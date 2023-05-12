Алексей проводит ещё 23 экскурсии

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объяснял, показывал, в воде не отходил ни на шаг. Я думаю, для первого раза вообще лучшего сложно желать. Фотки классные сделал (правда, это за доп. плату).



Почему не 5: каких-то особых красот я не увидела. Когда плаваешь просто с маской на островах здесь или даже в Паттайе - то намного красивее, больше разных видов кораллов, ежей, рыбок, и видно ярче - и это без всяких заморочек с аквалангом. А здесь всё песок и группы одинаковых коричневых кораллов. Рыбки конечно хорошенькие, но в маске то же самое. Попадался пластик на дне. В общем, наверное, дайвинг - не моё.