Мечтаете о свадебной фотосессии в роскошных декорациях Таиланда? Тогда наше предложение вам понравится. Мы устроим для вас свадьбу в европейском стиле на пляже со свадебной аркой и цветочными декорациями.
Русскоязычный церемониймейстер проведет для вас песочную церемонию, а на фотограф запечатлеет этот знаменательный день на фото.
Русскоязычный церемониймейстер проведет для вас песочную церемонию, а на фотограф запечатлеет этот знаменательный день на фото.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждетПотрясающие пляжи с белым песком, лазурное море, тропические пейзажи, древние храмы, пальмы — все это делает Таиланд идеальным фоном для романтики. Многие мечтают провести символическую свадебную церемонию и фотосессию в этом райском уголке Земли. Предлагаем исполнить вашу мечту: мы устроим для вас свадебную церемонию в европейском стиле с фотосессией. Церемония венчания проводится на пляже, под свадебной аркой и в окружении цветочных композиций. Вся церемония и речи проводятся русским церемониймейстером. Подарите себе свадьбу мечты!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Профессиональный русский фотограф на 2 часа
- Более 200 фото (20 с профессиональной обработкой)
- Свадебная церемония в европейском стиле на пляже
- Русскоязычный церемониймейстер
- Букет невесты и бутоньерка для жениха, цветочный венок на голову
- Круглая арка или U-образной формы с тканями и 3 цветочными аранжировками
- Путь к арке из 4 цветочных композиций
- Свадебный алтарь с необходимыми аксессуарами для церемонии
- Памятный свадебный сертификат
- Проведение песочной церемонии (сосуд с цветным песком в подарок паре)
- Фейерверки с лепестками
- Фрукты, прохладительные напитки и бутылка шампанского
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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