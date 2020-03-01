Алексей проводит ещё 23 экскурсии

Национальный парк Као Лак и пещерный храм

Буддистские святыни, сплав по реке, сафари на слонах и водопад за один день

Приглашаю на насыщенную автобусную экскурсию по самым интересным и живописным местам в окрестностях Пхукета. Вы увидите первозданную тайскую природу и экзотических животных, почувствуете сакральный дух старинного храма, погуляете по извилистым тропинкам в джунглях, насладитесь водопадом и прокатитесь на бамбуковых плотах. Только представьте: красивейший парк, вокруг тишина и пение птиц, вы неторопливо плывете по речной глади. Позади остаются суета и заботы, впереди — спокойствие, красота и новые приключения!