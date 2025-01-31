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этом непонятно насчет обратной дороги - так было быстрее, или это потому что нужно первым высадить гида Александра в районе Чалонга). Информации о том, как и почему мы едем, кого высадят первыми - не было.

2 Гид Александр был почти абсолютно молчалив в пути. Утром (забор у нас был в 7 утра) это ок - всем надо поспать, хотя с высоким ростом в Toyota Hiace это сделать невозможно - места для ног критически нет. Но между остановками и на обратном пути считаю, что гид должен что-то рассказывать - мы посетили новую провинцию, выехав с Пхукета - Пханг-Нга. Много что можно было рассказать. Всё приходилось выпрашивать самому.

3. Квадроциклы - полный ужас. У меня и моей семьи богатый опыт езды на них. Более раздолбанных не видел нигде. Из нашей группы человек 10 у половины квадроциклы даже не завелись. Их пытались починить на месте, но не получилось, пересадили на другие. Те, что ехали, очень слабые, зеркала болтаются (почти отвалились), шума много, а тяги мало. И самое важное! Вы касаетесь по одному и тому же пятачку туда-сюда, разворачиваясь (метров 200) полчаса! Интереса ноль! Должна быть поездка по джунглям, а не возня в грязной тропе на месте. Даже 6летнего сына это не впечатлило.

4. Рафтинг норм. Лайт версия. Мы были с ребенком 6 лет, он в восторге. За этим и ехали в основном.

5. Зиплайн норм для неискушенных, особенно маленьких детей.

6. Слоны - кому интересно.

Резюме: в целом норм, но гид нет, квадроциклы категорически нет.