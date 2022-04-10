День приключений на Пхукете

Посетить Королевство тигров и змеиную ферму, объехать лучшие смотровые и увидеть самолеты над пляжем

Индивидуальная
В этой программе мы собрали самые захватывающие локации Пхукета, которые придутся по душе и взрослым, и детям.

За один день вы погладите тигров и покормите крокодилов, посмотрите шоу змей, посетите яркий буддийский храм Ват Чалонг и увидите, как самолеты пролетают низко над пляжем.

А по пути объедете обзорные площадки с лучшими панорамами Пхукета!
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
День приключений на Пхукете
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

В мире животных Пхукета

Первая часть приключения посвящена диким животным. В парке «Королевство тигров» вы увидите полосатых хищников — от взрослых особей до котят, сможете поиграть с ними, покормить и, конечно, сфотографироваться. Затем заглянем на змеиную ферму с питонами и кобрами: вы сможете посмотреть змеиное шоу и приобрести необычные сувениры. А на Крокодиловой ферме встретим интереснейших рептилий разных размеров.

Эффектные смотровые площадки

Затем соберем целую коллекцию локаций с лучшими видами Пхукета:

  • Мыс Промтеп — самая южная точка Пхукета с оборудованной обзорной площадкой. Отсюда вам откроется панорама бухты с пляжем Най Харн, соседних островов и бескрайнего моря.
  • Смотровая «Ветряки» — площадка с фотогеничными ветряными мельницами, на которой вы оцените чудесные виды самых красивых пляжей Пхукета, Най Харн и Януи!
  • Холм трех пляжей — смотровая точка «Као Сам Хад» или «Карон», с которой мы одновременно полюбуемся пляжами Ката Ной, Ката Яй и Карон.

Буддийский храм и самолеты над пляжем

Посетим храмовый комплекс Ват Чалонг, один из красивейших на Пхукете: здесь вы познакомитесь с традиционной тайской архитектурой, увидите буддийские статуи и золотые пагоды. А в завершение окажемся на пляже Май Кхао, над которым очень низко пролетают самолеты — фотографии здесь получаются впечатляющие!

А еще, если захотите, посетим «Перевернутый дом» — туристический аттракцион с иллюзорным пространством.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются отдельно: приготовьте примерно по 1000 бат на человека на дополнительные расходы
  • Экскурсия проходит на новом комфортном 6-местном автомобиле TOYOTA FORTUNER (либо на другом автомобиле с аналогичными качествами)
  • Маршрут экскурсии обсуждается заранее, но может корректироваться по ходу
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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