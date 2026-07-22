Описание экскурсии
Вместе с профессиональным инструктором вы совершите погружение в одной из лагун рядом с островом Ko Racha Yai. Здесь безопасно для начинающих дайверов — глубины небольшие.
Вас ждёт огромное разнообразие морского мира: различные виды живых кораллов и ярких тропических рыб. Очень часто приплывают черепахи. И, возможно, вы станете свидетелем подводного сражения мурены и тунца. Также в лагуне есть специально затопленные объекты — корабли, мотоциклы и бетонные блоки. Кораллы селятся на них целыми колониями и создают незабываемые футуристичные пейзажи.
Почему стоит погружаться с нами
Дайвинг в нашей компании отвечает всем требованиям безопасности: снаряжение надёжно, а в профессиональном портфолио нашей команды сертифицированных инструкторов — сотни погружений, детский дайвинг, организация романтических свиданий и предложений руки и сердца под водой, запечатлённых на видео.
Организационные детали
После бронирования на сайте необходимо заранее оплатить инструктору 70% стоимости экскурсии. А также отправить фото паспортов для оформления страховки, ваши размеры для подбора соответствующего снаряжения, название отеля и номер комнаты.
В стоимость включено:
- День на дайверском корабле + завтрак и обед
- Трансфер из отеля Пхукета (районы Карон, Ката, Патонг) до пирса и обратно
- Трансфер до дайв-сайтов на большом, общем, дайверском корабле
- Страховка от компании собственника дайверского корабля
- Дайвинг-снаряжение
- Индивидуальное сопровождение профессионального инструктора по дайвингу до погружения (необходимые консультации в день и накануне погружения при необходимости) и во время погружения. Инструктор ни к кому вас не присоединяет во время инструктажа и погружений!
За дополнительную плату (цены по запросу):
- видео- и фотосъемка погружения
- трансфер из других районов
- присутствие на корабле без погружения — 2800 батов за чел.
Наш сертифицированный инструктор с внушительным портфолио погружений с людьми от 8 до 75 лет в водах Андаманского моря и океана.
Никаких особенных навыков для первого погружения не требуется, дайвинг доступен даже тем, кто ранее не плавал с трубкой и маской. Можно погружаться во время беременности, если вы получили одобрение вашего врача.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$165
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
У нас был инструктор Ростислав. Человек с огромным опытом во фридайвинге и дайвинге, Добрый, отзывчивый, всё подробно рассказал перед погружением, ответил на все вопросы. Если у Вас не было опыта
Вопросов к программе нет, всё в лучшем порядке - забрали, покормили, погрузили, покормили, погрузили, привезли)
Погружения были в районе островов Рача. Так как супруга не стала погружаться, то с Дмитрием вдвоём почилили на глубине, наслаждаясь красивым подводным миром. Спасибо Елене (организатор) и Дмитрию (дайв-инструктор) за отлично проведенный день, рекомендую!
Все отлично объяснил.
Рекомендуем всем посетить.
Даже если не погружаться, весь день вы любуетесь красотами.
Организация на высоте!
С первого момента — чёткая, оперативная и доброжелательная поддержка.
Ростислав и Елена всегда на связи, максимально информативны, всё