего еще раз хочется посетить эту экскурсию - РАФТИНГ ПО
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РЕКЕ. Всем рекомендую👌
Недавно я посетил экскурсию, и это было потрясающее приключение! Наш гид был настоящим профессионалом: увлекательно рассказывал, делился интересными фактами и с юмором объяснял даже сложные моменты. Каждый этап был продуман до мелочей, и я действительно чувствовала себя частью истории. Приятно, когда экскурсовод искренне увлечен тем, о чем рассказывает, и заражает этим увлечением всех вокруг. Также организация была на высшем уровне: всё вовремя, удобно и без лишней суеты. Экскурсия подарила мне массу ярких эмоций и знаний, которые останутся со мной надолго. Рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть достопримечательности, но и узнать их душу!

Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад,Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад,Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад,Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад,Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад,Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад,Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад,Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад,Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад,

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