Преодолеть подземный ручей, отыскать в гротах статую Будды и побывать в старинной тайской резиденции
Мы отправимся против течения подземных ручьёв, мимо сталактитов и сталагмитов, на плотах и с фонариками в руках.
А после заглянем в гости к тайской семье, побываем в уникальном храмовом комплексе и искупаемся в водопаде.
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Описание
Что вас ожидает
Подземное царство
Вас ждёт экскурсия в пещеру внутри Слоновьего холма, расположенного в провинции Пханг Нга. Через всю пещеру круглый год бежит ручей. Первую часть пути мы преодолеем на надувных лодках-каноэ, затем пересядем на бамбуковый плот. Ну а финальный отрезок пройдём вброд (обувь мы предоставим). Дно будет местами песчаное, местами каменистое. По пути полюбуемся сталактитами и сталагмитами, отыщем кристаллы в форме слонов, крокодилов, птиц, грибов.
В гостях у местных
После пещеры отправимся в старинную тайскую резиденцию. Вы увидите, каким был быт местной интеллигенции более 100 лет назад. Спальни и туалетные столики, саквояжи и швейные машины, чёрно-белые телевизоры и радио-точки. Вы узнаете, почему тайские дома не нуждались в системе кондиционирования, из какого дерева их строили и почему «такая» форма у их крыш. Семья, которая будет ждать нас в гости, с радушием приготовит обед.
Гроты и статуя Будды
Затем посетим храмовый комплекс, состоящий из нескольких гротов, созданных природой: Tham Yai («Большая пещера»), Tham Jaeng («Светлая пещера), Tham Meud («Тёмная пещера») и Tham Kaew («Хрустальная пещера»). Подземные воды миллионы лет просачивались сквозь толщи известняка, влага испарялась, а осадочные вещества формировали сталактиты и сталагмиты причудливых форм. В одной из расщелин обитает колония летучих мышей, также здесь хранится реликвия — 15-метровая статуя лежащего Будды.
Водопад в джунглях
И завершим день купанием в водопаде. Туристы сюда не доезжают, так как он расположен недалеко от границы с Бирмой. Тропы, ведущие в джунгли будут манить вас ароматом и свежестью, а вода — своей энергией!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Ford или Mazda
- Возьмите с собой купальные принадлежности и яркую одежду ждя фото
- Входные билеты в храмовый комплекс и на водопад входят в стоимость. Отдельно оплачиваются билеты в пещеру (500 бат) и обед в тайской резиденции (от 250 бат)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.