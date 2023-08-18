Один день в таинственном Пхукет-тауне

Поймать вайб в колоритном городе с колониальными кварталами и яркими граффити

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Ответы на вопросы
Пхукет-таун спрятался в глубине острова, далеко от пляжей и суеты. Здесь нет толп туристов, шумных баров и оглушающей музыки. Зато есть милые кафе с интересными интерьерами и старинные здания в китайско-португальском стиле. Я познакомлю вас с «другим» Таиландом, в который вы точно влюбитесь навсегда!
Один день в таинственном Пхукет-тауне
Один день в таинственном Пхукет-тауне
Один день в таинственном Пхукет-тауне
Один день в таинственном Пхукет-тауне
Один день в таинственном Пхукет-тауне
Один день в таинственном Пхукет-тауне
Один день в таинственном Пхукет-тауне
Один день в таинственном Пхукет-тауне
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Пхукет-таун — это микс европейской (преимущественно португальской) и китайской архитектуры с нотками местной флоры и фауны. Прочувствуем его во всём многообразии.

  • Посетим музей олова. Именно с этого элемента началась история острова, расскажу вам о ней.
  • Заглянем в старинный храмовый комплекс Као Ранг, где поговорим о философии буддизма.
  • Поднимемся на смотровую площадку Као Ранг и Гору обезьян, полюбуемся окрестностями с высоты птичьего полёта и познакомимся с шустрыми и наглыми местными жителями — обезьянками.
  • Заглянем на обед в уютный ресторан. Я профессиональный шеф-повар, поэтому могу посоветовать, что стоит попробовать, а потом буду долго и вкусно рассказывать о национальной тайской кухне и её особенностях.
  • Прогуляемся по центральной площади Старого города, а также знаменитому ночному рынку, улицам Краби, Дибук, Романи и другим. Рассмотрим китайско-португальские особняки и колоритные граффити, которыми пестрит район.
  • Закончим день умиротворяющим закатом на набережной Сапан Хин.

Примерный тайминг маршрута:

Дорога до музея олова (10:00-10:30)
Музей олова (11:30-12:30)
Храм Као Ранг (13:00-13:30)
Смотровая Као Ранг и Гора обезьян (13:45-14:00)
Обед в ресторане (14:00-15:00)
Старый город и его улицы (15:30-17:30)
Набережная Сапан Хин (18:00-18:30)
Возвращение домой (19:00-20:00)

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Fortuner
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед — 300–400 бат
  • Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства и очки, головные уборы, тёплые вещи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Смотровые площадки
Гора Обезьян
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