Групповая поездка по тропическому архипелагу и захватывающая морская гонка
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даты
Описание
Что вас ожидает
08:20 — встречаемся на причале Boat Lagoon, проходим инструктаж по управлению и технике безопасности, подписываем договор.
09:00 — выходим из пристани и плывём вдоль островов Coconut Island и Ko Mali. Наслаждаемся великолепными видами.
9:30 — подплываем к архипелагу Khai, состоящему из коралловых островов Khai Nok, Khai Nui и Khai Nai — удивительно красивых, с мягким белым песком на пляжах и бирюзовой водой. На Khai Nok отдыхаем, фотографируемся в лагуне с огромными камнями и занимаемся снорклингом, любуясь разнообразием подводной жизни.
11:00 — плывём на остров Rung Nok к карстовым скалам. Они образовались из коралловых рифов, когда-то скрытых водами древнего океана, и являются визитной карточкой Таиланда. Мы снимем видео об этих впечатляющих пейзажах на GoPro.
12:00 — отправимся к острову Rang Yai, где вас будет ждать вкусный обед под живительной тенью деревьев и прогулка по длинному пляжу с прозрачной водой.
13:20 — поплывём вокруг частного острова Rang Noi с построенной на нём роскошной виллой — попасть на остров можно только взяв его в аренду целиком.
13:40 — захватывающий финал путешествия: морская гонка! Наши гидроциклы Sea Doo имеют мощность до 155 л. с., поэтому прилив адреналина и сильнейшие эмоции вам гарантированы!
14:00 — возвращаемся в Boat Lagoon, проплывая по пути роскошные яхты и корабли, смотрим на рощу с обезьянками (их можно покормить) и причаливаем в точке старта.
Организационные детали
- Цена указана за 1 гидроцикл. На одном гидроцикле могут находиться 2 человека. Кроме того, есть трёхместные гидроциклы, которые смогут вместить на себя 2 взрослых и 1 ребёнка. Общий вес не должен превышать 200 кг.
- Перед началом поездки необходимо оставить залог за гидроцикл: паспорт или 10 000 бат
- К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)
- Оплата за экскурсию принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счёт, а также в рублях (перевод на Сбербанк)
- Программа тура может корректироваться в зависимости от погодных условий и отливов, а также от индивидуальной скорости передвижения участников.
Что входит в стоимость
- Сопровождение двух гидов (среди них один русскоязычный)
- Видеосъёмка Go Pro11 Hero
- Маски для снорклинга
- Спасательные жилеты
- Питьевая вода
- Страховка
- Обед
во вторник и пятницу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале Boat Lagoon
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 09:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Невероятная красота островов как из рекламы баунти, адреналин от управления гидроциклом на скорости 70км/час в открытом море и приятная небольшая группа туристов. Гид нормальный, но касаемо островов рассказывает немного. Рассчитывайте больше на визуальные эмоции)) В конце вам подарят видео с GoPro (да, даже не надо выкупать)
Если на экскурсию едет от 2х человек - за вами отправят трансфер, было очень удобно, так как мы жили на туристическом пляже Карон, откуда до пристани ехать порядка 40 мин ранним утром.
Гидроциклы 2х-3х местные и если вы хотите ехать один на гидроцикле - нужно будет заплатить 250$ с человека. Мы были парой - восприняли информацию не критично и заплатили 250$ за двоих, но один член группы приехал один и катался целый день с гидом, сидящим сзади)) Ну зато у него больше всех крутых видео с GoPro)
В общем и целом - очень круто! Спасибо ребятам, что есть такая экскурсия. В нашем отеле ваши контакты попросил даже единственный русскоязычный представитель персонала, чтобы отправлять к вам своих русских туристов.