Сафари на гидроциклах по 7 островам

Групповая поездка по тропическому архипелагу и захватывающая морская гонка

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Вы знали, что рядом с Пхукетом есть архипелаг из живописных островов? Давайте погоняем по ним на гидроциклах! Карстовые скалы, дикие пляжи с прозрачной водой, снорклинг в секретной локации — это приключение вы запомните надолго! Вас будет сопровождать опытный гид, который поможет разобраться с управлением и снимет всё путешествие на экшн-камеру.
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Сафари на гидроциклах по 7 островам
Ближайшие даты:
10
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

08:20 — встречаемся на причале Boat Lagoon, проходим инструктаж по управлению и технике безопасности, подписываем договор.

09:00 — выходим из пристани и плывём вдоль островов Coconut Island и Ko Mali. Наслаждаемся великолепными видами.

9:30 — подплываем к архипелагу Khai, состоящему из коралловых островов Khai Nok, Khai Nui и Khai Nai — удивительно красивых, с мягким белым песком на пляжах и бирюзовой водой. На Khai Nok отдыхаем, фотографируемся в лагуне с огромными камнями и занимаемся снорклингом, любуясь разнообразием подводной жизни.

11:00 — плывём на остров Rung Nok к карстовым скалам. Они образовались из коралловых рифов, когда-то скрытых водами древнего океана, и являются визитной карточкой Таиланда. Мы снимем видео об этих впечатляющих пейзажах на GoPro.

12:00 — отправимся к острову Rang Yai, где вас будет ждать вкусный обед под живительной тенью деревьев и прогулка по длинному пляжу с прозрачной водой.

13:20 — поплывём вокруг частного острова Rang Noi с построенной на нём роскошной виллой — попасть на остров можно только взяв его в аренду целиком.

13:40 — захватывающий финал путешествия: морская гонка! Наши гидроциклы Sea Doo имеют мощность до 155 л. с., поэтому прилив адреналина и сильнейшие эмоции вам гарантированы!

14:00 — возвращаемся в Boat Lagoon, проплывая по пути роскошные яхты и корабли, смотрим на рощу с обезьянками (их можно покормить) и причаливаем в точке старта.

Организационные детали

  • Цена указана за 1 гидроцикл. На одном гидроцикле могут находиться 2 человека. Кроме того, есть трёхместные гидроциклы, которые смогут вместить на себя 2 взрослых и 1 ребёнка. Общий вес не должен превышать 200 кг.
  • Перед началом поездки необходимо оставить залог за гидроцикл: паспорт или 10 000 бат
  • К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)
  • Оплата за экскурсию принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счёт, а также в рублях (перевод на Сбербанк)
  • Программа тура может корректироваться в зависимости от погодных условий и отливов, а также от индивидуальной скорости передвижения участников.

Что входит в стоимость

  • Сопровождение двух гидов (среди них один русскоязычный)
  • Видеосъёмка Go Pro11 Hero
  • Маски для снорклинга
  • Спасательные жилеты
  • Питьевая вода
  • Страховка
  • Обед

во вторник и пятницу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале Boat Lagoon
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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София
14 сен 2023
При том, что средняя цена за самую обычную экскурсию за человека на Пхукете около 100$ - эта стоит каждой копейки!
Невероятная красота островов как из рекламы баунти, адреналин от управления гидроциклом на скорости 70км/час в открытом море и приятная небольшая группа туристов. Гид нормальный, но касаемо островов рассказывает немного. Рассчитывайте больше на визуальные эмоции)) В конце вам подарят видео с GoPro (да, даже не надо выкупать)

Если на экскурсию едет от 2х человек - за вами отправят трансфер, было очень удобно, так как мы жили на туристическом пляже Карон, откуда до пристани ехать порядка 40 мин ранним утром.

Гидроциклы 2х-3х местные и если вы хотите ехать один на гидроцикле - нужно будет заплатить 250$ с человека. Мы были парой - восприняли информацию не критично и заплатили 250$ за двоих, но один член группы приехал один и катался целый день с гидом, сидящим сзади)) Ну зато у него больше всех крутых видео с GoPro)

В общем и целом - очень круто! Спасибо ребятам, что есть такая экскурсия. В нашем отеле ваши контакты попросил даже единственный русскоязычный представитель персонала, чтобы отправлять к вам своих русских туристов.
При том, что средняя цена за самую обычную экскурсию за человека на Пхукете около 100$ - эта стоит каждой копейки!При том, что средняя цена за самую обычную экскурсию за человека на Пхукете около 100$ - эта стоит каждой копейки!При том, что средняя цена за самую обычную экскурсию за человека на Пхукете около 100$ - эта стоит каждой копейки!При том, что средняя цена за самую обычную экскурсию за человека на Пхукете около 100$ - эта стоит каждой копейки!При том, что средняя цена за самую обычную экскурсию за человека на Пхукете около 100$ - эта стоит каждой копейки!

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