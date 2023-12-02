На Симиланские острова - на скоростном катамаране

Групповая экскурсия на Пхукете

Отыскать жемчужину Андаманского моря и поснорклить у кораллового рифа на групповой экскурсии

В путешествие к одному из самых красивых мест на планете вы отправитесь на скоростном катамаране с опытной командой.

Вас удивят монументальные гранитные скалы, белоснежный коралловый песок, густой тропический лес и чистейшая вода бирюзового цвета. А подводный мир впечатлит даже опытного дайвера. Скаты, дельфины, китовые акулы — вас ждёт множество приятных встреч!
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
Ближайшие даты:
2
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3
дек
4
дек
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6
дек
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8
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$119
Дети до 11 лет$115
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Коралловый риф Симиланских островов — уникальное место, где можно встретить разных представителей подводного царства: китовых акул, дельфинов, морскую зелёную черепаху, скатов, разнообразные виды рыб. Итак, в нашей программе:

05:00-06:00 — Выезд из отеля на острове Пхукет
08:00-08:15 — Прибытие на пирс Тапламу, завтрак, встреча с гидом, инструктаж
08:30-09:00 — Посадка и отправление с пирса на острова
10:45 — Прибытие на остров № 5, снорклинг, изучение подводного мира
11:40 — Пляжный отдых и обед на острове № 4
13:00 — Остров № 9, снорклинг возле кораллового рифа
14:15 — Остров № 8, подъём на смотровую площадку Скала Парус, пляжный отдых
15:30 — Отправление с архипелага на пирс
16:50-17:00 — Прибытие на пирс, перекус (фрукты и мороженое)
17:30-18:00 — Трансфер по отелям

Организационные детали

  • Архипелаг находится в 100 км от Пхукета, отправление с пирса Тапламу
  • Людям с переломами позвоночника и беременным женщинам экскурсия не рекомендуется
  • В стоимость включено: трансфер, русскоязычный гид, билеты в национальный парк, страховка на время тура, обед, напитки, фрукты, маски и трубки для снорклинга
  • В аренду (по желанию) можно взять ласты — 300 бат
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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