Алексей проводит ещё 23 экскурсии

Тайминг поездки
7:20 — 7:50 выезд из отеля
8:00 — 8:15 прибытие к пирсу Чалонг, встреча с инструктором, отправление
8:30 завтрак и свободное время
9:30 подробный инструктаж по дайвингу и правилам поведения под водой
10:20 первое погружение у берегов острова Рача Яй, подводная экскурсия и фотосессия
11:20 возвращение на корабль, отдых и обед
12:30 второе погружение, знакомство с подводной флорой и фауной
13:30 возвращение на корабль, отдых с чаем, кофе и прохладительными напитками
15:00 прибытие на пирс Чалонг
15:30 — 16:00 возвращение в отель
Что входит в стоимость, а что — нет
Как проходит поездка