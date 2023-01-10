Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям

Забраться вглубь национального парка и увидеть изнутри тропический лес, скрытый от туристов

В национальном парке Таиланда скрыто невероятное количество первозданных природных мест, которые только и ждут, когда их разведает любознательный путешественник.

Не будем заставлять их ждать! Я проведу вас по девственному тропическому лесу, вдоль горных ручьев и скал.

Вы увидите джунгли изнутри, услышите причудливые трели птиц и перезагрузитесь вдали от пляжной суеты.
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Ближайшие даты:
12
янв
14
янв
16
янв
17
янв
18
янв
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янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌿 Тайские джунгли изнутри
Это путешествие — не по проторенным туристическим тропам. Я проведу вас сквозь настоящие девственные джунгли Пхукета: мы поднимемся в горы, где над обступят кроны тропических деревьев, пройдем вдоль горных ручьев,, посмотрим вблизи на огромные стебли бамбука и живые города-термитники, заберемся на небольшие уступы и опустим ладони в водопадики (в зависимости от сезона). А по пути сможем увидеть или услышать местных насекомых, рептилий и птиц, в том числе находящихся под охраной государства.

👣 Любой возраст и уровень подготовки
Главная наша цель — исследовать первозданные джунгли Пхукета, а в остальном формат приключения будет опираться на ваши пожелания, возможности и темп. Мы можем простроить простой и короткий, но эффектный маршрут без затяжных подъемов. Или же отправимся в захватывающий 10-километровый треккинг по труднопроходимым заповедным уголкам. В любом случае вы увидите места, куда не ступала нога туриста: периодически нам будут встречаться только обитатели джунглей или рейнджеры парка.

Организационные детали

  • Трансфер от отеля и обратно на комфортабельном внедорожнике с климат-контролем и тремя рядами сидений включён в стоимость
  • В автомобиле есть питьевая вода
  • Для треккинга желательна хотя бы минимальная физическая подготовка, никаких других ограничений, в том числе по возрасту, нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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