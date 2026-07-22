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Дайвинг для новичков и профессионалов в Таиланде

Погрузиться в мир Андаманского моря и посмотреть на рифы и арт-объекты подводного музея
Дайвинг — это как дышать. Попробуете один раз, и не остановитесь. Дайвинг — это невероятно красиво. Погружение состоится в лагуне недалеко от острова Ko Racha Yai. Вода здесь прозрачна настолько,
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что граница между ней и воздухом неразличима. А под водой: пёстрые рыбы и морские черепахи, футуристичные кораллы и затопленные корабли. И всё это можно не только увидеть, но и снять на видео.

4.9
24 отзыва
Дайвинг для новичков и профессионалов в Таиланде
Дайвинг для новичков и профессионалов в Таиланде
Дайвинг для новичков и профессионалов в Таиланде

Описание экскурсии

Вместе с профессиональным инструктором вы совершите погружение в одной из лагун рядом с островом Ko Racha Yai. Здесь безопасно для начинающих дайверов — глубины небольшие.

Вас ждёт огромное разнообразие морского мира: различные виды живых кораллов и ярких тропических рыб. Очень часто приплывают черепахи. И, возможно, вы станете свидетелем подводного сражения мурены и тунца. Также в лагуне есть специально затопленные объекты — корабли, мотоциклы и бетонные блоки. Кораллы селятся на них целыми колониями и создают незабываемые футуристичные пейзажи.

Почему стоит погружаться с нами

Дайвинг в нашей компании отвечает всем требованиям безопасности: снаряжение надёжно, а в профессиональном портфолио нашей команды сертифицированных инструкторов — сотни погружений, детский дайвинг, организация романтических свиданий и предложений руки и сердца под водой, запечатлённых на видео.

Организационные детали

После бронирования на сайте необходимо заранее оплатить инструктору 70% стоимости экскурсии. А также отправить фото паспортов для оформления страховки, ваши размеры для подбора соответствующего снаряжения, название отеля и номер комнаты.

В стоимость включено:

  • День на дайверском корабле + завтрак и обед
  • Трансфер из отеля Пхукета (районы Карон, Ката, Патонг) до пирса и обратно
  • Трансфер до дайв-сайтов на большом, общем, дайверском корабле
  • Страховка от компании собственника дайверского корабля
  • Дайвинг-снаряжение
  • Индивидуальное сопровождение профессионального инструктора по дайвингу до погружения (необходимые консультации в день и накануне погружения при необходимости) и во время погружения. Инструктор ни к кому вас не присоединяет во время инструктажа и погружений!

За дополнительную плату (цены по запросу):

  • видео- и фотосъемка погружения
  • трансфер из других районов
  • присутствие на корабле без погружения — 2800 батов за чел.

Наш сертифицированный инструктор с внушительным портфолио погружений с людьми от 8 до 75 лет в водах Андаманского моря и океана.

Никаких особенных навыков для первого погружения не требуется, дайвинг доступен даже тем, кто ранее не плавал с трубкой и маской. Можно погружаться во время беременности, если вы получили одобрение вашего врача.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$165
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 268 туристов
Ростислав — руководитель собственной компании, журналист, а также инструктор по дайвингу и фридайвингу; Елена — доцент, кандидат наук. Более 14 лет мы постоянно живём и работаем на Пхукете. Этот опыт позволяет
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нам организовывать разведывательные экспедиции и создавать авторские маршруты, которые отличаются необычными локациями и минимально пересекаются с направлениями массового туризма. В нашем профессиональном портфолио — работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете и странах Юго-Восточной Азии: Малайзии, Сингапуре, Камбодже, Лаосе и Таиланде — от Пхукета и Бангкока до северных провинций и малоизвестных островных и материковых маршрутов страны. Мы предлагаем индивидуальные авторские туры, экскурсии, сафари, дайвинг и обучение с получением международного сертификата. Мы постоянно работаем над тем, чтобы маршруты оставались насыщенными, продуманными и действительно уникальными.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгений
Инструктор:
У нас был инструктор Ростислав. Человек с огромным опытом во фридайвинге и дайвинге, Добрый, отзывчивый, всё подробно рассказал перед погружением, ответил на все вопросы. Если у Вас не было опыта
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в дайвинге - не проблема, Ростислав Вас быстро обучит.

Дайвинг:
Непередаваемые ощущения, быть одним целым с подводным миром, замечательные виды. До этого погружения был единичный опыт в бассейне, и могу сказать, что это абсолютно другое. Бассейн холодный, маленький и посмотреть в нём не на что, годится только для тренировочного погружения. А вот опыт в открытом море - просто сказка.

Транспорт:
Базовый трансфер на мини автобусе от отеля до пирса. Корабль и персонал отличный, кормят вкусно, завтрак, обед, фрукты, чай, кофе, печеньки.

