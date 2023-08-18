Пхукет-таун спрятался в глубине острова, далеко от пляжей и суеты. Здесь нет толп туристов, шумных баров и оглушающей музыки. Зато есть милые кафе с интересными интерьерами и старинные здания в китайско-португальском стиле. Я познакомлю вас с «другим» Таиландом, в который вы точно влюбитесь навсегда!

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Описание

Что вас ожидает

Пхукет-таун — это микс европейской (преимущественно португальской) и китайской архитектуры с нотками местной флоры и фауны. Прочувствуем его во всём многообразии.

Посетим музей олова . Именно с этого элемента началась история острова, расскажу вам о ней.

. Именно с этого элемента началась история острова, расскажу вам о ней. Заглянем в старинный храмовый комплекс Као Ранг , где поговорим о философии буддизма.

, где поговорим о философии буддизма. Поднимемся на смотровую площадку Као Ранг и Гору обезьян , полюбуемся окрестностями с высоты птичьего полёта и познакомимся с шустрыми и наглыми местными жителями — обезьянками.

, полюбуемся окрестностями с высоты птичьего полёта и познакомимся с шустрыми и наглыми местными жителями — обезьянками. Заглянем на обед в уютный ресторан . Я профессиональный шеф-повар, поэтому могу посоветовать, что стоит попробовать, а потом буду долго и вкусно рассказывать о национальной тайской кухне и её особенностях.

. Я профессиональный шеф-повар, поэтому могу посоветовать, что стоит попробовать, а потом буду долго и вкусно рассказывать о национальной тайской кухне и её особенностях. Прогуляемся по центральной площади Старого города , а также знаменитому ночному рынку , улицам Краби, Дибук, Романи и другим. Рассмотрим китайско-португальские особняки и колоритные граффити, которыми пестрит район.

, а также знаменитому , улицам Краби, Дибук, Романи и другим. Рассмотрим китайско-португальские особняки и колоритные граффити, которыми пестрит район. Закончим день умиротворяющим закатом на набережной Сапан Хин.

Примерный тайминг маршрута:

Дорога до музея олова (10:00-10:30)

Музей олова (11:30-12:30)

Храм Као Ранг (13:00-13:30)

Смотровая Као Ранг и Гора обезьян (13:45-14:00)

Обед в ресторане (14:00-15:00)

Старый город и его улицы (15:30-17:30)

Набережная Сапан Хин (18:00-18:30)

Возвращение домой (19:00-20:00)

Организационные детали