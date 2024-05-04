Путешествие по Пхукету для лучших кадров в ваши соцсети

Та самая экскурсия, которая наполнит ваш телефон самыми классными фотографиями из поездки
Путешествия созданы для впечатлений, впечатления превращаются в воспоминания, а воспоминания теперь хранятся в галерее вашего телефона. На него я сделаю ваши яркие и качественные фото с прекрасного острова Пхукет.

А что будет на фоне? Предлагаю вам выбрать: весь топ от Биг Будды до стильных кафе, пляжный отдых или огромная студия с тематическими фотозонами.
5
5 отзывов
Путешествие по Пхукету для лучших кадров в ваши соцсети
Путешествие по Пхукету для лучших кадров в ваши соцсети
Путешествие по Пхукету для лучших кадров в ваши соцсети
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Фото на телефон от профессионального фотографа

У вас отличная камера на смартфоне, но снимки до сих пор не дотягивают до «шедевров»? Я решу эту проблему как фотограф, знающий лучшие ракурсы и условия для съёмки. Имея большой опыт в портретном жанре, поделюсь секретами позирования и помогу понять, что каждый человек фотогеничен:)

Про маршрут

На выбор один из трёх разных по идее и содержанию «маршрутов».

Всё и сразу — за один день сделаем ту базу контента, которую многие не успевают за весь отпуск. Этот вариант гибкий: конкретный маршрут будет проработан в зависимости от места вашего проживания на Пхукете и пожеланий. Основные локации следующие: главная достопримечательность (например, Биг Будда); пляж, словно созданный для фотосессий; топовая смотровая площадка в вашем районе; буддийский или китайский храм для культурной составляющей экскурсии; кафе с необычным интерьером и, если останется время, секретное непопулярное место.

Пляжный отдых. Оставим основные пляжи туристам, а сами отправимся в труднодоступную приватную бухту. Помимо отсутствия толпы здесь в нашем распоряжении и песок, и камни, и пальмы, и фотозоны. Идеальный вариант, чтобы проработать тему «баунти» и выгулять все купальники. После активной части создания контента по желанию останемся отдыхать до конца дня.

Контент-фотостудия — 58 тематических фотозон на трёх этажах! Нестандартное предложение для путешественников, у которых уже достаточно кадров с острова. Такого разнообразия на Пхукете больше не найти. Приехать сюда со всем гардеробом, и его всё равно не хватит, чтобы обыграть каждую зону. После съёмки можно остаться на целый день и продолжать снимать контент своей компанией.

Спрашивайте, буду рад помочь с выбором варианта!

🤳🏾 Все представленные на странице фото сделаны мной на телефон.

Организационные детали

  • Оплата на месте возможна в батах или долларах
  • В зависимости от выбранного маршрута потребуются дополнительные расходы от 100 до 1000 бат на человека (угощения в кафе или входные билеты)
  • Помимо съёмки на телефон можно разнообразить контент с помощью съёмки на профессиональную камеру и дрон (стоимость по запросу)

Как проходит тур

  • Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного вам места в любой точке острова и после тура привезу обратно
  • В базовой версии тура мы перемещаемся на байке (вы — пассажир; шлем выдаётся). Но если вы едете компанией, то можно доплатить за дополнительный байк (2000 бат) или автомобиль (3000 бат; важный момент — в автомобиле не портится причёска).

Что вам понадобится

  • Перед туром стоит очистить память телефона и взять с собой powerbank
  • Также продумайте одежду для смены образов (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Ольга
4 мая 2024
Добрый день!
Любое путешествие, встреча, время, проведенное вместе - должны оставлять теплые воспоминания, положительные эмоции, улыбки, приятное послевкусие, особенно холодными длинными вечерами)
Так вот, фотопрогулка с Даниилом - это те самые позитивные,
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приятные, теплые, уютные эмоции, которые подпитывают почву под новый экпириенс!
Проведя день с Даниилом, катаясь по острову на комфортном авто с ребенком (2,4года), получая тонны информации о культуре Тайцев, о быте, о природе, немного истории, и все это под профессиональным углом фотографа, у которого получилось запечатлеть живые моменты беззаботной прогулки, дружеской беседы, заряда положительных эмоций - всё это сделало отдых на острове незабываемым! Плюс 2k фотографий и видео в наших телефонах!!!!
Открытость, честность, искренность, доброта, желание быть полезным для новых открывателей - эти качества у Даниила есть, и они помогают туристам, простым людям, которые, приезжают на остров за впечатлениями, и уезжают после встречи с Даниилом с огромным желаем вернуться и как можно скорее выпить чашечку кофе в той самой уютной кофейне вдали от суеты и парящего солнца! ☺️🤗😉
Даниил, спасибо тебе, огромное, от нашей семьи, за день, проведенный вместе!
Всем советуем! На 100500% зарядка позитивом!!!!

Юлия
1 фев 2024
Экскурсия должна оставлять в памяти приятные воспоминания и эмоции. Именно так получилось в этот раз! Данила оказался внимательным к деталям, моим пожеланиям, при этом был активный и веселый! Для удачных
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фото важно настроение и атмосфера! Данила профессионально и искренне это создал! Его ценность состоит в том, что он видит мир красивым и может это передать через камеру телефона! Мы провели потрясающе время! У меня остались красивые фото и незабываемые эмоции внутри! Рекомендую!

Экскурсия должна оставлять в памяти приятные воспоминания и эмоции. Именно так получилось в этот раз! ДанилаЭкскурсия должна оставлять в памяти приятные воспоминания и эмоции. Именно так получилось в этот раз! ДанилаЭкскурсия должна оставлять в памяти приятные воспоминания и эмоции. Именно так получилось в этот раз! ДанилаЭкскурсия должна оставлять в памяти приятные воспоминания и эмоции. Именно так получилось в этот раз! Данила
Галина
7 янв 2024
Профессионал с большой буквы!

Сегодня хочу поделиться своими впечатлениями об экскурси и работе Данилы, который сделал "Путешествие по Пхукету для лучших кадров…. НЕЗАБЫВАЕМЫМ, запечатлив все прекрасные и яркие моменты на фото
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и видео!
С первых минут общения стало понятно, что он с настоящий профессионал своего дела. Данила внимательно выслушал пожелания и предложил несколько интересных идей для съемки, которые позволили сделать путешествие ярким и запоминающиймся!
В день назначенной встречи Данила оказался не только пунктуальным и организованным, но и очень внимательным к деталям. Он предусмотрел все возможные моменты и сделал множество красивых и качественных кадров, которые теперь напоминают о замечательном дне.
Особенно хочется отметить его умение находить общий язык с людьми и способность создавать комфортную атмосферу на площадках для с'емки. Благодаря этому, нам было легко и приятно работать вместе, я очень довольна результатом.
Полученные видео и фотографии превзошли все мои ожидания - они получились яркими, насыщенными и эмоциональными.

Профессионал с большой буквы!Профессионал с большой буквы!Профессионал с большой буквы!Профессионал с большой буквы!Профессионал с большой буквы!Профессионал с большой буквы!Профессионал с большой буквы!Профессионал с большой буквы!Профессионал с большой буквы!Профессионал с большой буквы!
М
2 янв 2024
Была на умопомрачительной фото-экскурсии по Пхукету на байке, и это было что-то волшебное! Гид-фотограф превзошёл все ожидания - не только показал самые живописные уголки острова, но и подсказал идеальные места и моменты для снимков. Так что уезжаю не только с впечатлениями, но и с портфолио впечатляющих фото. Организация на высоте. Этот день добавил ярких красок в мои воспоминания об отдыхе!
Была на умопомрачительной фото-экскурсии по Пхукету на байке, и это было что-то волшебное! Гид-фотограф превзошёл всеБыла на умопомрачительной фото-экскурсии по Пхукету на байке, и это было что-то волшебное! Гид-фотограф превзошёл всеБыла на умопомрачительной фото-экскурсии по Пхукету на байке, и это было что-то волшебное! Гид-фотограф превзошёл все
О
26 дек 2023
Большая благодарность Даниле за экскурсию, не первый раз на Пхукете, но узнала много новых интересных фактов. Особая благодарность за красивейшие фото и видео 🥰

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