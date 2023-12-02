Отыскать жемчужину Андаманского моря и поснорклить у кораллового рифа на групповой экскурсии
Вас удивят монументальные гранитные скалы, белоснежный коралловый песок, густой тропический лес и чистейшая вода бирюзового цвета. А подводный мир впечатлит даже опытного дайвера. Скаты, дельфины, китовые акулы — вас ждёт множество приятных встреч!
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$119
|Дети до 11 лет
|$115
Описание
Что вас ожидает
Коралловый риф Симиланских островов — уникальное место, где можно встретить разных представителей подводного царства: китовых акул, дельфинов, морскую зелёную черепаху, скатов, разнообразные виды рыб. Итак, в нашей программе:
05:00-06:00 — Выезд из отеля на острове Пхукет
08:00-08:15 — Прибытие на пирс Тапламу, завтрак, встреча с гидом, инструктаж
08:30-09:00 — Посадка и отправление с пирса на острова
10:45 — Прибытие на остров № 5, снорклинг, изучение подводного мира
11:40 — Пляжный отдых и обед на острове № 4
13:00 — Остров № 9, снорклинг возле кораллового рифа
14:15 — Остров № 8, подъём на смотровую площадку Скала Парус, пляжный отдых
15:30 — Отправление с архипелага на пирс
16:50-17:00 — Прибытие на пирс, перекус (фрукты и мороженое)
17:30-18:00 — Трансфер по отелям
Организационные детали
- Архипелаг находится в 100 км от Пхукета, отправление с пирса Тапламу
- Людям с переломами позвоночника и беременным женщинам экскурсия не рекомендуется
- В стоимость включено: трансфер, русскоязычный гид, билеты в национальный парк, страховка на время тура, обед, напитки, фрукты, маски и трубки для снорклинга
- В аренду (по желанию) можно взять ласты — 300 бат
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшене вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.