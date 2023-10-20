Погрузиться в мир Андаманского моря и посмотреть на сражение мурены и тунца
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даты
Описание
Что вас ожидает
Вместе с профессиональным инструктором вы совершите погружение в одной из лагун рядом с островом Ko Racha Yai. Здесь безопасно для начинающих дайверов — небольшие глубины и видимость до 30-40 м позволят осуществить фантастическую видеосъёмку под водой.
Вас ждёт огромное разнообразие морского мира: различные виды живых кораллов и ярких тропических рыб. Очень часто приплывают черепахи. И, возможно, вы станете свидетелем подводного сражения мурены и тунца. Также в лагуне есть специально затопленные объекты — корабли, мотоциклы и бетонные блоки. Кораллы селятся на них целыми колониями и создают незабываемые футуристичные пейзажи.
Почему стоит погружаться с нами
Дайвинг в нашей компании отвечает всем требованиям безопасности: снаряжение надёжно, а в профессиональном портфолио нашего инструктора — сотни погружений, детский дайвинг, организация романтических свиданий и предложений руки и сердца под водой, запечатлённых на видео.
Организационные детали
После бронирования на сайте необходимо заранее оплатить инструктору 50% стоимости экскурсии. А также отправить фото паспортов для оформления страховки, ваши размеры для подбора соответствующего снаряжения, название отеля и номер комнаты.
В стоимость включено:
- День на дайверском корабле с рестораном
- Трансфер из отеля Пхукета (районы Карон, Ката, Патонг)
- Страховка
- Дайвинг-снаряжение
- Сопровождение профессионального инструктора по дайвингу — до погружения (необходимые консультации в день и накануне погружения при необходимости) и во время погружения
За дополнительную плату (цены по запросу): видео- и фотосъёмка погружения, трансфер из отелей из мест, не указанных в перечне.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.