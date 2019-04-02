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  4. Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете

Прогулка вдоль вашего любимого пляжа и альбом фото-воспоминаний

Илья и Кристина
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Илья и Кристина – ваш гид
Из путешествия по живописному острову Пхукет хочется увезти не только красивый загар и впечатления об отдыхе, но и чудесные фотографии.

Во время прогулки я расскажу интересные факты о Таиланде и тайцах, поделюсь местными лайфхаками, а главное — проведу профессиональную фотосессию в любое время дня.
$170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете

Что вас ожидает

Рассказы о местной жизни
Мы прогуляемся по вашему любимому пляжу и поговорим о культурных особенностях и традициях Таиланда. Я поделюсь местными секретами и отличными местами для досуга. В итоге, вы получите краткий вводный курс в религию, менталитет и гастрономические предпочтения тайцев.

Забрать с собой кусочек Пхукета
Во время фотосессии я найду лучшие ракурсы и поймаю ваши самые тёплые и чудесные эмоции. В результате на память о ярком острове у вас останется 150 качественных снимков от профессионального фотографа и позитивное настроение.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • Я приезжаю в указанное вами место (это входит в стоимость экскурсии).
  • Фотосессия включена в стоимость экскурсии, после прогулки вы получите 150 профессиональных обработанных фотографий.
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья и Кристина
Илья и Кристина
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь — одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 посещенных стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах «дикарем», исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами своими интересными историями, расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Мы покажем вам все самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 апреля 2019
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Илье за прекрасную экскурсию с фотоссесией. Очень открытый, добрый и отзывчивый. Действительно умеет заинтересовать и прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла замечательно и я узнал много нового о Пхукете и Тайланде и кронечно же к моим воспоминаниям я получу прекрасные фотографии что не мало важно. Вообщем мало где найдёшь фотосессии ещё и с экскурсией. Если вы хотите узнать Тайланд и получить прекрасные эмоции и фотографии тогда вам к Илье! Спасибо огромное!!!!!

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