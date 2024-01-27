Из путешествия по живописному острову Пхукет хочется увезти не только красивый загар и впечатления об отдыхе, но и чудесные фотографии. Во время прогулки я расскажу интересные факты о Таиланде и тайцах, поделюсь местными лайфхаками, а главное — проведу профессиональную фотосессию в любое время дня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Рассказы о местной жизни

Мы прогуляемся по вашему любимому пляжу и поговорим о культурных особенностях и традициях Таиланда. Я поделюсь местными секретами и отличными местами для досуга. В итоге, вы получите краткий вводный курс в религию, менталитет и гастрономические предпочтения тайцев.

Забрать с собой кусочек Пхукета

Во время фотосессии я найду лучшие ракурсы и поймаю ваши самые тёплые и чудесные эмоции. В результате на память о ярком острове у вас останется 150 качественных снимков от профессионального фотографа и позитивное настроение.

Организационные детали