Первая часть приключения посвящена диким животным. В парке «Королевство тигров» вы увидите полосатых хищников — от взрослых особей до котят, сможете поиграть с ними, покормить и, конечно, сфотографироваться. Затем заглянем на змеиную ферму с питонами и кобрами: вы сможете посмотреть змеиное шоу и приобрести необычные сувениры. А на Крокодиловой ферме встретим интереснейших рептилий разных размеров.
Затем соберем целую коллекцию локаций с лучшими видами Пхукета:
Посетим храмовый комплекс Ват Чалонг, один из красивейших на Пхукете: здесь вы познакомитесь с традиционной тайской архитектурой, увидите буддийские статуи и золотые пагоды. А в завершение окажемся на пляже Май Кхао, над которым очень низко пролетают самолеты — фотографии здесь получаются впечатляющие!
А еще, если захотите, посетим «Перевернутый дом» — туристический аттракцион с иллюзорным пространством.