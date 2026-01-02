Пхукет-таун спрятался в глубине острова, далеко от пляжей и суеты. Здесь нет толп туристов, шумных баров и оглушающей музыки. Зато есть милые кафе с интересными интерьерами и старинные здания в китайско-португальском стиле. Я познакомлю вас с «другим» Таиландом, в который вы точно влюбитесь навсегда!
Описание экскурсии
Пхукет-таун — это микс европейской (преимущественно португальской) и китайской архитектуры с нотками местной флоры и фауны. Прочувствуем его во всём многообразии.
- Посетим музей олова. Именно с этого элемента началась история острова, расскажу вам о ней.
- Заглянем в старинный храмовый комплекс Као Ранг, где поговорим о философии буддизма.
- Поднимемся на смотровую площадку «Као Ранг» и Гору обезьян, полюбуемся окрестностями с высоты птичьего полёта и познакомимся с шустрыми и наглыми местными жителями — обезьянками.
- Заглянем на обед в уютный ресторан. Я профессиональный шеф-повар, поэтому могу посоветовать, что стоит попробовать, а потом буду долго и вкусно рассказывать о национальной тайской кухне и её особенностях.
- Прогуляемся по центральной площади Старого города, а также знаменитому ночному рынку, улицам Краби, Дибук, Романи и другим. Рассмотрим китайско-португальские особняки и колоритные граффити, которыми пестрит район.
- Закончим день умиротворяющим закатом на набережной Сапан Хин.
Примерный тайминг маршрута:
Дорога до музея олова (10:00-10:30)
Музей олова (11:30-12:30)
Храм Као Ранг (13:00-13:30)
Смотровая «Као Ранг» и Гора обезьян (13:45-14:00)
Обед в ресторане (14:00-15:00)
Старый город и его улицы (15:30-17:30)
Набережная Сапан Хин (18:00-18:30)
Возвращение домой (19:00-20:00)
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Fortuner
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — 300–400 батов
- Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства и очки, головные уборы, тёплые вещи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Татьяна. Впервые прилетела на остров в 2015 году работать в туризме и увидеть, как живут люди на другой стороне планеты. Могу с уверенностью сказать, что получила колоссальный опыт и знания. Хорошо ориентируюсь на острове и люблю знакомить с ним гостей. Узнав ваши желания, в два счёта могу спланировать ваш отпуск.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна прекрасный рассказчик и организатор экскурсии, она показала нам несколько храмов, старую часть города, парк, рынок и подробно рассказала об философии буддизма, традициях местного населения и много других интересных фактов. День, проведённый с ней, был содержательный, увлекательный, весёлый. Татьяна очень милая, в общении с ней легко и просто.
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Если вы на Пхукете или планируете сюда приехать, вам просто необходимо провести день с Татьяной. Она ходячая Википедия Пхукета и не только.
Десять часов с ней прошли незаметно, увлекательно и познавательно.
Татьяна
Десять часов с ней прошли незаметно, увлекательно и познавательно.
Татьяна
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А
Хотим поблагодарить Татьяну за отличную экскурсию, после которой остались прекрасные впечатления и чудесные фотографии на память. Побывали на нескольких обзорных площадках, откуда открывается великолепный вид на остров, вдохновились старым городом
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Смело выбирайте прекрасную девушку Татьяну, которая живет на Пхукете 8 лет. Начинала через туроператора отельным гидом, прошла "огонь и воду" на острове. Пережив ковид, вирус Денге и укусы обезьян. Сама из города Екатеринбург. Так понравилось с ней, что задружились и еще несколько дней она нам показывала остров.
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В
Татьяна очень очаровательный человек, хороший рассказчик. Но содержательную часть прогулки нужно доработать. Именно прогулки. Это не экскурсия.
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