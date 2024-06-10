Симиланские острова недаром считают одним из самых красивых мест не только в Таиланде, но и во всем мире.
Белоснежные коралловые пляжи, густой тропический лес и прозрачная голубая вода — все это производит неизгладимое впечатление.
Во время нашего однодневного тура вы посетите острова, искупаетесь, сможете заняться подводным плаванием и просто насладиться отдыхом на пляже.
Белоснежные коралловые пляжи, густой тропический лес и прозрачная голубая вода — все это производит неизгладимое впечатление.
Во время нашего однодневного тура вы посетите острова, искупаетесь, сможете заняться подводным плаванием и просто насладиться отдыхом на пляже.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Симиланские острова расположены всего в 84 км. к северо-западу от Пхукета. Это одно из самых красивых мест южной части Таиланда. Монументальные гранитные скалы, белоснежные коралловые пляжи, густой тропический лес и прозрачная голубая вода — всё это оставляет незабываемые и ни с чем несравнимые впечатления. Подводный мир архипелага не менее впечатляющ и, по общему мнению, дайвинг на Симиланах является одним из лучших, если не самым лучшим, во всём Таиланде. По прибытии на на пирс Сарасин вы пройдете регистрацию, получите снаряжение для подводного плавания, а также позавтракаете чаем, кофе и тостами. Затем мы отправимся на Симиланские острова на скоростной лодке. На Ко Ба Нгу (остров № 9) вы насладитесь купанием и подводным плаванием в кристально чистой морской воде. На острове Симилан (остров № 8) нас ждет обед в Национальном парке. После обеда вы сможете прогуляться по пляжу или поучаствовать в морских развлечениях. Поднимитесь на каменные скалы «Парус» и «Дональд Дак» — символ Симиланских островов и насладитесь необычайно красивым видом. Далее на скоростной лодке вас доставят на остров Ко Пайу (остров № 7) или Ко Ха и Ко Хок (острова № 5 и 6), где вы насладитесь подводным плаванием и увидите фантастический подводный мир. Наслаждайтесь купанием и подводным плаванием или отдыхом на белом пляже на острове Ко Мианг (остров № 4). Важная информация:
• Программа может меняться из-за погодных условий или других непредвиденных ситуаций. Возьмите с собой:
- купальники, шорты, рубашки, футболки;
- пляжное полотенце;
- пляжную обувь;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и головные уборы;
- фото/видеокамеру;
- необходимые лекарства;
- деньги на личные расходы.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет (до 116 см)
|$72
|Взрослый билет
|$89
Ответы на вопросы
Что включено
- Русско - и англоговорящий гид и экипаж
- Страховка
- Сбор национального парка
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Питание
- Свежие и безалкогольные напитки
- Фрукты
- Снаряжение для подводного плавания и спасательные жилеты
- Ласты
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Добрый день
- С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Что взять с собой:
- Купальные принадлежности
- Солнцезащитные крема
- Кепки, шляпы
- Полотенце
- Фото/видеокамера
- Деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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