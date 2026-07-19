В национальном парке Таиланда скрыто невероятное количество первозданных природных мест, которые только и ждут, когда их разведает любознательный путешественник. Не будем заставлять их ждать! Я проведу вас по девственному тропическому лесу, вдоль горных ручьев и скал. Вы увидите джунгли изнутри, услышите причудливые трели птиц и перезагрузитесь вдали от пляжной суеты.

Описание экскурсии

🌿 Тайские джунгли изнутри

Это путешествие — не по проторенным туристическим тропам. Я проведу вас сквозь настоящие девственные джунгли Пхукета: мы поднимемся в горы, где нас обступят кроны тропических деревьев, пройдем вдоль горных ручьев, посмотрим вблизи на огромные стебли бамбука и живые города-термитники, заберемся на небольшие уступы и опустим ладони в водопадики (в зависимости от сезона). А по пути сможем увидеть или услышать местных насекомых, рептилий и птиц, в том числе находящихся под охраной государства.

👣 Минимальный уровень подготовки

Главная наша цель — исследовать первозданные джунгли Пхукета, а в остальном формат приключения будет опираться на ваши пожелания, возможности и темп. Мы можем построить простой и короткий, но эффектный маршрут без затяжных подъёмов. Или же отправимся в захватывающий 4-километровый треккинг по труднопроходимым заповедным уголкам. В любом случае вы увидите места, куда не ступала нога туриста: периодически нам будут встречаться только обитатели джунглей или рейнджеры парка.

Организационные детали