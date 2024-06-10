• Программа может меняться из-за погодных условий или других непредвиденных ситуаций. Возьмите с собой:

купальники, шорты, рубашки, футболки;

пляжное полотенце;

пляжную обувь;

солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и головные уборы;

фото/видеокамеру;

необходимые лекарства;

деньги на личные расходы.

Симиланские острова расположены всего в 84 км. к северо-западу от Пхукета. Это одно из самых красивых мест южной части Таиланда. Монументальные гранитные скалы, белоснежные коралловые пляжи, густой тропический лес и прозрачная голубая вода — всё это оставляет незабываемые и ни с чем несравнимые впечатления. Подводный мир архипелага не менее впечатляющ и, по общему мнению, дайвинг на Симиланах является одним из лучших, если не самым лучшим, во всём Таиланде. По прибытии на на пирс Сарасин вы пройдете регистрацию, получите снаряжение для подводного плавания, а также позавтракаете чаем, кофе и тостами. Затем мы отправимся на Симиланские острова на скоростной лодке. На Ко Ба Нгу (остров № 9) вы насладитесь купанием и подводным плаванием в кристально чистой морской воде. На острове Симилан (остров № 8) нас ждет обед в Национальном парке. После обеда вы сможете прогуляться по пляжу или поучаствовать в морских развлечениях. Поднимитесь на каменные скалы «Парус» и «Дональд Дак» — символ Симиланских островов и насладитесь необычайно красивым видом. Далее на скоростной лодке вас доставят на остров Ко Пайу (остров № 7) или Ко Ха и Ко Хок (острова № 5 и 6), где вы насладитесь подводным плаванием и увидите фантастический подводный мир. Наслаждайтесь купанием и подводным плаванием или отдыхом на белом пляже на острове Ко Мианг (остров № 4). Важная информация: