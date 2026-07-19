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Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям

Забраться вглубь национального парка и увидеть изнутри тропический лес, скрытый от туристов
В национальном парке Таиланда скрыто невероятное количество первозданных природных мест, которые только и ждут, когда их разведает любознательный путешественник.

Не будем заставлять их ждать! Я проведу вас по девственному тропическому лесу, вдоль горных ручьев и скал.

Вы увидите джунгли изнутри, услышите причудливые трели птиц и перезагрузитесь вдали от пляжной суеты.
5
96 отзывов
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям

Описание экскурсии

🌿 Тайские джунгли изнутри
Это путешествие — не по проторенным туристическим тропам. Я проведу вас сквозь настоящие девственные джунгли Пхукета: мы поднимемся в горы, где нас обступят кроны тропических деревьев, пройдем вдоль горных ручьев, посмотрим вблизи на огромные стебли бамбука и живые города-термитники, заберемся на небольшие уступы и опустим ладони в водопадики (в зависимости от сезона). А по пути сможем увидеть или услышать местных насекомых, рептилий и птиц, в том числе находящихся под охраной государства.

👣 Минимальный уровень подготовки
Главная наша цель — исследовать первозданные джунгли Пхукета, а в остальном формат приключения будет опираться на ваши пожелания, возможности и темп. Мы можем построить простой и короткий, но эффектный маршрут без затяжных подъёмов. Или же отправимся в захватывающий 4-километровый треккинг по труднопроходимым заповедным уголкам. В любом случае вы увидите места, куда не ступала нога туриста: периодически нам будут встречаться только обитатели джунглей или рейнджеры парка.

Организационные детали

  • Трансфер от отеля и обратно на легковом автомобиле включён в стоимость. Если вас более 4-х человек или удаленный отель, или вам нужен микроавтобус 🚐 – возможна доплата (обсуждается индивидуально в переписке перед бронированием)
  • Программу можно дополнить посещением других мест без изменения стоимости. Вам нужно будет доплатить только за входные билеты. Подробности уточняйте в переписке с организатором заранее
  • Для треккинга желательна хотя бы минимальная физическая подготовка. Программа подойдёт детям от 10 лет, но важно учитывать особенности каждого ребёнка.
  • Программа проходит в любое время года
  • Треккинг займёт от 1,5 до 2 часов, в зависимости от вашего темпа

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля
Коля — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 622 туристов
Я живу в Таиланде с 2010 года и неплохо владею тайским языком. Я проехал всю страну с юга на север и с запада на восток и особенно люблю северные горные
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районы Таиланда, местный климат и менталитет людей. Увлекаюсь мотоциклами, велосипедами и пешим туризмом. Организую здесь экскурсии и работаю только с проверенными лицензированными тайскими гидами, некоторые из них немного владеют русским языком. Мы покажем вам Таиланд изнутри и с радостью адаптируем любую экскурсию под ваши индивидуальные пожелания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
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1
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1
Анастасия
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали в джунгли и это восторг, да, путь нелегкий, очень большая влажность, но красота вокруг это компенсирует. Невероятные огромные деревья, вокруг цикады - это потрясающе. По джунглям провел сам Николай. Рекомендую, как необычную, не классическую экскурсию👍🏼
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали+2
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали
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Алексей
Отличная экскурсия. Сначала нас бесплатно довезли до нескольких мест с животными. Мы гладили тигрят в парке тигров, кормили слонов в питомнике и наблюдали захватывающее змеиное шоу. После этого прошла сама
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экскурсия в джунглях, где мы были впервые и были удивлены огромными размерами деревьев. Николай отличный рассказчик, поведал нам интересные факты о местной флоре и фауне, также отличная разминка для тех, кто любит ходить. Рекомендую!

