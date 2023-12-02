Тимур — ваша команда гидов на Пхукете

Провели экскурсии для 1102 туристов

Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду! Живу на прекрасном острове Пхукет уже более 8 лет и за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест на Юге Таиланда. Я изучаю историю Юго-восточной Азии, постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые также, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании: Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!

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