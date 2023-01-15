В этой программе мы собрали самые захватывающие локации Пхукета, которые придутся по душе и взрослым, и детям. За один день вы покормите обезьянок, посетите яркий буддийский храм Ват Чалонг и увидите, как самолеты пролетают низко над пляжем. А по пути объедете обзорные площадки с лучшими панорамами Пхукета!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В мире животных Пхукета

Первая часть приключения посвящена животным. Мы заглянем на Манки Хилл — здесь вы сможете посмотреть на обезьянок в живой природе. Там они живут, как им и положено — без вольеров и решеток. Они не боятся людей, подходят очень близко, при желании их можно покормить.

Эффектные смотровые площадки

Затем соберем целую коллекцию локаций с лучшими видами Пхукета:

Мыс Промтеп — самая южная точка Пхукета с оборудованной обзорной площадкой. Отсюда вам откроется панорама бухты с пляжем Най Харн, соседних островов и бескрайнего моря.

— самая южная точка Пхукета с оборудованной обзорной площадкой. Отсюда вам откроется панорама бухты с пляжем Най Харн, соседних островов и бескрайнего моря. Смотровая «Ветряки» — площадка с фотогеничными ветряными мельницами, на которой вы оцените чудесные виды самых красивых пляжей Пхукета, Най Харн и Януи!

— площадка с фотогеничными ветряными мельницами, на которой вы оцените чудесные виды самых красивых пляжей Пхукета, Най Харн и Януи! Холм трех пляжей — смотровая точка «Као Сам Хад» или «Карон», с которой мы одновременно полюбуемся пляжами Ката Ной, Ката Яй и Карон.

Буддийский храм и самолеты над пляжем

Посетим храмовый комплекс Ват Чалонг, один из красивейших на Пхукете: здесь вы познакомитесь с традиционной тайской архитектурой, увидите буддийские статуи и золотые пагоды. А в завершение окажемся на пляже Май Кхао, над которым очень низко пролетают самолеты — фотографии здесь получаются впечатляющие!

А еще, если захотите, посетим «Перевернутый дом» — туристический аттракцион с иллюзорным пространством.

Организационные детали