2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Насладиться красотами природы Таиланда в большом путешествии по заповедному заливу Пханг Нга
Живописные острова и белоснежные пляжи, коралловые рифы, скалы и пещеры, вечеринки на берегу океана — такими будут ваши воспоминания о лучшем морском путешествии в жизни. Вы увидите самые красивые достопримечательности читать дальшеуменьшить
залива Пханг Нга.
Отдохнёте на райском острове Бамбу, исследуете пещеры Хонга, посмотрите на «засветившиеся» в кино уголки и побываете в деревне на сваях, где живут морские цыгане. Маршрут учитывает наплыв туристов — вы сможете спокойно любоваться природой.
Мы отправимся к полуострову Райлей, который входит в топ-10 красивейших пляжей мира, и навестим остров Джеймса Бонда. Вы узнаете, почему Пещера плодородия так называется, исследуете лагуны острова Панак и пообедаете в плавучей деревне Паньи — морские цыгане построили свои дома прямо над водой! На острове Пхи Пхи Дон после ужина и прекрасного заката, которым вы насладитесь на удобной обзорной площадке, вас ждут тайский бокс и огненное шоу!
День второй: виды архипелага Пхи-Пхи
Мы отправимся к острову Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Вы искупаетесь в живописной лагуне Пилей, окружённой тропической зеленью, и узнаете, что за наскальные рисунки изображены в Пещере викингов. А также пообщаетесь с обезьянками на пляже и исследуете с трубкой и маской подводный мир острова Пхи Пхи Дон.
Подробная программа
День 1 06:00-07:30 — Выезд из вашего отеля на пирс Чалонг 08:10 — Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе 08:50 — Отправление к островам 09:30 — Осмотр прекрасного острова Панак в заливе Пханг Нга 10:10 — Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Тапу. Рынок морских цыган. 11:00 — Катание на каноэ у острова Талу, окутанного мангровыми зарослями и многочисленными пещерами 11:50 — Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Обед в местном ресторане. 13:30 — Обзор резиденции его величества короля Таиланда в провинции Краби 13:50 — Посещение пляжа Прананг (Райлей). Пещера плодородия. Пляжный отдых. 16:05 — Осмотр достопримечательностей провинции Краби. Острова-близнецы и остров Курица. 16:10 — Плавание с масками, осмотр коралловых рифов 16:50 — Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон. Свободное время для посещения магазинов, прогулок по узким улочкам острова и знакомства с жизнью местных. 17:20 — Посещение обзорной площадки, с которой открывается изумительный вид на остров 19:50 — Ужин в отеле 20:50 — Посещение бара до начала пляжных вечеринок. Огненное шоу от чемпионов Таиланда. 22:50 — Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать силы в тайском боксе 23:20 — Ночная жизнь. Бар «Слинки» — самый большой пляжный танцпол на острове.
День 2 07:30 — Завтрак 08:30 — Выселение из отеля 08:45 — Отправление на остров Пхи-Пхи Лей 09:00 — Посещение бухты Майя, где проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо 10:00 — Плавание в Лагуне Пиле 10:40 — Осмотр Пещеры викингов 11:00 — Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем 11:20 — Плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон 12:00 — Обед на острове Пхи-Пхи Дон 13:50 — Отдых на прекрасном острове Бамбу 16:30 — Прибытие к причалу, отправление в отель
Программа может меняться в зависимости от погодных условий или других непредвиденных обстоятельств. На период закрытия бухты Майя осмотр происходит с лодки.
Организационные детали
Как проходит поездка
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит на скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, транспорт (автобус и лодка), входные билеты в национальные парки, прохладительные безалкогольные напитки, чай и кофе, страховка, услуги русскоговорящего гида, спасательные жилеты, трубки и маски для плавания, катание на каноэ, размещение в отеле
За одноместное заселение доплата 1000 батов
Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Как проходит бронирование
После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).
Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$240
Дети до 9 лет
$220
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1894 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анастасия
Очень классная экскурсия! 2 дня как неделя) много красивых бухт, снорклинга, невероятных видов. По таймингу все здорово, никаких опозданий) Гид Игорь- большой молодец, и зарядкой и поделится и скучать не даст) рекомендасьон однозначно)
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Н
Наталья
Очень понравилась экскурсия! Правда, программу поменяли днями, но от этого даже лучше в связи с погодными условиями, тк в первый день было местами облачно и дождливо, на второй солнечно - читать дальшеуменьшить
самые красивые пляжи, лагуны и острова мы посетили при солнце. Гид Халык потрясающий, выкладывался на 200%, старался чтобы каждому экскурсанту было комфортно, рассказывал интересно и увлекательно. Очень рекомендую экскурсию, Тайланд это сказка!
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Н
Надежда
Были с мужем на экскурсии 30 сентября и 01 октября. Трансфер был организован хорошо. Организационные вопросы тоже решались быстро. На лодке была питьевая вода, на остановках предлагались нарезанные арбуз и читать дальшеуменьшить
ананас. Маршрут хорошо составлен. Нам повезло: 01 октября открыли для посещения остров Майя-Бей. Он был закрыт для посещения на 2 месяца. Людей было много, но гид Халык сказал, что это совсем немного. На острове Пхи-Пхи Дон, где была ночевка, группа заселялась в две гостиницы. Мы оказались в Андаман Бич. Номер совсем простой, но для 1 ночи вполне подходит. Несколько замечаний: не было полотенец для лица, но по просьбе из принесли; дверь снаружи не закрывалась. Небольшой совет: берите с собой подстилку на песок. Песок на пляжах очень мелкий, если положить полотенце, потом очень неприятно вытираться.
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Ольга
Мы ездили с Артемом. Очень позитивный молодой человек, рассказывал обо всех местах, где мы побывали, старался сделать все, чтобы поездка была комфортной. Мы посмотрели много красивых мест, ночевка была на читать дальшеуменьшить
Пи Пи Дон в комфортном отеле. Капитан и команда очень помогали при посадке на лодку и высадке. Но я бы хотела обратиться к организаторам и высказать свое мнение. Я думаю, что не очень здорово плавать, где 2-3 человека на 1 кв м поверхности воды. Можно было бы побывать подольше на островах, где нет такого скопления людей. У нас был таким последний остров, но времени было не очень много. Пусть лучше бы мы посмотрели меньше локаций, но провели бы больше времени на них. В целом, поездкой остались довольны!
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К
Кристина
Добрый день! Хотелось бы сказать огромное спасибо гиду Татьяне за хорошую экскурсию 16-17 мая 2019 года. Маршрут экскурсии составлен очень удачно, 2 дня пролетели незаметно и не напряженно.
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Е
Евгений
Брали экскурсию Коктейль из островов,экскурсия супер!!! Очень обширная и увлекательная программа! Ребята,гиды Артем и Сайонг молодцы!!! Советуем всем!
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