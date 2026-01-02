Мои заказы

1 день в таинственном Пхукет-тауне

Поймать вайб в колоритном городе с колониальными кварталами и яркими граффити
Пхукет-таун спрятался в глубине острова, далеко от пляжей и суеты. Здесь нет толп туристов, шумных баров и оглушающей музыки. Зато есть милые кафе с интересными интерьерами и старинные здания в китайско-португальском стиле. Я познакомлю вас с «другим» Таиландом, в который вы точно влюбитесь навсегда!
4.8
5 отзывов
1 день в таинственном Пхукет-тауне
1 день в таинственном Пхукет-тауне
1 день в таинственном Пхукет-тауне

Описание экскурсии

Пхукет-таун — это микс европейской (преимущественно португальской) и китайской архитектуры с нотками местной флоры и фауны. Прочувствуем его во всём многообразии.

  • Посетим музей олова. Именно с этого элемента началась история острова, расскажу вам о ней.
  • Заглянем в старинный храмовый комплекс Као Ранг, где поговорим о философии буддизма.
  • Поднимемся на смотровую площадку «Као Ранг» и Гору обезьян, полюбуемся окрестностями с высоты птичьего полёта и познакомимся с шустрыми и наглыми местными жителями — обезьянками.
  • Заглянем на обед в уютный ресторан. Я профессиональный шеф-повар, поэтому могу посоветовать, что стоит попробовать, а потом буду долго и вкусно рассказывать о национальной тайской кухне и её особенностях.
  • Прогуляемся по центральной площади Старого города, а также знаменитому ночному рынку, улицам Краби, Дибук, Романи и другим. Рассмотрим китайско-португальские особняки и колоритные граффити, которыми пестрит район.
  • Закончим день умиротворяющим закатом на набережной Сапан Хин.

Примерный тайминг маршрута:

Дорога до музея олова (10:00-10:30)
Музей олова (11:30-12:30)
Храм Као Ранг (13:00-13:30)
Смотровая «Као Ранг» и Гора обезьян (13:45-14:00)
Обед в ресторане (14:00-15:00)
Старый город и его улицы (15:30-17:30)
Набережная Сапан Хин (18:00-18:30)
Возвращение домой (19:00-20:00)

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Fortuner
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед — 300–400 батов
  • Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства и очки, головные уборы, тёплые вещи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Татьяна. Впервые прилетела на остров в 2015 году работать в туризме и увидеть, как живут люди на другой стороне планеты. Могу с уверенностью сказать, что получила колоссальный опыт и знания. Хорошо ориентируюсь на острове и люблю знакомить с ним гостей. Узнав ваши желания, в два счёта могу спланировать ваш отпуск.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Наталья
Татьяна прекрасный рассказчик и организатор экскурсии, она показала нам несколько храмов, старую часть города, парк, рынок и подробно рассказала об философии буддизма, традициях местного населения и много других интересных фактов. День, проведённый с ней, был содержательный, увлекательный, весёлый. Татьяна очень милая, в общении с ней легко и просто.
Татьяна прекрасный рассказчик и организатор экскурсии, она показала нам несколько храмов, старую часть города, парк, рынок
Татьяна прекрасный рассказчик и организатор экскурсии, она показала нам несколько храмов, старую часть города, парк, рынок
Татьяна прекрасный рассказчик и организатор экскурсии, она показала нам несколько храмов, старую часть города, парк, рынок
Вам был полезен этот отзыв?
Gorbacheva
Если вы на Пхукете или планируете сюда приехать, вам просто необходимо провести день с Татьяной. Она ходячая Википедия Пхукета и не только.
Десять часов с ней прошли незаметно, увлекательно и познавательно.
Татьяна
читать дальшеуменьшить

давно живет на острове. Очень дружелюбная, энергичная, открытая и эрудированая.
Она может заинтересовать островом всех: от мала до велика.
В нашей экскурсии были участники от 5 до 64 лет и Таня нашла подход и интересную историю и впечатление для каждого.
Будучи христианкой, она разбирается во всех тонкостях буддизма, любит и уважает тайскую культуру, историю и народ. Поэтому она покажет вам остров со всех сторон и туристическую красоту, и по желанию, Пхукет глазами местных жителей.
О чем бы вы не спросили Таню у нее, как у волшебницы в рукаве всегда препрятана увлекательгая история для вас.
По острову мы передвигались в автомобиле Татьяны. Очень комфортный и чистый. Она прекрасный водитель и ловко маневрирует в тайских пробках.
Таня подстроила маршрут под наши запросы и в конце экскурсии уже поздно вечером она была столь же активна, доброжелательна и информативна.
Жаль, что мы познакомились с ней в конце нашего отдыха. Не повторяйте нашей ошибки. Как адаптируетесь, то сразу записывайтесь на экскурсию к Тане. Это будет одним из лучших решений для вашего отличного отдыха. Но, перед этим посмотрите обзоры блогеров и соберите информацию, чтобы помочь Татьяне выбрать то, что действительно будет вам интересно. Пхукет очень богат на впечатления для самых взыскательных туристов. Татьяне счастья. Она нашла свое призвание!!!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Хотим поблагодарить Татьяну за отличную экскурсию, после которой остались прекрасные впечатления и чудесные фотографии на память. Побывали на нескольких обзорных площадках, откуда открывается великолепный вид на остров, вдохновились старым городом
читать дальшеуменьшить

с его интересной яркой архитектурой так, что решили еще раз поехать и побродить по этим милым улочкам. Посетили несколько храмов, нашли своего Будду, который определяется по дню недели вашего рождения. В конце нашего тура заехали в рыбацкую деревню(Татьяна предложила на выбор вместо музея олова.) Изобилие морепродуктов очень впечатляет, все свежевыловленное и то, что вы купите - приготовят в ближайшем кафе на берегу моря. Но самые приятные впечатления остались от общения с гидом Татьяной. Она очень милая, дружелюбная, много рассказала о жизни на Пхукете, так как живет там уже 10 лет, дала нам много полезных советов и интересных локаций. Джип, на котором мы путешествовали по острову комфортный: вода, салфеточки прилагались)) Большое спасибо!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Серж
Смело выбирайте прекрасную девушку Татьяну, которая живет на Пхукете 8 лет. Начинала через туроператора отельным гидом, прошла "огонь и воду" на острове. Пережив ковид, вирус Денге и укусы обезьян. Сама из города Екатеринбург. Так понравилось с ней, что задружились и еще несколько дней она нам показывала остров.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Татьяна очень очаровательный человек, хороший рассказчик. Но содержательную часть прогулки нужно доработать. Именно прогулки. Это не экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии на «1 день в таинственном Пхукет-тауне»

Пхукет для новичков
На машине
Сухопутные
7 часов
219 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от $220 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать на Пхукет
На автобусе
5.5 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать на Пхукет
Увидеть основные локации острова, полюбоваться улочками Пхукет-Тауна и видами со смотровых площадок
Начало: У вашего отеля
16 авг в 08:00
19 авг в 08:00
$40 за человека
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Пешая
Сухопутные
1 час
10 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Погрузиться в повседневную жизнь Старого города и запечатлеть себя на его атмосферных улицах
Начало: Кафе Phuketique
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от $500 за всё до 2 чел.
Нетуристический Пхукет на байках
На мотоцикле
6 часов
56 отзывов
Индивидуальная
Нетуристический Пхукет на байках
С опытным водителем побывать в секретных местах, подняться на смотровые и посетить Пхукет-таун
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от $129 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете
от $325 за экскурсию