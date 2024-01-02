Мечтаете о свадебной фотосессии в роскошных декорациях Таиланда? Тогда наше предложение вам понравится. Мы устроим для вас свадьбу в европейском стиле на пляже со свадебной аркой и цветочными декорациями. Русскоязычный церемониймейстер проведет для вас песочную церемонию, а на фотограф запечатлеет этот знаменательный день на фото.

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