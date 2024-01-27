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Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете

Прогулка вдоль вашего любимого пляжа и альбом фото-воспоминаний
Из путешествия по живописному острову Пхукет хочется увезти не только красивый загар и впечатления об отдыхе, но и чудесные фотографии.

Во время прогулки я расскажу интересные факты о Таиланде и тайцах, поделюсь местными лайфхаками, а главное — проведу профессиональную фотосессию в любое время дня.
5
2 отзыва
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете

Описание фото-прогулки

Рассказы о местной жизни

Мы прогуляемся по вашему любимому пляжу и поговорим о культурных особенностях и традициях Таиланда. Я поделюсь местными секретами и отличными местами для досуга. В итоге, вы получите краткий вводный курс в религию, менталитет и гастрономические предпочтения тайцев.

Забрать с собой кусочек Пхукета

Во время фотосессии я найду лучшие ракурсы и поймаю ваши самые тёплые и чудесные эмоции. В результате на память о ярком острове у вас останется 150 качественных снимков от профессионального фотографа и позитивное настроение.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ
  • Я приезжаю в указанное вами место (это входит в стоимость экскурсии)
  • Фотосессия включена в стоимость экскурсии, после прогулки вы получите 150 профессиональных обработанных фотографий
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R или Canon EOS 5D Mark IV, а также на iPhone 16 Pro

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 424 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь —
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одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах дикарями, исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами интересными историями. Расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Покажем вам всё самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Отдыхал на Пхукете и брал у ребят данную фотоэкскурсию. Мне был назначен фотограф Матвей. Сразу хочу сказать,что бояться и переживать по поводу того,что был назначен другой фотограф,а не сами ребята
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не стоит. Если к вам присылают человека,значит организаторы уверены в подготовленности того,кого они присылают. Я остался очень доволен как самой экскурсией,так и знакомством с Матвеем. Очень позитивный фотограф,прекрасно знающий локации,да и просто приятный в общении человек. Хочу поблагодарить организаторов и Матвея за отличную прогулку,прекрасные фотографии и за невероятные эмоции и воспоминания которые довелось испытать во время данного мероприятия. Рекомендую всем как данную экскурсию,так и Матвея.

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A
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Илье за прекрасную экскурсию с фотоссесией. Очень открытый, добрый и отзывчивый. Действительно умеет заинтересовать и прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла замечательно и я узнал много
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нового о Пхукете и Тайланде и кронечно же к моим воспоминаниям я получу прекрасные фотографии что не мало важно. Вообщем мало где найдёшь фотосессии ещё и с экскурсией. Если вы хотите узнать Тайланд и получить прекрасные эмоции и фотографии тогда вам к Илье! Спасибо огромное!!!!!

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