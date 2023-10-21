Семейные приключения на Пхукете

Полетать на зиплайне, покорить джунгли на квадроцикле, погонять на карте

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Ответы на вопросы
Пхукет — это не только мягкий песок, коралловые рифы и море.

Предлагаем очнуться от пляжного дзена, встряхнуться и добавить немного перчинки в безмятежность отдыха.

А ещё адреналина, скорости, драйва и эмоций через край! Это будет очень насыщенный день в сердце джунглей: Биг Будда и красивые панорамы, полёт на зиплайне, гонки на картах и поездка на квадроцикле. Погнали?
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Ближайшие даты:
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увлекательные местные истории

Мы заберём вас из отеля. По дороге гид расскажет об истории острова, религии, экономике, правящей династии, менталитете тайцев, народностях, проживающих здесь. Поделится, чем зарабатывают местные жители и что производят.

Большой Будда и потрясающие виды

Наше путешествие начнём с вершины горы Накакед. Подойдём к Большому Будде, и нам откроются виды на острова Рача, Бон, архипелаг Пхи-Пхи, храм Ват Чалонг, Гору Обезьян и пляжи. При посещении Биг Будды нужно прикрыть плечи и колени. У подножья Будды вы проверите свою карму, передав вибрации на гонг, и с благословением от монаха повяжете на руку нить «сай син».

Зиплайн

Это непередаваемые ощущения — вы парите над дремучими джунглями, пьянящий ветер, восторг, лёгкость и свобода! Самое главное — всё проходит под контролем профессиональных инструкторов. Они следят за безопасностью и помогают справиться с первоначальным волнением.

Квадроциклы и картинг

Как насчёт новой порции адреналина после захватывающего полёта на зиплайне? На этот раз будут квадроциклы, а ещё бездорожье, препятствия, непредсказуемые тропы — и всё это в гуще джунглей! А если вы любите скорость и чувство острой борьбы, приглашаем посоревноваться на картах на специально оборудованной трассе.

Стрельбище

И для разнообразия добавьте в копилку впечатлений новый опыт — постреляете из разных видов оружия, испытаете острые ощущения и улучшите меткость.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле класса седан с кондиционером (можно повысить класс авто за дополнительную плату)
  • Можем организовать поездку для большего количества участников. Дополнительно оплачивается аренда минибаса — $120.
  • График работы локаций сообщу в переписке после бронирования. Можем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Поездку рекомендуем взрослым и детям от 3 лет
  • На квадроциклах можно кататься самостоятельно с 16 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (цены указаны на одного человека):

  • Квадроциклы — 1000 батов/30 минут
  • Зиплайн — 1000 батов/5 станций/~40 минут
  • Картинг — 990 батов/15 минут
  • Стрельбище — от 890 до 1300 батов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Джунгли
Семейные
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