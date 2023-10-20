Дайвинг — это как дышать. Попробуете один раз, и не остановитесь. Дайвинг — это невероятно красиво. Погружение состоится в лагуне недалеко от острова Ko Racha Yai. Вода здесь прозрачна настолько, что граница между ней и воздухом неразличима. А под водой: пёстрые рыбы и морские черепахи, футуристичные кораллы и затопленные корабли. И всё это можно не только увидеть, но и снять на видео.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вместе с профессиональным инструктором вы совершите погружение в одной из лагун рядом с островом Ko Racha Yai. Здесь безопасно для начинающих дайверов — небольшие глубины и видимость до 30-40 м позволят осуществить фантастическую видеосъёмку под водой.

Вас ждёт огромное разнообразие морского мира: различные виды живых кораллов и ярких тропических рыб. Очень часто приплывают черепахи. И, возможно, вы станете свидетелем подводного сражения мурены и тунца. Также в лагуне есть специально затопленные объекты — корабли, мотоциклы и бетонные блоки. Кораллы селятся на них целыми колониями и создают незабываемые футуристичные пейзажи.

Почему стоит погружаться с нами

Дайвинг в нашей компании отвечает всем требованиям безопасности: снаряжение надёжно, а в профессиональном портфолио нашего инструктора — сотни погружений, детский дайвинг, организация романтических свиданий и предложений руки и сердца под водой, запечатлённых на видео.

Организационные детали

После бронирования на сайте необходимо заранее оплатить инструктору 50% стоимости экскурсии. А также отправить фото паспортов для оформления страховки, ваши размеры для подбора соответствующего снаряжения, название отеля и номер комнаты.

В стоимость включено:

День на дайверском корабле с рестораном

Трансфер из отеля Пхукета (районы Карон, Ката, Патонг)

Страховка

Дайвинг-снаряжение

Сопровождение профессионального инструктора по дайвингу — до погружения (необходимые консультации в день и накануне погружения при необходимости) и во время погружения

За дополнительную плату (цены по запросу): видео- и фотосъёмка погружения, трансфер из отелей из мест, не указанных в перечне.