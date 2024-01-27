Свадебная церемония в тайском стиле и фотосессия

Индивидуальная фото-прогулка на Пхукете
Мы организуем для вас свадьбу мечты! Если вы мечтали о церемонии в тайском стиле, то наше предложение идеально вам подойдет. Сама церемония пройдет в самом знаменитом храме острова Пхукет — Ват Чалонг.

Ее проведет русскоязычный церемониймейстер, монахи совершат молитву и благословение, а на память вас останутся фото от профессионального фотографа.
Свадебная церемония в тайском стиле и фотосессия
Свадебная церемония в тайском стиле и фотосессия
Свадебная церемония в тайском стиле и фотосессия
Ближайшие даты:
27
янв
28
янв
29
янв
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
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даты

Описание

Что вас ждет

Потрясающие пляжи с белым песком, лазурное море, тропические пейзажи, древние храмы, пальмы — все это делает Таиланд идеальным фоном для романтики. Многие мечтают провести символическую свадебную церемонию и фотосессию в этом райском уголке Земли. Предлагаем исполнить вашу мечту: мы устроим для вас свадебную церемонию в тайском стиле с фотосессией. Церемония венчания проводится в храме Ват Чалонг — самом известном храме острова Пхукет. Три монаха совершат молитву и благословение, это займет около 20 минут. Вся церемония и речи проводятся русским церемониймейстером. Подарите себе свадьбу мечты!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Русскоязычный персонал
  • Экскурсия в храме Ват Чалонг
  • Букет невесты
  • Профессиональный русский фотограф на 2 часа
  • Памятный свадебный сертификат
  • Более 200 фото (20 с профессиональной обработкой)
  • Благословение монахов
  • Подаяния монахам
  • Свадебная церемония
  • Цветочные гирлянды и браслеты для молодоженов
  • Фрукты, прохладительные напитки и бутылка шампанского
  • Фотосессия в храме и фотосессия со слонами
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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