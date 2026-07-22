Дайвинг — это как дышать. Попробуете один раз, и не остановитесь. Дайвинг — это невероятно красиво. Погружение состоится в лагуне недалеко от острова Ko Racha Yai. Вода здесь прозрачна настолько,

что граница между ней и воздухом неразличима. А под водой: пёстрые рыбы и морские черепахи, футуристичные кораллы и затопленные корабли. И всё это можно не только увидеть, но и снять на видео.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вместе с профессиональным инструктором вы совершите погружение в одной из лагун рядом с островом Ko Racha Yai. Здесь безопасно для начинающих дайверов — глубины небольшие.

Вас ждёт огромное разнообразие морского мира: различные виды живых кораллов и ярких тропических рыб. Очень часто приплывают черепахи. И, возможно, вы станете свидетелем подводного сражения мурены и тунца. Также в лагуне есть специально затопленные объекты — корабли, мотоциклы и бетонные блоки. Кораллы селятся на них целыми колониями и создают незабываемые футуристичные пейзажи.

Почему стоит погружаться с нами

Дайвинг в нашей компании отвечает всем требованиям безопасности: снаряжение надёжно, а в профессиональном портфолио нашей команды сертифицированных инструкторов — сотни погружений, детский дайвинг, организация романтических свиданий и предложений руки и сердца под водой, запечатлённых на видео.

Организационные детали

После бронирования на сайте необходимо заранее оплатить инструктору 70% стоимости экскурсии. А также отправить фото паспортов для оформления страховки, ваши размеры для подбора соответствующего снаряжения, название отеля и номер комнаты.

В стоимость включено:

День на дайверском корабле + завтрак и обед

Трансфер из отеля Пхукета (районы Карон, Ката, Патонг) до пирса и обратно

Трансфер до дайв-сайтов на большом, общем, дайверском корабле

Страховка от компании собственника дайверского корабля

Дайвинг-снаряжение

Индивидуальное сопровождение профессионального инструктора по дайвингу до погружения (необходимые консультации в день и накануне погружения при необходимости) и во время погружения. Инструктор ни к кому вас не присоединяет во время инструктажа и погружений!

За дополнительную плату (цены по запросу):

видео- и фотосъемка погружения

трансфер из других районов

присутствие на корабле без погружения — 2800 батов за чел.

Наш сертифицированный инструктор с внушительным портфолио погружений с людьми от 8 до 75 лет в водах Андаманского моря и океана.

Никаких особенных навыков для первого погружения не требуется, дайвинг доступен даже тем, кто ранее не плавал с трубкой и маской. Можно погружаться во время беременности, если вы получили одобрение вашего врача.