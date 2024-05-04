2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Живописные острова и белоснежные пляжи, коралловые рифы, скалы и пещеры, вечеринки на берегу океана — такими будут ваши воспоминания о лучшем морском путешествии в жизни. Вы увидите самые красивые достопримечательности

залива Пханг Нга. Отдохнёте на райском острове Бамбу, исследуете пещеры Хонга, посмотрите на «засветившиеся» в кино уголки и побываете в деревне на сваях, где живут морские цыгане. Маршрут учитывает наплыв туристов — вы сможете спокойно любоваться природой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День первый: фотогеничные острова

Мы отправимся к полуострову Райлей, который входит в топ-10 красивейших пляжей мира, и навестим остров Джеймса Бонда. Вы узнаете, почему Пещера плодородия так называется, исследуете лагуны острова Панак и пообедаете в плавучей деревне Паньи — морские цыгане построили свои дома прямо над водой! На острове Пхи Пхи Дон после ужина и прекрасного заката, которым вы насладитесь на удобной обзорной площадке, вас ждут тайский бокс и огненное шоу!

День второй: виды архипелага Пхи-Пхи

Мы отправимся к острову Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Вы искупаетесь в живописной лагуне Пилей, окружённой тропической зеленью, и узнаете, что за наскальные рисунки изображены в Пещере викингов. А также пообщаетесь с обезьянками на пляже и исследуете с трубкой и маской подводный мир острова Пхи Пхи Дон.

Подробная программа

День 1

06:00-07:30 — Выезд из вашего отеля на пирс Чалонг

08:10 — Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе

08:50 — Отправление к островам

09:30 — Осмотр прекрасного острова Панак в заливе Пханг Нга

10:10 — Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Тапу. Рынок морских цыган.

11:00 — Катание на каноэ у острова Талу, окутанного мангровыми зарослями и многочисленными пещерами

11:50 — Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Обед в местном ресторане.

13:30 — Обзор резиденции его величества короля Таиланда в провинции Краби

13:50 — Посещение пляжа Прананг (Райлей). Пещера плодородия. Пляжный отдых.

16:05 — Осмотр достопримечательностей провинции Краби. Острова-близнецы и остров Курица.

16:10 — Плавание с масками, осмотр коралловых рифов

16:50 — Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон. Свободное время для посещения магазинов, прогулок по узким улочкам острова и знакомства с жизнью местных.

17:20 — Посещение обзорной площадки, с которой открывается изумительный вид на остров

19:50 — Ужин в отеле

20:50 — Посещение бара до начала пляжных вечеринок. Огненное шоу от чемпионов Таиланда.

22:50 — Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать силы в тайском боксе

23:20 — Ночная жизнь. Бар «Слинки» — самый большой пляжный танцпол на острове.

День 2

07:30 — Завтрак

08:30 — Выселение из отеля

08:45 — Отправление на остров Пхи-Пхи Лей

09:00 — Посещение бухты Майя, где проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо

10:00 — Плавание в Лагуне Пиле

10:40 — Осмотр Пещеры викингов

11:00 — Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем

11:20 — Плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон

12:00 — Обед на острове Пхи-Пхи Дон

13:50 — Отдых на прекрасном острове Бамбу

16:30 — Прибытие к причалу, отправление в отель

Программа может меняться в зависимости от погодных условий или других непредвиденных обстоятельств. На период закрытия бухты Майя осмотр происходит с лодки.

Организационные детали

Как проходит поездка

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия проходит на скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, транспорт (автобус и лодка), входные билеты в национальные парки, прохладительные безалкогольные напитки, чай и кофе, страховка, услуги русскоговорящего гида, спасательные жилеты, трубки и маски для плавания, катание на каноэ, размещение в отеле

За одноместное заселение доплата 1000 батов

Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.

Как проходит бронирование