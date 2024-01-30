Изменить направление движения возможно в любой момент. Именно поэтому наша программа получила название «Реверсивный тоннель». Мы отправимся против течения подземных ручьёв, мимо сталактитов и сталагмитов, на плотах и с фонариками в руках. А после заглянем в гости к тайской семье, побываем в уникальном храмовом комплексе, искупаемся в водопаде и исследуем подземелья

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Подземное царство

Вас ждёт экскурсия в пещеру внутри Слоновьего холма, расположенного в провинции Пханг Нга. Через всю пещеру круглый год бежит ручей. Первую часть пути мы преодолеем на надувных лодках-каноэ, затем пересядем на бамбуковый плот. Ну а финальный отрезок пройдём вброд (обувь мы предоставим). Дно будет местами песчаное, местами каменистое. По пути полюбуемся сталактитами и сталагмитами, отыщем кристаллы в форме слонов, крокодилов, птиц, грибов.

В гостях у местных

После пещеры отправимся в старинную тайскую резиденцию. Вы увидите, каким был быт местной интеллигенции более 100 лет назад. Спальни и туалетные столики, саквояжи и швейные машины, чёрно-белые телевизоры и радио-точки. Вы узнаете, почему тайские дома не нуждались в системе кондиционирования, из какого дерева их строили и почему «такая» форма у их крыш. Семья, которая будет ждать нас в гости, с радушием приготовит обед.

Гроты и статуя Будды

Затем посетим храмовый комплекс, состоящий из нескольких гротов, созданных природой: Tham Yai («Большая пещера»), Tham Jaeng («Светлая пещера), Tham Meud («Тёмная пещера») и Tham Kaew («Хрустальная пещера»). Подземные воды миллионы лет просачивались сквозь толщи известняка, влага испарялась, а осадочные вещества формировали сталактиты и сталагмиты причудливых форм. В одной из расщелин обитает колония летучих мышей, также здесь хранится реликвия — 15-метровая статуя лежащего Будды.

Водопад в джунглях

И завершим день купанием в водопаде. Туристы сюда не доезжают. Тропы, ведущие в джунгли будут манить вас ароматом и свежестью, а вода — своей энергией!

Организационные детали