В этой программе мы собрали самые захватывающие локации Пхукета, которые придутся по душе и взрослым, и детям.
За один день вы покормите обезьянок, посетите яркий буддийский храм Ват Чалонг и увидите, как самолеты пролетают низко над пляжем. А по пути объедете обзорные площадки с лучшими панорамами Пхукета!
За один день вы покормите обезьянок, посетите яркий буддийский храм Ват Чалонг и увидите, как самолеты пролетают низко над пляжем. А по пути объедете обзорные площадки с лучшими панорамами Пхукета!
Описание экскурсии
В мире животных Пхукета
Первая часть приключения посвящена животным. Мы заглянем на Манки Хилл — здесь вы сможете посмотреть на обезьянок в живой природе. Там они живут, как им и положено — без вольеров и решеток. Они не боятся людей, подходят очень близко, при желании их можно покормить.
Эффектные смотровые площадки
Затем соберем целую коллекцию локаций с лучшими видами Пхукета:
- Мыс Промтеп — самая южная точка Пхукета с оборудованной обзорной площадкой. Отсюда вам откроется панорама бухты с пляжем Най Харн, соседних островов и бескрайнего моря.
- Смотровая «Ветряки» — площадка с фотогеничными ветряными мельницами, на которой вы оцените чудесные виды самых красивых пляжей Пхукета, Най Харн и Януи!
- Холм трех пляжей — смотровая точка «Као Сам Хад» или «Карон», с которой мы одновременно полюбуемся пляжами Ката Ной, Ката Яй и Карон.
Буддийский храм и самолеты над пляжем
Посетим храмовый комплекс Ват Чалонг, один из красивейших на Пхукете: здесь вы познакомитесь с традиционной тайской архитектурой, увидите буддийские статуи и золотые пагоды. А в завершение окажемся на пляже Май Кхао, над которым очень низко пролетают самолеты — фотографии здесь получаются впечатляющие!
А еще, если захотите, посетим «Перевернутый дом» — туристический аттракцион с иллюзорным пространством.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно: приготовьте примерно по 1000 батов за чел. на дополнительные расходы
- Экскурсия проходит на новом комфортном 6-местном автомобиле TOYOTA FORTUNER (либо на другом автомобиле с аналогичными качествами)
- Маршрут экскурсии обсуждается заранее, но может корректироваться по ходу
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Оставшуюся часть оплаты нужно подготовить в местной валюте, тайских батах. Также вы можете оплатить оставшуюся стоимость в рублях переводом онлайн.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года. За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
Заказывал поездку в "горячий сезон", в Новогодние праздники. ПО взаимным причинам не с первого раза все срослось, но Денис пошел навстречу, дата поездки успешно перенеслась. Приехал гид-водитель, договорились об изменении
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «День приключений на Пхукете»
Индивидуальная
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $120 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия на двух пляжах Пхукета
На фоне самолётов и завораживающей тайской природы
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $198 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Пхукет
Приключение, которое соединяет лучшие смотровые площадки, духовные места, историю и кофе
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Мототур на Пхукете: встреча рассвета, пляжи и буддистский храм
Полюбоваться с высоты заливом Пханг Нга, посетить «пляж с самолётами» и побывать в священном храме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
11 авг в 04:00
от $160 за человека
от $350 за экскурсию