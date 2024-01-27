Из путешествия по живописному острову Пхукет хочется увезти не только красивый загар и впечатления об отдыхе, но и чудесные фотографии.
Во время прогулки я расскажу интересные факты о Таиланде и тайцах, поделюсь местными лайфхаками, а главное — проведу профессиональную фотосессию в любое время дня.
Во время прогулки я расскажу интересные факты о Таиланде и тайцах, поделюсь местными лайфхаками, а главное — проведу профессиональную фотосессию в любое время дня.
Описание фото-прогулки
Рассказы о местной жизни
Мы прогуляемся по вашему любимому пляжу и поговорим о культурных особенностях и традициях Таиланда. Я поделюсь местными секретами и отличными местами для досуга. В итоге, вы получите краткий вводный курс в религию, менталитет и гастрономические предпочтения тайцев.
Забрать с собой кусочек Пхукета
Во время фотосессии я найду лучшие ракурсы и поймаю ваши самые тёплые и чудесные эмоции. В результате на память о ярком острове у вас останется 150 качественных снимков от профессионального фотографа и позитивное настроение.
Организационные детали
- ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ
- Я приезжаю в указанное вами место (это входит в стоимость экскурсии)
- Фотосессия включена в стоимость экскурсии, после прогулки вы получите 150 профессиональных обработанных фотографий
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R или Canon EOS 5D Mark IV, а также на iPhone 16 Pro
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 424 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отдыхал на Пхукете и брал у ребят данную фотоэкскурсию. Мне был назначен фотограф Матвей. Сразу хочу сказать,что бояться и переживать по поводу того,что был назначен другой фотограф,а не сами ребята
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A
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Илье за прекрасную экскурсию с фотоссесией. Очень открытый, добрый и отзывчивый. Действительно умеет заинтересовать и прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла замечательно и я узнал много
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