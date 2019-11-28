4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Морская прогулка к Симиланским островам

Полюбоваться пейзажами, отдохнуть на белоснежном песке и пообщаться с морскими жителями

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Вы проведете день на Симиланских островах, в одном из красивейших мест Таиланда для наблюдения за подводным миром.

На скоростной лодке мы доставим вас на роскошные пляжи островов Ko Miang и Ko Similan.

А затем покажем лучшие места для снорклинга, где вы сможете встретить морских черепах и даже леопардовых акул, безопасных для человека.
$99 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 12 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4
Морская прогулка к Симиланским островам
Морская прогулка к Симиланским островам

Что вас ожидает

  • Красоты Симиланских островов. Нетронутая природа архипелага не зря отмечена ЮНЕСКО: вы убедитесь, что это одно из красивейших мест в мире. Увидите причудливые гранитные скалы, густые джунгли и пальмовые леса, искупаетесь в изумрудной прозрачной воде и отдохнете на теплом песке островов Ko Miang и Ko Similan. А еще сфотографируете главную визитную карточку Симилана, скалу Sail Rock.
  • Снорклинг у коралловых рифов. Каждый любитель подводного плавания оценит красоту коралловых рифов Симилана. Возле островов Koh Pa Yu и Koh Ba Ngu вы познакомитесь с местным знаменитостями — огромными морскими черепахами — и даже сможете их покормить.

Тайминг поездки

05:30-07:30 Трансфер на микроавтобусе из вашего отеля (точное время сообщаем после бронирования)
08:00 Прибытие в порт Sarasin, кофе-брейк; получение снаряжения для снорклинга
08:30 Отправление на Симиланские острова на спидботе
Прибытие на остров № 4 (Honeymoon Beach)
Снорклинг у островов № 7,9
Обед на острове № 4
Прибытие в бухту острова № 8
15:00 Отправление в порт
16:30 Прибытие в порт
18:30-19:30 Возвращение в ваш отель

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: обед в ресторане, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, трубки и маски для плавания
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатно. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.

Как проходит поездка

  • Во время поездки с вами будет сопровождающий из нашей команды
  • Острова закрыты для посещения с мая по октябрь
  • Поездка проходит на скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года
Морская прогулка к Симиланским островам
Морская прогулка к Симиланским островам
Морская прогулка к Симиланским островам
Морская прогулка к Симиланским островам

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 ноября 2019
Остались очень довольны экскурсией!!! Да, дорога сложная, но если нет проблем с морской болезнью, то стоит преодолеть этот путь, что б окунуться в завораживающий мир дикой природы! С нами была гид Марина. Очень позитивная и внимательная к своим туристам. Делает замечательные фото. Впечатления яркие и запоминающиеся!
5 мая 2019
На днях были на данной экскурсии. Хояется сказать, что она оставила исключительно негативные впечатления. Сначала был завтрак, ничего особенного, замечаний нет. Затем путь к островам, отнюдь не близкий, но это, конечно же, не вина организаторов экскурсии. Другое дело, что за 1.5 часа на мотороной лодке гид мог бы хотя бы немного постараться и рассказать нам о Тайланде, его культуре, что-то интересное об островах и т.д. Я не эксперт, но мне кажется, что можно было это организовать и это было бы всем интересно. Вместо этого нас было сказано, что островов 9, какие-то из них закрыты, что-то про рейнджеров, охраняющих острова, (ни одного не видели) и все. Было предложено поспать всю дорогу. Первый из посещенных островов был красивый, с неплохими видами, но все портят безумные толпы народу из поднебесной, орять же, это ни коим образом не вина организаторов, но качество самой экскурсии портит значительно. После первого острова нам было предложено 2 места для снорклинга, с остановкой в каждом на полчаса. Чтож. Если вы любите смотреть чернз маску на дно, покрытое песком, камнями и очень скучными коричневыми кораллами с практически полным отсутствием живности, то вы будете в восторге. Создавалось ощущение, что нас туда кинули на час просто чтобы оправдать такую продолжительность и дороговизну экскурсии. Причем всем было сказано, что это отличные места для ныряния и там очень и очень красиво. Ничего красивого там нет, только скука, на лицах людей читалось разочарование и желание, чтобы это поскорее кончилось. Также несколько раз было сказано про морских черепах, как их часто видят возле островов и в этих местах для ныряния. Опять же, организаторы абсолютно не виноваты, что ни одной черепахи не было, но все эти рассказы звучали как утешительные сказочки для туристов. В самом конце мы отправились на крайний остров, на котором расположен заповедник. Там был красивый пляж, но количество туристов из Китая в воде и на берегу делало пребывание там просто некомфортным и неприятным. Нам был предложен отвратительный обед. Вот честно, ланчбокс с холодным и слипшимся рисом, 2-мя холодными куриными ножками и овощами в совершенно непонятном и несъедобном маринаде был просто отвратителен. Не говоря уже о миллиарде, извините, рыгающих и орущих китайцев в месте приема пищи. Потом нам предложили самостоятельно погулять по острову в течение часа, что опять же сводит работу гида на нет. Сам заповедник неплохой, но весь загажен и захламлен, что ставит под вопрос наличие рейнджеров, следящих за порядком. После этого снова был длительный трип на лодке в сторону материка с абсолютно безмолвным гидом.
По итогу, за такие деньги экскурсия просто отвратительна. Ничего интересного не увидели, один сплошной дискомфорт, отвращение от еды, полное безразличие гида и только желание поскорее закончить это и оказаться дома. Категорически не рекомендуюъ
10 февраля 2019
Гид Андрей молодец. Все отлично рассказывал. Был ранний выезд с 5.00 из отеля. Поэтому на 8 остров приплыли раньше всех, успев походить до приезда множества китайцев. Покормили завтраком, на борту напитки, был обед на острове 4, а по приезду обратно дали мороженое. На острове 4 были 2 часа, накупавшись, сделали красивые фото. Все организовано хорошо. Молодцы.
7 февраля 2019
Гид Андрей отлично провёл экскурсию. Остались масса ярких впечатлений и фото :)