Отличная экскурсия. Сначала нас бесплатно довезли до нескольких мест с животными. Мы гладили тигрят в парке
Отличная экскурсия. Сначала нас бесплатно довезли до нескольких мест с животными. Мы гладили тигрят в парке
Отличная экскурсия. Сначала нас бесплатно довезли до нескольких мест с животными. Мы гладили тигрят в парке
Коля
Коля
Ответ организатора:
Алексей, огромное спасибо за такой мощный и подробный отзыв! Очень рады, что у вас получился по-настоящему насыщенный и запоминающийся день
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😊

Именно так мы и строим наши поездки — по пути бесплатно завозим в разные локации: к тиграм, на шоу, а также в слоновник, где действительно заботятся о животных — без цепей, без катания и без какого-либо жестокого обращения. Для нас это принципиальный момент.

При этом гости оплачивают только билеты, а за заезды и ожидание ничего дополнительно не берём. Можно спокойно кататься хоть полдня, хоть весь день, заезжать в несколько мест и не тратить лишние деньги на такси — всё уже продумано и максимально удобно.

Отдельное спасибо вам за отношение — такие гости, как вы, реально на вес золота. С вами было легко, приятно и по-человечески комфортно, именно ради таких поездок и хочется выкладываться на максимум 🙌

Рады, что и сама прогулка по джунглям зашла — эти огромные деревья и атмосфера дикой природы остаются в памяти надолго 🌿

Спасибо за доверие! Будем рады снова устроить для вас ещё один яркий день!

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Ksenia
Нам с мужем экскурсия понравилась - увидели термитники, множество красивых бабочек, как растут бананы, манго, имбирь, латексные деревья. Было очень познавательно.
По пути заехали на шоу обезьян и к слоникам. В этом месте над слонами не издеваются и не заставляют катать туристов или крутить обручи, а заботятся о них.
Нам с мужем экскурсия понравилась - увидели термитники, множество красивых бабочек, как растут бананы, манго, имбирь,
Нам с мужем экскурсия понравилась - увидели термитники, множество красивых бабочек, как растут бананы, манго, имбирь,
Нам с мужем экскурсия понравилась - увидели термитники, множество красивых бабочек, как растут бананы, манго, имбирь,
Нам с мужем экскурсия понравилась - увидели термитники, множество красивых бабочек, как растут бананы, манго, имбирь,
Нам с мужем экскурсия понравилась - увидели термитники, множество красивых бабочек, как растут бананы, манго, имбирь,
Нам с мужем экскурсия понравилась - увидели термитники, множество красивых бабочек, как растут бананы, манго, имбирь,
Коля
Коля
Ответ организатора:
Ксения, спасибо большое, что выбрали нашу экскурсию! Очень рады, что вам всё понравилось 😊

Во время поездки мы заезжаем в слоновник
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(где о животных действительно заботятся), а также на стрельбище, квадроциклы, картинг, зиплайн и другие активности.

Мы бесплатно завозим во все локации — гости оплачивают только входные билеты или выбранные развлечения. За заезды и ожидание доплаты нет. Это позволяет за один день посетить максимум мест, сэкономить на такси и провести время насыщенно и удобно.

Спасибо за доверие и отзыв! Будем рады видеть вас снова! 🙏🤗

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Нисунов
Мы предпочитаем активный отдых поэтому поехали на прогулку по джунглям. Увидели лианы, термитники, как растет имбирь. Николай отвёл нас к огромному дереву в котором живут летучие мыши, показал заброшенный фруктовый
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сад. Интересно было посмотреть как в природе проходит борьба деревьев с паразитами. И в этой борьбе не всегда деревья побеждают.
Тропа с перепадами высот, но все по силам. Нас никто не торопил, мы двигались в комфортном темпе и все успевали рассмотреть.
Хочу отметить комфортный трансфер. Нас забрали около отеля, а по пути назад мы заехали покормить слонов и посмотреть шоу птиц. Водитель нас подождал и за это не пришлось доплачивать.
Спасибо за экскурсию!

