Дайвинг-приключение в Таиланде

Погрузиться в мир Андаманского моря и посмотреть на сражение мурены и тунца

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Ответы на вопросы
Дайвинг — это как дышать. Попробуете один раз, и не остановитесь. Дайвинг — это невероятно красиво. Погружение состоится в лагуне недалеко от острова Ko Racha Yai. Вода здесь прозрачна настолько, что граница между ней и воздухом неразличима. А под водой: пёстрые рыбы и морские черепахи, футуристичные кораллы и затопленные корабли. И всё это можно не только увидеть, но и снять на видео.
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Дайвинг-приключение в Таиланде
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вместе с профессиональным инструктором вы совершите погружение в одной из лагун рядом с островом Ko Racha Yai. Здесь безопасно для начинающих дайверов — небольшие глубины и видимость до 30-40 м позволят осуществить фантастическую видеосъёмку под водой.

Вас ждёт огромное разнообразие морского мира: различные виды живых кораллов и ярких тропических рыб. Очень часто приплывают черепахи. И, возможно, вы станете свидетелем подводного сражения мурены и тунца. Также в лагуне есть специально затопленные объекты — корабли, мотоциклы и бетонные блоки. Кораллы селятся на них целыми колониями и создают незабываемые футуристичные пейзажи.

Почему стоит погружаться с нами

Дайвинг в нашей компании отвечает всем требованиям безопасности: снаряжение надёжно, а в профессиональном портфолио нашего инструктора — сотни погружений, детский дайвинг, организация романтических свиданий и предложений руки и сердца под водой, запечатлённых на видео.

Организационные детали

После бронирования на сайте необходимо заранее оплатить инструктору 50% стоимости экскурсии. А также отправить фото паспортов для оформления страховки, ваши размеры для подбора соответствующего снаряжения, название отеля и номер комнаты.

В стоимость включено:

  • День на дайверском корабле с рестораном
  • Трансфер из отеля Пхукета (районы Карон, Ката, Патонг)
  • Страховка
  • Дайвинг-снаряжение
  • Сопровождение профессионального инструктора по дайвингу — до погружения (необходимые консультации в день и накануне погружения при необходимости) и во время погружения

За дополнительную плату (цены по запросу): видео- и фотосъёмка погружения, трансфер из отелей из мест, не указанных в перечне.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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