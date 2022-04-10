Что вас ожидает

В мире животных Пхукета

Первая часть приключения посвящена диким животным. В парке «Королевство тигров» вы увидите полосатых хищников — от взрослых особей до котят, сможете поиграть с ними, покормить и, конечно, сфотографироваться. Затем заглянем на змеиную ферму с питонами и кобрами: вы сможете посмотреть змеиное шоу и приобрести необычные сувениры. А на Крокодиловой ферме встретим интереснейших рептилий разных размеров.

Эффектные смотровые площадки

Затем соберем целую коллекцию локаций с лучшими видами Пхукета:

Мыс Промтеп — самая южная точка Пхукета с оборудованной обзорной площадкой. Отсюда вам откроется панорама бухты с пляжем Най Харн, соседних островов и бескрайнего моря.

— самая южная точка Пхукета с оборудованной обзорной площадкой. Отсюда вам откроется панорама бухты с пляжем Най Харн, соседних островов и бескрайнего моря. Смотровая «Ветряки» — площадка с фотогеничными ветряными мельницами, на которой вы оцените чудесные виды самых красивых пляжей Пхукета, Най Харн и Януи!

— площадка с фотогеничными ветряными мельницами, на которой вы оцените чудесные виды самых красивых пляжей Пхукета, Най Харн и Януи! Холм трех пляжей — смотровая точка «Као Сам Хад» или «Карон», с которой мы одновременно полюбуемся пляжами Ката Ной, Ката Яй и Карон.

Буддийский храм и самолеты над пляжем

Посетим храмовый комплекс Ват Чалонг, один из красивейших на Пхукете: здесь вы познакомитесь с традиционной тайской архитектурой, увидите буддийские статуи и золотые пагоды. А в завершение окажемся на пляже Май Кхао, над которым очень низко пролетают самолеты — фотографии здесь получаются впечатляющие!

А еще, если захотите, посетим «Перевернутый дом» — туристический аттракцион с иллюзорным пространством.

Организационные детали