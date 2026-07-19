🌿 Тайские джунгли изнутри Это путешествие — не по проторенным туристическим тропам. Я проведу вас сквозь настоящие девственные джунгли Пхукета: мы поднимемся в горы, где нас обступят кроны тропических деревьев, пройдем вдоль горных ручьев, посмотрим вблизи на огромные стебли бамбука и живые города-термитники, заберемся на небольшие уступы и опустим ладони в водопадики (в зависимости от сезона). А по пути сможем увидеть или услышать местных насекомых, рептилий и птиц, в том числе находящихся под охраной государства.
👣 Минимальный уровень подготовки Главная наша цель — исследовать первозданные джунгли Пхукета, а в остальном формат приключения будет опираться на ваши пожелания, возможности и темп. Мы можем построить простой и короткий, но эффектный маршрут без затяжных подъёмов. Или же отправимся в захватывающий 4-километровый треккинг по труднопроходимым заповедным уголкам. В любом случае вы увидите места, куда не ступала нога туриста: периодически нам будут встречаться только обитатели джунглей или рейнджеры парка.
Организационные детали
Трансфер от отеля и обратно на легковом автомобиле включён в стоимость. Если вас более 4-х человек или удаленный отель, или вам нужен микроавтобус 🚐 – возможна доплата (обсуждается индивидуально в переписке перед бронированием)
Программу можно дополнить посещением других мест без изменения стоимости. Вам нужно будет доплатить только за входные билеты. Подробности уточняйте в переписке с организатором заранее
Для треккинга желательна хотя бы минимальная физическая подготовка. Программа подойдёт детям от 10 лет, но важно учитывать особенности каждого ребёнка.
Программа проходит в любое время года
Треккинг займёт от 1,5 до 2 часов, в зависимости от вашего темпа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 622 туристов
Я живу в Таиланде с 2010 года и неплохо владею тайским языком. Я проехал всю страну с юга на север и с запада на восток и особенно люблю северные горные читать дальшеуменьшить
районы Таиланда, местный климат и менталитет людей. Увлекаюсь мотоциклами, велосипедами и пешим туризмом.
Организую здесь экскурсии и работаю только с проверенными лицензированными тайскими гидами, некоторые из них немного владеют русским языком. Мы покажем вам Таиланд изнутри и с радостью адаптируем любую экскурсию под ваши индивидуальные пожелания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
Из отеля нас забрал трансфер, по нашему желанию нас завезли еще к тиграм😍 затем мы поехали в джунгли и это восторг, да, путь нелегкий, очень большая влажность, но красота вокруг это компенсирует. Невероятные огромные деревья, вокруг цикады - это потрясающе. По джунглям провел сам Николай. Рекомендую, как необычную, не классическую экскурсию👍🏼
+2
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Алексей
Отличная экскурсия. Сначала нас бесплатно довезли до нескольких мест с животными. Мы гладили тигрят в парке тигров, кормили слонов в питомнике и наблюдали захватывающее змеиное шоу. После этого прошла сама читать дальшеуменьшить
экскурсия в джунглях, где мы были впервые и были удивлены огромными размерами деревьев. Николай отличный рассказчик, поведал нам интересные факты о местной флоре и фауне, также отличная разминка для тех, кто любит ходить. Рекомендую!
Коля
Ответ организатора:
Алексей, огромное спасибо за такой мощный и подробный отзыв! Очень рады, что у вас получился по-настоящему насыщенный и запоминающийся день читать дальшеуменьшить
😊
Именно так мы и строим наши поездки — по пути бесплатно завозим в разные локации: к тиграм, на шоу, а также в слоновник, где действительно заботятся о животных — без цепей, без катания и без какого-либо жестокого обращения. Для нас это принципиальный момент.
При этом гости оплачивают только билеты, а за заезды и ожидание ничего дополнительно не берём. Можно спокойно кататься хоть полдня, хоть весь день, заезжать в несколько мест и не тратить лишние деньги на такси — всё уже продумано и максимально удобно.
Отдельное спасибо вам за отношение — такие гости, как вы, реально на вес золота. С вами было легко, приятно и по-человечески комфортно, именно ради таких поездок и хочется выкладываться на максимум 🙌
Рады, что и сама прогулка по джунглям зашла — эти огромные деревья и атмосфера дикой природы остаются в памяти надолго 🌿
Спасибо за доверие! Будем рады снова устроить для вас ещё один яркий день!
