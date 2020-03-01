Алексей проводит ещё 23 экскурсии

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Погрузиться в подводный мир Таиланда с профессиональным инструктором

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
В окрестностях островов Рача вы овладеете азами погружений с помощью инструктора-дайвера, а затем изучите мир коралловых рифов и экзотических рыб.

Также вас ждут подводная фотосессия и обед на корабле.
$144 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 8 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Дайвинг на Пхукете
Дайвинг на Пхукете

Что вас ожидает

  • Азы дайвинга с инструктором: перед погружением профессиональные дайверы проведут подробный инструктаж, который обеспечит безопасность. Основы станут понятны даже детям, поэтому если вы новичок без опыта — не беда. Вы научитесь передвигаться под водой, дышать через регулятор и жестами общаться с инструкторами.
  • Подводный мир островов Рача: эти места расположены всего в получасе пути от Пхукета, а местный диапазон глубин, коралловые рифы и дайв-сайты по-настоящему впечатляют. Вы изучите подводный мир тропиков и, возможно, встретите ската или даже китовую акулу.

Тайминг поездки
7:20 — 7:50 выезд из отеля
8:00 — 8:15 прибытие к пирсу Чалонг, встреча с инструктором, отправление
8:30 завтрак и свободное время
9:30 подробный инструктаж по дайвингу и правилам поведения под водой
10:20 первое погружение у берегов острова Рача Яй, подводная экскурсия и фотосессия
11:20 возвращение на корабль, отдых и обед
12:30 второе погружение, знакомство с подводной флорой и фауной
13:30 возвращение на корабль, отдых с чаем, кофе и прохладительными напитками
15:00 прибытие на пирс Чалонг
15:30 — 16:00 возвращение в отель

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: поездка на корабле, помощь профессионального инструктора, 2 погружения, дайв-снаряжение, страховка, трансфер к месту погружения и обратно, обед и напитки на борту
  • Трансферы в Патонг, Карон, Ката — бесплатны. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментариях до оформления заказа.

Как проходит поездка

  • Сопровождать и обучать вас будет опытный инструктор по дайвингу
  • Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения
Дайвинг на Пхукете
Дайвинг на Пхукете
Дайвинг на Пхукете
Дайвинг на Пхукете
Дайвинг на Пхукете
Дайвинг на Пхукете
Дайвинг на Пхукете
Дайвинг на Пхукете

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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Алексей проводит ещё 23 экскурсии

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Морская рыбалка на ПхукетеМорская рыбалка на ПхукетеМорская рыбалка на Пхукете
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Оценить все прелести отдыха на острове: половить рыбу, заняться снорклингом и полюбоваться кораллами
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Отправиться в мир водных развлечений и получить море эмоций, прокатившись на всех аттракционах
Аквапарк Splash Jungle — это 7 тематических зон, 15 увлекательных аттракционов и масса впечатлений! Вас ждут спиральные горки и водовороты, по которым можно съехать на надувных подушках, огромные бассейны с искусственными волнами и непредсказуемыми гейзерами, разнообразные кафе, массажные кабинеты и даже пляж. Поездка сюда станет ярким событием для всей семьи.
Остров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дня
$88 за человека
13 часов
Понежиться на заповедных пляжах и рассмотреть с маской жизнь рифа
Это поездка — двухдневный релакс на острове Корал, ближайшем к Пхукету! Вы отдохнете на идеальном песчаном пляже, поплаваете на каноэ по прозрачной воде, понаблюдаете за стаями тропических рыбок и исследуете «жемчужину» острова — «морские тропические леса» из коралловых рифов.
Дельфинарий на ПхукетеДельфинарий на ПхукетеДельфинарий на Пхукете
$27 за человека
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Посмотреть лучшее шоу на острове, удивиться цирковым пируэтам дельфинов и погладить морского котика
Это шоу — отличный шанс познакомиться с морскими циркачами: увидеть, как дельфины выпрыгивают из воды и ловят кольца, а морские котики «ходят» на хвосте! Для вас дрессировщики взлетят под купол и исполнят сложнейшие трюки. Вы станете зрителем и при желании поучаствуете в «хвостатом» представлении.
День на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове Майтон
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Что может быть прекраснее для релакс-дня, чем райский уголок, практически нетронутый цивилизацией? Закрытый остров Майтон порадует идеальными пейзажами и блаженной тишиной, в которой слышен только шелест волн. Вы сможете заняться снорклингом, подняться на смотровую площадку или просто отдохнуть, лёжа под пальмами. Уединённый остров — целиком в вашем распоряжении!
День на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко Ха
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Необычные маршруты по Пхукету

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$51 за человека
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Погрузиться в повседневную жизнь Старого города и запечатлеть себя на его атмосферных улицах
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Другой Пхукет: секретные места островаДругой Пхукет: секретные места островаДругой Пхукет: секретные места острова
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Пхукет: магия утра и слияние с природойПхукет: магия утра и слияние с природойПхукет: магия утра и слияние с природой
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Биг Будда и самые красивые пляжи ПхукетаБиг Будда и самые красивые пляжи ПхукетаБиг Будда и самые красивые пляжи Пхукета
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6 часов
Захватывающие дух смотровые площадки, купание в райских местах и лучший Том-ям на острове
Вы отдохнете на великолепных пляжах, искупаетесь в теплом море, впечатлитесь видами острова с высоты и сделаете роскошные фотографии на фоне пальм и белоснежного песка. Я не дам вам заскучать ни на минуту и расскажу о местных традициях, медицине, культуре и особенностях менталитета.
Большой двухдневный тур в Краби из ПхукетаБольшой двухдневный тур в Краби из ПхукетаБольшой двухдневный тур в Краби из Пхукета
$700 за экскурсию
13 часов
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
Краби — это место, где слились воедино все картинки из фильмов, снятых в Таиланде. В двухдневном путешествии вы исколесите всю провинцию вдоль и поперек. Проедете по извилистым живописным дорогам; покоритесь видами в стиле Аватара с волшебными долинами и скалами, поросшими зеленью. Посетите самобытные храмы и секретные площадки. Прокатитесь на лодочке по гротам и пещерам, изведаете джунгли и встретите сумасшедшие рассветы и закат. А под звуки регги погрузитесь в атмосферу пляжа Рэйли — одного из 10 самых красивых пляжей мира.

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