Вас ждёт экскурсия в пещеру внутри Слоновьего холма, расположенного в провинции Пханг Нга. Через всю пещеру круглый год бежит ручей. Первую часть пути мы преодолеем на надувных лодках-каноэ, затем пересядем на бамбуковый плот. Ну а финальный отрезок пройдём вброд (обувь мы предоставим). Дно будет местами песчаное, местами каменистое. По пути полюбуемся сталактитами и сталагмитами, отыщем кристаллы в форме слонов, крокодилов, птиц, грибов.
В гостях у местных
После пещеры отправимся в старинную тайскую резиденцию. Вы увидите, каким был быт местной интеллигенции более 100 лет назад. Спальни и туалетные столики, саквояжи и швейные машины, чёрно-белые телевизоры и радио-точки. Вы узнаете, почему тайские дома не нуждались в системе кондиционирования, из какого дерева их строили и почему «такая» форма у их крыш. Семья, которая будет ждать нас в гости, с радушием приготовит обед.
Гроты и статуя Будды
Затем посетим храмовый комплекс, состоящий из нескольких гротов, созданных природой: Tham Yai («Большая пещера»), Tham Jaeng («Светлая пещера), Tham Meud («Тёмная пещера») и Tham Kaew («Хрустальная пещера»). Подземные воды миллионы лет просачивались сквозь толщи известняка, влага испарялась, а осадочные вещества формировали сталактиты и сталагмиты причудливых форм. В одной из расщелин обитает колония летучих мышей, также здесь хранится реликвия — 15-метровая статуя лежащего Будды.
Водопад в джунглях
И завершим день купанием в водопаде. Туристы сюда не доезжают. Тропы, ведущие в джунгли будут манить вас ароматом и свежестью, а вода — своей энергией!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Ford или Mazda
Возьмите с собой купальные принадлежности и яркую одежду для фото
Входные билеты в храмовый комплекс и на водопад входят в стоимость. Отдельно оплачиваются билеты в пещеру (500 батов) и обед в тайской резиденции (от 250 батов)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Возможно изменение программы по независящим от гида обстоятельствам (погодные условия, закрытия локаций тайской стороной без уведомления)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 268 туристов
Ростислав — руководитель собственной компании, журналист, а также инструктор по дайвингу и фридайвингу; Елена — доцент, кандидат наук.
Более 14 лет мы постоянно живём и работаем на Пхукете. Этот опыт позволяет читать дальшеуменьшить
нам организовывать разведывательные экспедиции и создавать авторские маршруты, которые отличаются необычными локациями и минимально пересекаются с направлениями массового туризма.
В нашем профессиональном портфолио — работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете и странах Юго-Восточной Азии: Малайзии, Сингапуре, Камбодже, Лаосе и Таиланде — от Пхукета и Бангкока до северных провинций и малоизвестных островных и материковых маршрутов страны.
Мы предлагаем индивидуальные авторские туры, экскурсии, сафари, дайвинг и обучение с получением международного сертификата. Мы постоянно работаем над тем, чтобы маршруты оставались насыщенными, продуманными и действительно уникальными.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Жанна
Экскурсия с Ростиславом понравилась. Гид грамотный, хорошо знающий и передающий информацию. Небольшое разочарование было на последнем обьекте экскурсии - водопаде. Водопада всегда красивы,но мы надеялись еще и искупаться. Может быть читать дальшеуменьшить
нам не повезло из за того,что ездили в субботу, застали множество народа. Переодеться на месте практически не возможно. Все более или менее подходящие места были заняты. Можно переодеться на стоянке, но обратно придется идти по лесу в мокрой одежде. А в целом, экскурсия понравилась. Красивый храм в скале, интересно прокатиться на плоту по пещере, ну а на водопад просто посмотреть, хотя ехать до него часа 2.
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