3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🐠 Ловля океанской рыбы
В лазурном Адаманском море вы сможете выловить на крючок марлина, макрель, тунца, дорадо, ваху, парусника и других подводных обитателей. В программе рыбалка двух видов: троллинговая и донная. Все необходимое снаряжение мы предоставим. И конечно, вы насладитесь обедом из пойманной рыбы и сашими.
🌴 Притягательная экзотика Пхукета
Путь по морю на двухпалубной рыбацкой шхуне лежит в сторону острова Рача, и по дороге вы вдоволь полюбуетесь красотой этих мест. После полудня остановимся у берега Рачи: вы отдохнете и поплаваете с маской, изучая подводный мир Таиланда.
Обратите внимание: летом, в несезон, морская рыбалка более успешная чем зимой, в сезон. И в любом случае улов — это дело удачи, мы не можем гарантировать, что вы поймаете рыбу.
08:00 — трансфер из отеля до пирса (точное время сообщим после бронирования);
09:00 — отправление с пирса в сторону островов Рача. Троллинговая рыбалка на марлина, макрель, кобу, тунца, дорадо;
11:00 — остановка для донной рыбалки на снеппера и гарупу;
12:30 — отдых в живописной бухте у берега острова Рача. Купание, снорклинг, обед;
13:30 — отправление к северной части острова для донной рыбалки на крупную рыбу, купание, снорклинг;
14:30 — отправление на Пхукет, троллинговая рыбалка.
В путешествии с вами будет тайский англоговорящий сопровождающий, который все покажет и научит правильно рыбачить
Что входит в стоимость, а что — нет