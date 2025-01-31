Вы будете наслаждаться каждым моментом! Программа максимально разнообразная и насыщенная: вы спуститесь по быстрой реке на лодке, покатаетесь на квадроциклах среди джунглей и по желанию покормите слоников, попробуете блюда тайской кухни. Также по пути сделаем две остановки — у пещерного храма и живописного водопада.
Описание водной прогулки
6:30-8:00 — сбор у отелей
9:00 — посещение пещерного храма Суван Куха
10:00-15:00 — активная часть:
— рафтинг по реке среди лесов провинции Пханг Нга. Протяжённость маршрута — 5 км. В каждой лодке будет по два инструктора, которые проконтролируют, чтобы путешествие прошло не только весело, но и безопасно
— катание на квадроциклах. Вам предстоит проехать около 1,5 км по живописным джунглям в сопровождении инструктора
— обед в ресторане традиционной тайской кухни
16:00 — купание в водопаде Манора (если он полноводный), если нет — прогулка
18:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Toyota HiAce
- В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, услуги сопровождающего, рафтинг, аренда квадроциклов, экипировка, обед
- Перед рафтингом и катанием на квадроциклах проводится обязательный инструктаж
- Программа подойдёт участникам с 14 лет (выше 150 см) с любым уровнем физической подготовки
- С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$72
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 274 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан, я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем уже более семи лет, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
31 янв 2025
Да так себе.
Зиплайн 5 секунд, квадроциклы по одному пыльному кругу, через 5 минут уже знаешь весь маршрут который будешь кругами наматывать следующие полчаса. Не этичное катание на слонах.
Тройка только за спуск по реке. Остального лучше бы и не было
Зиплайн 5 секунд, квадроциклы по одному пыльному кругу, через 5 минут уже знаешь весь маршрут который будешь кругами наматывать следующие полчаса. Не этичное катание на слонах.
Тройка только за спуск по реке. Остального лучше бы и не было
О
Оксана
22 янв 2025
Понравилось, рекомендовали друзья эту экскурсию. Насыщенная и гид очень понравился. Адреналина было нормально)
Ксения
22 янв 2025
Всё понравилось! Интересно и страшно было спускаться в лодке, но куча эмоций и это здорово!
Э
Элла
7 янв 2025
Экскурсия подарила массу ярких эмоций! Рафтинг по реке, катание на квадроциклах и купание в водопаде стали настоящими приключениями. Всё было хорошо организовано: удобный трансфер, чёткий инструктаж и вкусный обед. Особенно понравилось посещение храма и живописные виды вокруг
N
Nikita
15 дек 2024
Все очень понравилось! Совет: берите дополнительный маршрут спуска по речке. Базового немного не достаточно (это для тех, кто любит адреналин). В целом все ок. Езду на слонах можно сравнить с ощущениями мотокросса 😂🤘(частично). В общем, всем советую.
VYACHESLAV
17 ноя 2024
Впечатления положительные. Но 4 звезды:
1. Ехать до первой точки около 2,5 часов, это надо иметь в виду. Обратно (если мы говорим о Кате и Кароне) - до 3 часов. При
1. Ехать до первой точки около 2,5 часов, это надо иметь в виду. Обратно (если мы говорим о Кате и Кароне) - до 3 часов. При
Е
Ерлан
6 ноя 2024
Спасибо, понравилась экскурсия, было насыщенно
М
Михаэль
4 ноя 2024
Недавно посетил экскурсию — это было настоящее открытие! Всё было отлично организовано и продумано до мелочей, что добавляло комфорта на каждом этапе. Я узнал много нового и получил яркие впечатления, которые останутся со мной надолго. Рекомендую всем!
Руслан
2 ноя 2024
Экскурсия оставила потрясающие впечатления: посещение пещерного храма и рафтинг по реке среди живописных лесов были настоящими приключениями. Квадроциклы в джунглях добавили адреналина. Я рекомендую всем попробовать это!
Илья
30 окт 2024
Недавно я побывал на экскурсии, и впечатления остались просто потрясающие! Начнем с того, что процесс сбора у отелей прошел очень организованно, мы быстро добрались до первой точки – пещерного храма
Мария
26 окт 2024
Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад, квадроциклы и то, ради чего еще раз хочется посетить эту экскурсию - РАФТИНГ ПО
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