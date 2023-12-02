Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Преодолеть подземный ручей, отыскать в гротах статую Будды и побывать в старинной тайской резиденции

Изменить направление движения возможно в любой момент. Именно поэтому наша программа получила название «Реверсивный тоннель».

Мы отправимся против течения подземных ручьёв, мимо сталактитов и сталагмитов, на плотах и с фонариками в руках.

А после заглянем в гости к тайской семье, побываем в уникальном храмовом комплексе и искупаемся в водопаде.
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
Реверсивный тоннель: экскурсия «против течения»
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Описание

Что вас ожидает

Подземное царство

Вас ждёт экскурсия в пещеру внутри Слоновьего холма, расположенного в провинции Пханг Нга. Через всю пещеру круглый год бежит ручей. Первую часть пути мы преодолеем на надувных лодках-каноэ, затем пересядем на бамбуковый плот. Ну а финальный отрезок пройдём вброд (обувь мы предоставим). Дно будет местами песчаное, местами каменистое. По пути полюбуемся сталактитами и сталагмитами, отыщем кристаллы в форме слонов, крокодилов, птиц, грибов.

В гостях у местных

После пещеры отправимся в старинную тайскую резиденцию. Вы увидите, каким был быт местной интеллигенции более 100 лет назад. Спальни и туалетные столики, саквояжи и швейные машины, чёрно-белые телевизоры и радио-точки. Вы узнаете, почему тайские дома не нуждались в системе кондиционирования, из какого дерева их строили и почему «такая» форма у их крыш. Семья, которая будет ждать нас в гости, с радушием приготовит обед.

Гроты и статуя Будды

Затем посетим храмовый комплекс, состоящий из нескольких гротов, созданных природой: Tham Yai («Большая пещера»), Tham Jaeng («Светлая пещера), Tham Meud («Тёмная пещера») и Tham Kaew («Хрустальная пещера»). Подземные воды миллионы лет просачивались сквозь толщи известняка, влага испарялась, а осадочные вещества формировали сталактиты и сталагмиты причудливых форм. В одной из расщелин обитает колония летучих мышей, также здесь хранится реликвия — 15-метровая статуя лежащего Будды.

Водопад в джунглях

И завершим день купанием в водопаде. Туристы сюда не доезжают, так как он расположен недалеко от границы с Бирмой. Тропы, ведущие в джунгли будут манить вас ароматом и свежестью, а вода — своей энергией!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Ford или Mazda
  • Возьмите с собой купальные принадлежности и яркую одежду ждя фото
  • Входные билеты в храмовый комплекс и на водопад входят в стоимость. Отдельно оплачиваются билеты в пещеру (500 бат) и обед в тайской резиденции (от 250 бат)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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