Мы организуем для вас свадьбу мечты! Если вы мечтали о церемонии в тайском стиле, то наше предложение идеально вам подойдет. Сама церемония пройдет в самом знаменитом храме острова Пхукет — Ват Чалонг.
Ее проведет русскоязычный церемониймейстер, монахи совершат молитву и благословение, а на память вас останутся фото от профессионального фотографа.
Ее проведет русскоязычный церемониймейстер, монахи совершат молитву и благословение, а на память вас останутся фото от профессионального фотографа.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждетПотрясающие пляжи с белым песком, лазурное море, тропические пейзажи, древние храмы, пальмы — все это делает Таиланд идеальным фоном для романтики. Многие мечтают провести символическую свадебную церемонию и фотосессию в этом райском уголке Земли. Предлагаем исполнить вашу мечту: мы устроим для вас свадебную церемонию в тайском стиле с фотосессией. Церемония венчания проводится в храме Ват Чалонг — самом известном храме острова Пхукет. Три монаха совершат молитву и благословение, это займет около 20 минут. Вся церемония и речи проводятся русским церемониймейстером. Подарите себе свадьбу мечты!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Русскоязычный персонал
- Экскурсия в храме Ват Чалонг
- Букет невесты
- Профессиональный русский фотограф на 2 часа
- Памятный свадебный сертификат
- Более 200 фото (20 с профессиональной обработкой)
- Благословение монахов
- Подаяния монахам
- Свадебная церемония
- Цветочные гирлянды и браслеты для молодоженов
- Фрукты, прохладительные напитки и бутылка шампанского
- Фотосессия в храме и фотосессия со слонами
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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