Алексей проводит ещё 23 экскурсии

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Аквапарк Splash Jungle — это 7 тематических зон, 15 увлекательных аттракционов и масса впечатлений! Вас ждут спиральные горки и водовороты, по которым можно съехать на надувных подушках, огромные бассейны с искусственными волнами и непредсказуемыми гейзерами, разнообразные кафе, массажные кабинеты и даже пляж. Поездка сюда станет ярким событием для всей семьи.
Остров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дня
$88 за человека
13 часов
Понежиться на заповедных пляжах и рассмотреть с маской жизнь рифа
Это поездка — двухдневный релакс на острове Корал, ближайшем к Пхукету! Вы отдохнете на идеальном песчаном пляже, поплаваете на каноэ по прозрачной воде, понаблюдаете за стаями тропических рыбок и исследуете «жемчужину» острова — «морские тропические леса» из коралловых рифов.
Дайвинг на ПхукетеДайвинг на ПхукетеДайвинг на Пхукете
$144 за человека
8 часов
Погрузиться в подводный мир Таиланда с профессиональным инструктором
В окрестностях островов Рача вы овладеете азами погружений с помощью инструктора-дайвера, а затем изучите мир коралловых рифов и экзотических рыб. Также вас ждут подводная фотосессия и обед на корабле.
Дельфинарий на ПхукетеДельфинарий на ПхукетеДельфинарий на Пхукете
$27 за человека
3 часа
Посмотреть лучшее шоу на острове, удивиться цирковым пируэтам дельфинов и погладить морского котика
Это шоу — отличный шанс познакомиться с морскими циркачами: увидеть, как дельфины выпрыгивают из воды и ловят кольца, а морские котики «ходят» на хвосте! Для вас дрессировщики взлетят под купол и исполнят сложнейшие трюки. Вы станете зрителем и при желании поучаствуете в «хвостатом» представлении.
День на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове Майтон
$95 за человека
8 часов
Отдохнуть вдали от суеты Пхукета и толп туристов и представить, что райский пляж принадлежит вам
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День на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко Ха
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10 часов
Нетуристические уютные пляжи, дикая природа Таиланда и захватывающий подводный мир
Острова Ко Рок и Ко Ха приятно поразят тишиной и уединенностью. Вы насладитесь дикой природной красотой Таиланда вдали от шумных туристов, познакомитесь с гигантскими варанами и погрузитесь в лазурные воды Андаманского моря. А после займетесь снорклингом среди нетронутых цивилизацией коралловых рифов и бесчисленных экзотических рыбок.

Экскурсии на острова Пхукета

Острова Корал, Майтон и РачаОстрова Корал, Майтон и РачаОстрова Корал, Майтон и Рача
$60 за человека
9 часов
6 отзывов
Белоснежные пляжи, коралловые рифы и фантастические лагуны
За один день вы успеете посетить три потрясающих острова в Андаманском море. Вы побываете на недавно открытом частном острове Майтон, откроете белоснежные, похожие на муку, пляжи Корала, окруженного красочными рифами, а на Раче поплаваете в одной из прекрасных лагун и пообедаете в приятном местном ресторанчике.

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