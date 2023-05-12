Алексей проводит ещё 23 экскурсии

В окрестностях островов Рача вы овладеете азами погружений с помощью инструктора-дайвера, а затем изучите мир коралловых рифов и экзотических рыб. Также вас ждут подводная фотосессия и обед на корабле.
Описание экскурсии
- Азы дайвинга с инструктором: перед погружением профессиональные дайверы проведут подробный инструктаж, который обеспечит безопасность. Основы станут понятны даже детям, поэтому если вы новичок без опыта — не беда. Вы научитесь передвигаться под водой, дышать через регулятор и жестами общаться с инструкторами.
- Подводный мир островов Рача: эти места расположены всего в получасе пути от Пхукета, а местный диапазон глубин, коралловые рифы и дайв-сайты по-настоящему впечатляют. Вы изучите подводный мир тропиков и, возможно, встретите ската или даже китовую акулу.
Тайминг поездки
7:20 — 7:50 выезд из отеля
8:00 — 8:15 прибытие к пирсу Чалонг, встреча с инструктором, отправление
8:30 завтрак и свободное время
9:30 подробный инструктаж по дайвингу и правилам поведения под водой
10:20 первое погружение у берегов острова Рача Яй, подводная экскурсия и фотосессия
11:20 возвращение на корабль, отдых и обед
12:30 второе погружение, знакомство с подводной флорой и фауной
13:30 возвращение на корабль, отдых с чаем, кофе и прохладительными напитками
15:00 прибытие на пирс Чалонг
15:30 — 16:00 возвращение в отель
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: поездка на корабле, помощь профессионального инструктора, 2 погружения, дайв-снаряжение, страховка, трансфер к месту погружения и обратно, обед и напитки на борту
- Трансферы в Патонг, Карон, Ката — бесплатны. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментариях до оформления заказа.
Как проходит бронирование
- После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
- Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).
- Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты
Как проходит поездка
- Сопровождать и обучать вас будет опытный инструктор по дайвингу
- Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения
ежедневно в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$175
|Сопровождающий(не дайвер)
|$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1894 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отлично организованная поездка. Отдельное спасибо инструктору Юрию за безопасный дайв и красивые фото.
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На погружении была в первый раз. Инструктор Денис, все понятно объяснил. Прошло все отлично! Рекомендую! Фото съёмка профессиональная. Море впечатлений.
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И
Всё было отлично с точки зрения организации и т д, только начали с опозданием, долго ждали, пока все соберутся. У меня был личный инструктор на одну меня! Очень понятно всё
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К
Замечательные инструктора и сервис. Сама экскурсия невероятно интересная!!! Однозначно стоит посетить, без колебаний.)
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Большое спасибо,было классно,всем рекомендую!!!
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