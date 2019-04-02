Что вас ожидает

Рассказы о местной жизни

Мы прогуляемся по вашему любимому пляжу и поговорим о культурных особенностях и традициях Таиланда. Я поделюсь местными секретами и отличными местами для досуга. В итоге, вы получите краткий вводный курс в религию, менталитет и гастрономические предпочтения тайцев.

Забрать с собой кусочек Пхукета

Во время фотосессии я найду лучшие ракурсы и поймаю ваши самые тёплые и чудесные эмоции. В результате на память о ярком острове у вас останется 150 качественных снимков от профессионального фотографа и позитивное настроение.