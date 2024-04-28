Это комфортная и живописная морская поездка в национальный парк Пханг-Нга — он же знаменитая «долина Аватара», напоминающая о пейзажах планеты Пандора.
За 1 день вы увидите остров Джеймса Бонда, поплаваете на каяках в лагуне острова Хонг, отдохнёте на пляже Нака, побываете в деревне морских цыган. И всё это — на красивом катамаране со всеми удобствами.
За 1 день вы увидите остров Джеймса Бонда, поплаваете на каяках в лагуне острова Хонг, отдохнёте на пляже Нака, побываете в деревне морских цыган. И всё это — на красивом катамаране со всеми удобствами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
8:30-9:30 — выезд из отелей Пхукета
9:45 — прибытие на пирс, приветственные напитки и закуски, инструктаж
10:15 — посадка и отправление от пирса
11:00 — остров Хонг, прогулка на каяках по лагуне в кольце из гор
12:00 — прогулка по острову Джеймса Бонда
13:00 — остров Ко Пани, прогулка по деревне морских цыган, знакомство с местным бытом
13:20 — остров Ко Пани, обед (шведский стол)
14:40 — остров Панак, известный карстовой пещерой и красивой лагуной
15:10 — пляжных отдых на острове Нака
16:20 — остров Ранг Яй («жемчужный остров»), известный своей жемчужной фермой
17:30 — прибытие на пирс, отправление в отели
18:30-19.00 — прибытие в отель
Преимущества нашей поездки
- Новые катамараны и катера (на катамаранах есть душ и туалет, фронтальная посадка (как в автобусе), меньше чувствуется качка и волнение на море)
- Современный пирс европейского уровня (приветственные напитки и закуски на пирсе, лаундж-зона ожидания)
Организационные детали
- Что взять с собой: солнцезащитный крем, головные уборы, солнцезащитные очки, купальники, фотоаппараты, необходимые лекарства, деньги на личные расходы
- В стоимость включено: групповой трансфер на комфортабельном микроавтобусе туда и обратно, сопровождение русскоязычного гида, маски и трубки для снорклинга, билеты в национальный парк, страховка, приветственные напитки и закуски на пирсе, обед, вода и безалкогольные напитки, свежие фрукты
- В поездке сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание
- Пожилым людям, детям до 3 лет, людям с проблемами позвоночника, беременным женщинам морские экскурсии не рекомендованы
- Оплату можно произвести переводом на карту РФ заранее или на месте наличными в батах
- Программа может быть изменена в зависимости от погодных условий
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$97
|Дети до 11 лет
|$81
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 2217 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду! Живу на прекрасном острове Пхукет уже более 8 лет, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег
28 апр 2024
Очень интересная экскурсия, замечательные виды, потрясающие острова, комфортабельный катамаран. Организация на высшем уровне с Тайским гидом Тиком и Российским помощником Яковом!!!
Рекомендую этот тур!
Рекомендую этот тур!
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