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Ksenia
Нам с мужем экскурсия понравилась - увидели термитники, множество красивых бабочек, как растут бананы, манго, имбирь, латексные деревья. Было очень познавательно. По пути заехали на шоу обезьян и к слоникам. В этом месте над слонами не издеваются и не заставляют катать туристов или крутить обручи, а заботятся о них.
Коля
Ответ организатора:
Ксения, спасибо большое, что выбрали нашу экскурсию! Очень рады, что вам всё понравилось 😊
Во время поездки мы заезжаем в слоновник читать дальшеуменьшить
(где о животных действительно заботятся), а также на стрельбище, квадроциклы, картинг, зиплайн и другие активности.
Мы бесплатно завозим во все локации — гости оплачивают только входные билеты или выбранные развлечения. За заезды и ожидание доплаты нет. Это позволяет за один день посетить максимум мест, сэкономить на такси и провести время насыщенно и удобно.
Спасибо за доверие и отзыв! Будем рады видеть вас снова! 🙏🤗
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Нисунов
Мы предпочитаем активный отдых поэтому поехали на прогулку по джунглям. Увидели лианы, термитники, как растет имбирь. Николай отвёл нас к огромному дереву в котором живут летучие мыши, показал заброшенный фруктовый читать дальшеуменьшить
сад. Интересно было посмотреть как в природе проходит борьба деревьев с паразитами. И в этой борьбе не всегда деревья побеждают. Тропа с перепадами высот, но все по силам. Нас никто не торопил, мы двигались в комфортном темпе и все успевали рассмотреть. Хочу отметить комфортный трансфер. Нас забрали около отеля, а по пути назад мы заехали покормить слонов и посмотреть шоу птиц. Водитель нас подождал и за это не пришлось доплачивать. Спасибо за экскурсию!
Коля
Ответ организатора:
Владимир, большое спасибо за такой подробный и тёплый отзыв! Очень приятно, что вы выбрали именно активный формат и по-настоящему прочувствовали читать дальшеуменьшить
атмосферу джунглей 🌿
Рады, что прогулка прошла комфортно и без спешки — для нас важно, чтобы гости могли спокойно всё рассмотреть и насладиться природой.
Также приятно, что вы отметили трансфер. Мы действительно стараемся сделать день максимально удобным: по пути можно заехать в дополнительные локации, покормить слонов, посмотреть шоу птиц — и при этом мы не берём оплату за ожидание. Гости оплачивают только билеты, без лишних доплат за заезды и время.
Спасибо за доверие! Будем рады организовать для вас ещё одно интересное приключение в следующий раз.
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Татьяна
Было очень интересно, маршрут идёт по настоящим джунглям, так как мы никогда в них не были, всё было в новинку. Видели паука, лианы-паразиты, огромные деревья, папоротники, растущие на деревьях, термитники, кофе, дуриан, манго, имбирь
Коля
Ответ организатора:
Татьяна, большое спасибо за отзыв! Очень рады, что прогулка по настоящим джунглям оставила у вас столько новых впечатлений 😊
Здорово, что читать дальшеуменьшить
удалось увидеть такое разнообразие природы — от лиан и термитников до кофе, дуриана и имбиря. Именно такие детали делают маршрут особенно интересным и запоминающимся 🌿
Спасибо за доверие! Будем рады видеть вас снова на наших прогулках и показать ещё больше интересных мест!
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Н
Наталья
Экскурсия соответствует описанию - пеший поход около 2-х часов по джунглям (но не по непролазным зарослям, а вполне себе видимым тропинкам с небольшими подъемами и спусками). Маршрут для тренированных людей читать дальшеуменьшить
и детей не сложный, но если у вас возникает одышка при подъеме на 2-й этаж и кроссовки не входят в обувь для отпуска, то наверно будет сложновато. Николай приятный собеседник, обращает внимание на разные особенности флоры и фауны, которое не видны глазу городского жителя. Сын, сдавший неплохо ЕГЭ по биологии, был доволен. Если захотите разнообразить пляжный отдых- советую взять утреннюю прогулку по джунглям.
Коля
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо за такой подробный и честный отзыв! Очень приятно, что вы так точно описали формат прогулки — это читать дальшеуменьшить
действительно помогает другим гостям понять, чего ожидать 😊
Рады, что маршрут оказался комфортным, а наблюдения за флорой и фауной были интересны не только взрослым, но и вашему сыну — особенно приятно получить одобрение от человека, хорошо разбирающегося в биологии 🌿
Спасибо за рекомендацию утренней прогулки — в это время в джунглях особенно приятно находиться. Будем рады видеть вас снова и организовать для вашей семьи ещё одно интересное приключение!
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