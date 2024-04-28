Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране

Морское релакс-путешествие с потрясающими видами, катанием на каяке и обедом (в группе)
Это комфортная и живописная морская поездка в национальный парк Пханг-Нга — он же знаменитая «долина Аватара», напоминающая о пейзажах планеты Пандора.

За 1 день вы увидите остров Джеймса Бонда, поплаваете на каяках в лагуне острова Хонг, отдохнёте на пляже Нака, побываете в деревне морских цыган. И всё это — на красивом катамаране со всеми удобствами.
5
1 отзыв
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

8:30-9:30 — выезд из отелей Пхукета
9:45 — прибытие на пирс, приветственные напитки и закуски, инструктаж
10:15 — посадка и отправление от пирса
11:00 — остров Хонг, прогулка на каяках по лагуне в кольце из гор
12:00 — прогулка по острову Джеймса Бонда
13:00 — остров Ко Пани, прогулка по деревне морских цыган, знакомство с местным бытом
13:20 — остров Ко Пани, обед (шведский стол)
14:40 — остров Панак, известный карстовой пещерой и красивой лагуной
15:10 — пляжных отдых на острове Нака
16:20 — остров Ранг Яй («жемчужный остров»), известный своей жемчужной фермой
17:30 — прибытие на пирс, отправление в отели
18:30-19.00 — прибытие в отель

Преимущества нашей поездки

  • Новые катамараны и катера (на катамаранах есть душ и туалет, фронтальная посадка (как в автобусе), меньше чувствуется качка и волнение на море)
  • Современный пирс европейского уровня (приветственные напитки и закуски на пирсе, лаундж-зона ожидания)

Организационные детали

  • Что взять с собой: солнцезащитный крем, головные уборы, солнцезащитные очки, купальники, фотоаппараты, необходимые лекарства, деньги на личные расходы
  • В стоимость включено: групповой трансфер на комфортабельном микроавтобусе туда и обратно, сопровождение русскоязычного гида, маски и трубки для снорклинга, билеты в национальный парк, страховка, приветственные напитки и закуски на пирсе, обед, вода и безалкогольные напитки, свежие фрукты
  • В поездке сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание

  • Пожилым людям, детям до 3 лет, людям с проблемами позвоночника, беременным женщинам морские экскурсии не рекомендованы
  • Оплату можно произвести переводом на карту РФ заранее или на месте наличными в батах
  • Программа может быть изменена в зависимости от погодных условий

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$97
Дети до 11 лет$81
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Олег
28 апр 2024
Очень интересная экскурсия, замечательные виды, потрясающие острова, комфортабельный катамаран. Организация на высшем уровне с Тайским гидом Тиком и Российским помощником Яковом!!!
Рекомендую этот тур!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

ГрупповыеВодные развлеченияПодводное плаваниеЖивотныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньРомантическиеРечные прогулкиНа островаОстров Джеймса БондаПопулярные местаПханг НгаПляжиПрогулки на каякахСноркелингДеревня морских цыган Ко ПаньеПутешествие по островамПуть АватараГастрономические

Похожие экскурсии из Пхукета

К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
9 часов
21 отзыв
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
Отправиться в путешествие по заливу Пханг Нга, чтобы отыскать самые красивые места Таиланда
Начало: В лобби вашего отеля. Приезжаю за вами в отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 04:00
$385 за всё до 4 чел.
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
10 часов
38 отзывов
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Посетить несколько островов, поплавать на каноэ и искупаться в открытом море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:30
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$58 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Пхукете
ХорошоТам