4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На днях были на данной экскурсии. Хояется сказать, что она оставила исключительно негативные впечатления. Сначала был завтрак, ничего особенного, замечаний нет. Затем путь к островам, отнюдь не близкий, но это, конечно же, не вина организаторов экскурсии. Другое дело, что за 1.5 часа на мотороной лодке гид мог бы хотя бы немного постараться и рассказать нам о Тайланде, его культуре, что-то интересное об островах и т.д. Я не эксперт, но мне кажется, что можно было это организовать и это было бы всем интересно. Вместо этого нас было сказано, что островов 9, какие-то из них закрыты, что-то про рейнджеров, охраняющих острова, (ни одного не видели) и все. Было предложено поспать всю дорогу. Первый из посещенных островов был красивый, с неплохими видами, но все портят безумные толпы народу из поднебесной, орять же, это ни коим образом не вина организаторов, но качество самой экскурсии портит значительно. После первого острова нам было предложено 2 места для снорклинга, с остановкой в каждом на полчаса. Чтож. Если вы любите смотреть чернз маску на дно, покрытое песком, камнями и очень скучными коричневыми кораллами с практически полным отсутствием живности, то вы будете в восторге. Создавалось ощущение, что нас туда кинули на час просто чтобы оправдать такую продолжительность и дороговизну экскурсии. Причем всем было сказано, что это отличные места для ныряния и там очень и очень красиво. Ничего красивого там нет, только скука, на лицах людей читалось разочарование и желание, чтобы это поскорее кончилось. Также несколько раз было сказано про морских черепах, как их часто видят возле островов и в этих местах для ныряния. Опять же, организаторы абсолютно не виноваты, что ни одной черепахи не было, но все эти рассказы звучали как утешительные сказочки для туристов. В самом конце мы отправились на крайний остров, на котором расположен заповедник. Там был красивый пляж, но количество туристов из Китая в воде и на берегу делало пребывание там просто некомфортным и неприятным. Нам был предложен отвратительный обед. Вот честно, ланчбокс с холодным и слипшимся рисом, 2-мя холодными куриными ножками и овощами в совершенно непонятном и несъедобном маринаде был просто отвратителен. Не говоря уже о миллиарде, извините, рыгающих и орущих китайцев в месте приема пищи. Потом нам предложили самостоятельно погулять по острову в течение часа, что опять же сводит работу гида на нет. Сам заповедник неплохой, но весь загажен и захламлен, что ставит под вопрос наличие рейнджеров, следящих за порядком. После этого снова был длительный трип на лодке в сторону материка с абсолютно безмолвным гидом.

По итогу, за такие деньги экскурсия просто отвратительна. Ничего интересного не увидели, один сплошной дискомфорт, отвращение от еды, полное безразличие гида и только желание поскорее закончить это и оказаться дома. Категорически не рекомендуюъ