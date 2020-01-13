2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

День первый: виды архипелага Пхи-Пхи

Мы отправимся к острову Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Дикаприо. Вы искупаетесь в живописной лагуне Пилей, окруженной тропической зеленью, узнаете, что за наскальные рисунки изображены в пещере Викингов. Пообщаетесь с обезьянками на пляже и исследуете с трубкой и маской подводный мир острова Пхи Пхи Дон. А после прекрасного заката, которым вы насладитесь на удобной обзорной площадке, вас ждут тайский бокс и огненное шоу!

День второй: Фотогеничные острова

Программа второго дня не менее насыщенная. После завтрака отправимся к полуострову Райлей, который входит в топ-10 красивейших пляжей мира, и навестим остров Джеймса Бонда — Инстаграм взорвется от сделанных здесь фотографий. Вы узнаете, почему пещера Плодородия так называется, исследуете лагуны острова Панак и пообедаете в плавучей деревне Паньи — морские цыгане построили свои дома прямо над водой! А закончится путешествие пляжным отдыхом на белоснежных песках острова Ранг Яй.

Подробная программа

День 1

05:30-06:00 — Выезд из вашего отеля на пирс Чалонг

06:30 — Раннее отправление к Майя Бей

08:00 — Осмотр достопримечательностей бухты Loh Samah

08:50 — Купание в лагуне Пилей

09:00 — Осмотр достопримечательностей пещеры Викингов

09:15 — Посещение пляжа с обезьянами

09:30 — Снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон

10:30 — Свободное время и купание на острове Бамбу

12:30 — Обед на острове Пхи Пхи Дон

13:30 — Заселение в отель на острове Пхи Пхи Дон, купание в бассейне

16:30 — Закат на смотровой площадке

19:00 — Ужин в отеле

20:00 — Ночная жизнь острова Пхи Пхи: Тайский бокс и огненное шоу

День 2

07:00 — Выселение из отеля и завтрак

08:00 — Отправление на полуостров Рай Лей провинции Краби, посещение пещеры Прананг

09:20 — Возможность сфотографировать зимний дворец Короля

10:00 — Осмотр достопримечательностей острова Хонг провинции Краби

11:30 — Вкусный обед на острове Паньи — деревня морских цыган

13:00 — Посещение острова Джеймса Бонда

13:30 — Катание на каноэ возле острова Хонг. Осмотр сталагмитов и сталактитов острова Панак

14:30 — Отдых на острове Ранг Яй

16:30 — Отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель