3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это было просто супер!

Прилетели в Тайланд 28-го Ноября. Еще до прилёта я бредил морской рыбалкой в океане, и обязательно должен был попробовать троллинг с катера. Как только заселились в отель, стал искать через кого можно организовать подобный тур. Совершенно случайно вышел поисковиком на этот сайт и сделал букинг на морскую рыбалку. Предоплата 20%, а дальше связался с гидом по вотсапу. В течении часа всё было организовано и мне выслали ваучер. Итак - 2 декабря, точно по графику в 8:30 за нами в отель заехал водитель на минивене. Пол часа езды до причала, а оттуда минут 5 до пристани на маленьком грузовичке, который здешние называют ТУК-ТУК :)

Итак, наша группа из 7 человек (2-е из которых были в группе поддержки и не рыбачили) поднялась на борт небольшого катера, в котором была команда из 2-х человек - капитан и рыбак. Процесс подготовки снастей занял примерно пол часа (всё подготавливает сам рыбак), потом бросили жребий и через час-полтора начался троллинг. До обеда было 4 поклёвки, поймали трёх средних тунцов и был один сход. Пока готовили обед на катере предоставили снасти для донной рыбалки, которая впрочем нас не особо интересовала, но хоть заняла нас чем-то, хотя и прошла в холостую :-)

После обеда отправились плескаться в бухту возле острова Рача. Дивное место с красивой фауной, где вы можете искупаться и заняться любительским дайвингом. Кстати, очки для ныряния и дыхательную трубку любезно предоставила команда катера. Все хорошо отдохнули и впринципе были довольны. НО!

Кульминация произошла на обратном пути, где продолжился троллинг на хищную рыбу. Сильный удар и ОБАА катушка стремительно разматывается, громкие восклики на катере при виде как ПАРУСНИК выныривает из воды в двухстах метрах от катера. Этот момент я никогда не забуду.

Вываживали минут 40 и наконец этот красавец весом примерно в 30 кг был на борту. Все были в восторге!!! Рыбалка удалась. Разделили Рыбу на 4 части, из которой в ресторане отеля мне приготовили отменный стейк.



P.S. Честно говоря я не рискую что-либо бронировать через интернет, не удостоверившись до конца в качестве услуг сайта. Однако в этот раз как говорится «пошёл на УРА» и сказать что был приятно удивлён - значит ничего не сказать. КАРМА - как сказал наш гид Алексей. Спасибо большое организаторам, в частности Алексею и Елене.