Прикладываю фото с глубины, некоторые с третьего погружения, оно платное, как и сами фотки. Но друзья, поверьте, цена фоток и погружения недорогая, как по мне лучше заплатить и оставить незабываемые воспоминания, чем жмотиться и говорить, что организаторы жулики, как писали некоторые люди в отзывах.

Самый большой плюс для меня был в том, что сам инструктор был русским, и группа наша состояла из двух человек, меня и девушки.

По итогу рекомендую данного организатора, большое Вам спасибо за всё!

Инструктор:
Инструктор:
Инструктор:
Инструктор:
Инструктор:
Инструктор:
Инструктор:
Инструктор:
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М
Отличный дайв и отличное настроение)
Вопросов к программе нет, всё в лучшем порядке - забрали, покормили, погрузили, покормили, погрузили, привезли)
Погружения были в районе островов Рача. Так как супруга не стала погружаться, то с Дмитрием вдвоём почилили на глубине, наслаждаясь красивым подводным миром. Спасибо Елене (организатор) и Дмитрию (дайв-инструктор) за отлично проведенный день, рекомендую!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Михаил, благодарим Вашу семью за выбор, за доверие и дайвинг вместе с нами! Ждём Вас на сертификацию (3 дня) и погружения на новых дайв сайтах!) с уважением, Елена и Ростислав, Пхукет
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А
Инструктор Дмитрий человек с 25-летним стажем.
Все отлично объяснил.

Рекомендуем всем посетить.

Даже если не погружаться, весь день вы любуетесь красотами.
Инструктор Дмитрий человек с 25-летним стажем.
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К
Все очень профессионально организовано, продумано. Организовали даже нам трансфер с Банг Тао. Одновременно на корабле несколько групп с инструкторами, разный уровень подготовки и разные условия погружения. На самом корабле кормят с утра и до высадки😀 все чисто и аккуратно. Рекомендую
Елена
Елена
Ответ организатора:
Ксения, благодарим Вашу семью! Надеемся на новые встречи и ждём на обучение и получение сертификата, который позволит погружаться на новых дайв-сайтах! С уважением, Ростислав и Елена
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Борис
Друзья, хочу поделиться своим опытом — потому что он действительно заслуживает внимания!

Организация на высоте!
С первого момента — чёткая, оперативная и доброжелательная поддержка.
Ростислав и Елена всегда на связи, максимально информативны, всё
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рассказывают, подсказывают и подробно обсуждают все вопросы до экскурсии.
Очень удобный формат оплаты — принимаются абсолютно любые варианты, что тоже большой плюс.

А теперь главное — сам дайвинг!
Ростислав — это тот человек, с которым реально хочется погружаться и не один раз!
Приятный в общении, лёгкий, душевный и в то же время настоящий профессионал.
Через 10–15 минут общения ощущение, что мы знакомы уже много лет!

Во время дайвинга ты чувствуешь абсолютный комфорт и уверенность, потому что рядом человек, которому можно полностью довериться.
Под водой с ним спокойно на 1000%!

Спасибо за шикарную организацию, тёплое отношение и яркие эмоции!
Однозначно рекомендую всем, кто хочет безопасный, душевный и запоминающийся дайвинг! 🌊💙

Друзья, хочу поделиться своим опытом — потому что он действительно заслуживает внимания!
Друзья, хочу поделиться своим опытом — потому что он действительно заслуживает внимания!
Друзья, хочу поделиться своим опытом — потому что он действительно заслуживает внимания!
Друзья, хочу поделиться своим опытом — потому что он действительно заслуживает внимания!
Друзья, хочу поделиться своим опытом — потому что он действительно заслуживает внимания!
Друзья, хочу поделиться своим опытом — потому что он действительно заслуживает внимания!
Друзья, хочу поделиться своим опытом — потому что он действительно заслуживает внимания!
Друзья, хочу поделиться своим опытом — потому что он действительно заслуживает внимания!+1
Друзья, хочу поделиться своим опытом — потому что он действительно заслуживает внимания!
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Ольга
Это было моим первым погружением! Долго решалась и было много страха, а вдруг не смогу или у меня не получится… но я смогла и у меня получилось, пусть не очень
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гладко с косяками, но в целом все получилось!!!! Инструктор Рос был профессионалом своего дела, он подробно объяснил все моменты и был всегда рядом. Благодаря ему я смогла безопасно погрузиться в мир подводного царства и ощутить всю красоту подводного мира. Дайвинг оставил незабываемые впечатления! Эмоции от дайвинга и отличной работы Роса останутся со мной на долгое время!
P.s. И еще раз огромное спасибо моему инструктору Росу - впечатление от дайвинга оказалось невероятным, и я уже мечтаю вернуться снова и снова.

Это было моим первым погружением! Долго решалась и было много страха, а вдруг не смогу или
Это было моим первым погружением! Долго решалась и было много страха, а вдруг не смогу или
Это было моим первым погружением! Долго решалась и было много страха, а вдруг не смогу или
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