Вы знали, что рядом с Пхукетом есть архипелаг из живописных островов? Давайте погоняем по ним на гидроциклах! Карстовые скалы, дикие пляжи с прозрачной водой, снорклинг в секретной локации — это приключение вы запомните надолго! Вас будет сопровождать опытный гид, который поможет разобраться с управлением и снимет всё путешествие на экшн-камеру.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

08:20 — встречаемся на причале Boat Lagoon, проходим инструктаж по управлению и технике безопасности, подписываем договор.

09:00 — выходим из пристани и плывём вдоль островов Coconut Island и Ko Mali. Наслаждаемся великолепными видами.

9:30 — подплываем к архипелагу Khai, состоящему из коралловых островов Khai Nok, Khai Nui и Khai Nai — удивительно красивых, с мягким белым песком на пляжах и бирюзовой водой. На Khai Nok отдыхаем, фотографируемся в лагуне с огромными камнями и занимаемся снорклингом, любуясь разнообразием подводной жизни.

11:00 — плывём на остров Rung Nok к карстовым скалам. Они образовались из коралловых рифов, когда-то скрытых водами древнего океана, и являются визитной карточкой Таиланда. Мы снимем видео об этих впечатляющих пейзажах на GoPro.

12:00 — отправимся к острову Rang Yai, где вас будет ждать вкусный обед под живительной тенью деревьев и прогулка по длинному пляжу с прозрачной водой.

13:20 — поплывём вокруг частного острова Rang Noi с построенной на нём роскошной виллой — попасть на остров можно только взяв его в аренду целиком.

13:40 — захватывающий финал путешествия: морская гонка! Наши гидроциклы Sea Doo имеют мощность до 155 л. с., поэтому прилив адреналина и сильнейшие эмоции вам гарантированы!

14:00 — возвращаемся в Boat Lagoon, проплывая по пути роскошные яхты и корабли, смотрим на рощу с обезьянками (их можно покормить) и причаливаем в точке старта.

Организационные детали

Цена указана за 1 гидроцикл. На одном гидроцикле могут находиться 2 человека. Кроме того, есть трёхместные гидроциклы, которые смогут вместить на себя 2 взрослых и 1 ребёнка. Общий вес не должен превышать 200 кг.

Перед началом поездки необходимо оставить залог за гидроцикл: паспорт или 10 000 бат

К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)

Оплата за экскурсию принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счёт, а также в рублях (перевод на Сбербанк)

Программа тура может корректироваться в зависимости от погодных условий и отливов, а также от индивидуальной скорости передвижения участников.

Что входит в стоимость