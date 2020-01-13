2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Коктейль из островов: Андаман за два дня

Насладиться красотами природы Таиланда в большом путешествии по заповедному заливу Пханг Нга

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Живописные острова и белоснежные пляжи, коралловые рифы, скалы и пещеры, вечеринки на берегу океана — такими будут ваши воспоминания о лучшем морском путешествии в жизни.

Вы увидите самые красивые достопримечательности залива Пханг Нга.

Отдохнете на райском острове Бамбу, исследуете пещеры Хонга, посмотрите на «засветившиеся» в кино уголки и побываете в деревне на сваях, где живут морские цыгане.

Маршрут учитывает наплыв туристов — вы сможете спокойно любоваться природой.
$170 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 13 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча с репеции Вашего отеля
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня

Что вас ожидает

День первый: виды архипелага Пхи-Пхи
Мы отправимся к острову Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Дикаприо. Вы искупаетесь в живописной лагуне Пилей, окруженной тропической зеленью, узнаете, что за наскальные рисунки изображены в пещере Викингов. Пообщаетесь с обезьянками на пляже и исследуете с трубкой и маской подводный мир острова Пхи Пхи Дон. А после прекрасного заката, которым вы насладитесь на удобной обзорной площадке, вас ждут тайский бокс и огненное шоу!

День второй: Фотогеничные острова
Программа второго дня не менее насыщенная. После завтрака отправимся к полуострову Райлей, который входит в топ-10 красивейших пляжей мира, и навестим остров Джеймса Бонда — Инстаграм взорвется от сделанных здесь фотографий. Вы узнаете, почему пещера Плодородия так называется, исследуете лагуны острова Панак и пообедаете в плавучей деревне Паньи — морские цыгане построили свои дома прямо над водой! А закончится путешествие пляжным отдыхом на белоснежных песках острова Ранг Яй.

Подробная программа

День 1
05:30-06:00 — Выезд из вашего отеля на пирс Чалонг
06:30 — Раннее отправление к Майя Бей
08:00 — Осмотр достопримечательностей бухты Loh Samah
08:50 — Купание в лагуне Пилей
09:00 — Осмотр достопримечательностей пещеры Викингов
09:15 — Посещение пляжа с обезьянами
09:30 — Снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон
10:30 — Свободное время и купание на острове Бамбу
12:30 — Обед на острове Пхи Пхи Дон
13:30 — Заселение в отель на острове Пхи Пхи Дон, купание в бассейне
16:30 — Закат на смотровой площадке
19:00 — Ужин в отеле
20:00 — Ночная жизнь острова Пхи Пхи: Тайский бокс и огненное шоу

День 2
07:00 — Выселение из отеля и завтрак
08:00 — Отправление на полуостров Рай Лей провинции Краби, посещение пещеры Прананг
09:20 — Возможность сфотографировать зимний дворец Короля
10:00 — Осмотр достопримечательностей острова Хонг провинции Краби
11:30 — Вкусный обед на острове Паньи — деревня морских цыган
13:00 — Посещение острова Джеймса Бонда
13:30 — Катание на каноэ возле острова Хонг. Осмотр сталагмитов и сталактитов острова Панак
14:30 — Отдых на острове Ранг Яй
16:30 — Отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте в БАТАХ.
  • В стоимость входит: полное питание и безалогольные напитки, фрукты на борту катера, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, спасательные жилеты, трубки и маски для плавания, входные билеты в национальный парк, проживание в отеле (номер делюкс).
  • За одноместное заселение доплата 1000 бат.
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
  • Рекомендуем взять с собой: купальник/плавки, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, карманные деньги.
  • Экскурсия проходит на скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Чтобы получить страховку, обязательную для наших путешественников, мы просим прислать личные данные.
  • Отмена экскурсии возможна максимум за 2 дня. Если вы отменяете экскурсию позже указанного срока, не предоставив медицинскую справку или другой документ, объясняющий отмену, мы имеем право взыскать с вас полную стоимость экскурсии.
  • Маршрут и тайминг являются ознакомительными. Программа экскурсии может быть незначительна изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств.
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Коктейль из островов: Андаман за два дня

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура с репеции Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Все было отлично. Очень понравилось.
29 мая 2019
Добрый день! Хотелось бы сказать огромное спасибо гиду Татьяне за хорошую экскурсию 16-17 мая 2019 года. Маршрут экскурсии составлен очень удачно, 2 дня пролетели незаметно и не напряженно.

Алексей проводит ещё 17 экскурсий

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