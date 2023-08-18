Поймать вайб в колоритном городе с колониальными кварталами и яркими граффити
Пхукет-таун спрятался в глубине острова, далеко от пляжей и суеты. Здесь нет толп туристов, шумных баров и оглушающей музыки. Зато есть милые кафе с интересными интерьерами и старинные здания в китайско-португальском стиле. Я познакомлю вас с «другим» Таиландом, в который вы точно влюбитесь навсегда!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пхукет-таун — это микс европейской (преимущественно португальской) и китайской архитектуры с нотками местной флоры и фауны. Прочувствуем его во всём многообразии.
- Посетим музей олова. Именно с этого элемента началась история острова, расскажу вам о ней.
- Заглянем в старинный храмовый комплекс Као Ранг, где поговорим о философии буддизма.
- Поднимемся на смотровую площадку Као Ранг и Гору обезьян, полюбуемся окрестностями с высоты птичьего полёта и познакомимся с шустрыми и наглыми местными жителями — обезьянками.
- Заглянем на обед в уютный ресторан. Я профессиональный шеф-повар, поэтому могу посоветовать, что стоит попробовать, а потом буду долго и вкусно рассказывать о национальной тайской кухне и её особенностях.
- Прогуляемся по центральной площади Старого города, а также знаменитому ночному рынку, улицам Краби, Дибук, Романи и другим. Рассмотрим китайско-португальские особняки и колоритные граффити, которыми пестрит район.
- Закончим день умиротворяющим закатом на набережной Сапан Хин.
Примерный тайминг маршрута:
Дорога до музея олова (10:00-10:30)
Музей олова (11:30-12:30)
Храм Као Ранг (13:00-13:30)
Смотровая Као Ранг и Гора обезьян (13:45-14:00)
Обед в ресторане (14:00-15:00)
Старый город и его улицы (15:30-17:30)
Набережная Сапан Хин (18:00-18:30)
Возвращение домой (19:00-20:00)
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Fortuner
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — 300–400 бат
- Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства и очки, головные уборы, тёплые вещи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tanaya — ваш гид на Пхукете
Меня зовут Татьяна. Впервые прилетела на остров в 2015 году работать в туризме и увидеть, как живут люди на другой стороне планеты. Могу с уверенностью сказать, что получила колоссальный опыт и знания. Хорошо ориентируюсь на острове и люблю знакомить с ним гостей. Узнав ваши желания, в два счёта могу спланировать ваш отпуск.
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