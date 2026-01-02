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давно живет на острове. Очень дружелюбная, энергичная, открытая и эрудированая.

Она может заинтересовать островом всех: от мала до велика.

В нашей экскурсии были участники от 5 до 64 лет и Таня нашла подход и интересную историю и впечатление для каждого.

Будучи христианкой, она разбирается во всех тонкостях буддизма, любит и уважает тайскую культуру, историю и народ. Поэтому она покажет вам остров со всех сторон и туристическую красоту, и по желанию, Пхукет глазами местных жителей.

О чем бы вы не спросили Таню у нее, как у волшебницы в рукаве всегда препрятана увлекательгая история для вас.

По острову мы передвигались в автомобиле Татьяны. Очень комфортный и чистый. Она прекрасный водитель и ловко маневрирует в тайских пробках.

Таня подстроила маршрут под наши запросы и в конце экскурсии уже поздно вечером она была столь же активна, доброжелательна и информативна.

Жаль, что мы познакомились с ней в конце нашего отдыха. Не повторяйте нашей ошибки. Как адаптируетесь, то сразу записывайтесь на экскурсию к Тане. Это будет одним из лучших решений для вашего отличного отдыха. Но, перед этим посмотрите обзоры блогеров и соберите информацию, чтобы помочь Татьяне выбрать то, что действительно будет вам интересно. Пхукет очень богат на впечатления для самых взыскательных туристов. Татьяне счастья. Она нашла свое призвание!!!