Мы предпочитаем активный отдых поэтому поехали на прогулку по джунглям. Увидели лианы, термитники, как растет имбирь.
Мы предпочитаем активный отдых поэтому поехали на прогулку по джунглям. Увидели лианы, термитники, как растет имбирь.
Мы предпочитаем активный отдых поэтому поехали на прогулку по джунглям. Увидели лианы, термитники, как растет имбирь.
Коля
Коля
Ответ организатора:
Владимир, большое спасибо за такой подробный и тёплый отзыв! Очень приятно, что вы выбрали именно активный формат и по-настоящему прочувствовали
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атмосферу джунглей 🌿

Рады, что прогулка прошла комфортно и без спешки — для нас важно, чтобы гости могли спокойно всё рассмотреть и насладиться природой.

Также приятно, что вы отметили трансфер. Мы действительно стараемся сделать день максимально удобным: по пути можно заехать в дополнительные локации, покормить слонов, посмотреть шоу птиц — и при этом мы не берём оплату за ожидание. Гости оплачивают только билеты, без лишних доплат за заезды и время.

Спасибо за доверие! Будем рады организовать для вас ещё одно интересное приключение в следующий раз.

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Татьяна
Было очень интересно, маршрут идёт по настоящим джунглям, так как мы никогда в них не были, всё было в новинку. Видели паука, лианы-паразиты, огромные деревья, папоротники, растущие на деревьях, термитники, кофе, дуриан, манго, имбирь
Было очень интересно, маршрут идёт по настоящим джунглям, так как мы никогда в них не были,
Было очень интересно, маршрут идёт по настоящим джунглям, так как мы никогда в них не были,
Было очень интересно, маршрут идёт по настоящим джунглям, так как мы никогда в них не были,
Коля
Коля
Ответ организатора:
Татьяна, большое спасибо за отзыв! Очень рады, что прогулка по настоящим джунглям оставила у вас столько новых впечатлений 😊

Здорово, что
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удалось увидеть такое разнообразие природы — от лиан и термитников до кофе, дуриана и имбиря. Именно такие детали делают маршрут особенно интересным и запоминающимся 🌿

Спасибо за доверие! Будем рады видеть вас снова на наших прогулках и показать ещё больше интересных мест!

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Н
Экскурсия соответствует описанию - пеший поход около 2-х часов по джунглям (но не по непролазным зарослям, а вполне себе видимым тропинкам с небольшими подъемами и спусками). Маршрут для тренированных людей
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и детей не сложный, но если у вас возникает одышка при подъеме на 2-й этаж и кроссовки не входят в обувь для отпуска, то наверно будет сложновато. Николай приятный собеседник, обращает внимание на разные особенности флоры и фауны, которое не видны глазу городского жителя. Сын, сдавший неплохо ЕГЭ по биологии, был доволен. Если захотите разнообразить пляжный отдых- советую взять утреннюю прогулку по джунглям.

Экскурсия соответствует описанию - пеший поход около 2-х часов по джунглям (но не по непролазным зарослям,
Экскурсия соответствует описанию - пеший поход около 2-х часов по джунглям (но не по непролазным зарослям,
Экскурсия соответствует описанию - пеший поход около 2-х часов по джунглям (но не по непролазным зарослям,
Экскурсия соответствует описанию - пеший поход около 2-х часов по джунглям (но не по непролазным зарослям,
Экскурсия соответствует описанию - пеший поход около 2-х часов по джунглям (но не по непролазным зарослям,
Экскурсия соответствует описанию - пеший поход около 2-х часов по джунглям (но не по непролазным зарослям,
Экскурсия соответствует описанию - пеший поход около 2-х часов по джунглям (но не по непролазным зарослям,
Коля
Коля
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо за такой подробный и честный отзыв! Очень приятно, что вы так точно описали формат прогулки — это
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действительно помогает другим гостям понять, чего ожидать 😊

Рады, что маршрут оказался комфортным, а наблюдения за флорой и фауной были интересны не только взрослым, но и вашему сыну — особенно приятно получить одобрение от человека, хорошо разбирающегося в биологии 🌿

Спасибо за рекомендацию утренней прогулки — в это время в джунглях особенно приятно находиться. Будем рады видеть вас снова и организовать для вашей семьи ещё одно интересное приключение!

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