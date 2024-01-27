Мы организуем для вас свадьбу мечты! Если вы мечтали о церемонии в тайском стиле, то наше предложение идеально вам подойдет. Сама церемония пройдет в самом знаменитом храме острова Пхукет — Ват Чалонг. Ее проведет русскоязычный церемониймейстер, монахи совершат молитву и благословение, а на память вас останутся фото от профессионального фотографа.

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