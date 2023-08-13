Пройти к мысу Лаем Кратинг тропами местных жителей и удивиться нетипичным для Пхукета пейзажам
Это поход через настоящий тропический лес к мысу с уникальным для острова видом. Из-за резкого ветра, «стригущего» склоны, здесь нет буйной, привычной для Таиланда растительности. Я проведу вас тропами, которыми ходят лишь местные. По дороге расскажу обо всём, что знаю и испытал на себе за 8 лет жизни в тайской семье.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Стартуем с Карон Вью Пойнт (Karon View Point). Это визитная карточка Пхукета, обзорная площадка, с которой видны 3 южных пляжа острова.
- Пройдём через тропический лес с участками сельскохозяйственных угодий. Посмотрим, сумеете ли вы отличить их от первозданной тайской природы. Не всем путешественникам это под силу.
- Через полчаса выйдем к смотровой площадке Блэк Рок с огромными валунами вулканического происхождения на самой вершине мыса. Насладимся видами наедине с природой (здесь на самом деле нет толп туристов) и пофотографируемся.
- Снова отправимся через тропический лес, на этот раз действительно девственный, не тронутый человеком. По пути увидим дом отшельника и, возможно, самого хозяина — приветливого дедушку-тайца. Поздороваемся и поулыбаемся друг другу.
- 30 минут прогулки, и мы — на краю мыса Лаем Кратинг. С тайского «кратинг» означает «бизон». Возможно, мыс назвали так из-за внешнего сходства с животным. Пейзаж этого места уникален для Пхукета. Постоянный «стригущий» ветер не оставляет никакого шанса обычным тайским растениям, с ним уживается только низкая трава, покрывающая склоны.
- Резкий спуск с горы к морю, и мы окажемся на пляже, единственном на Пхукете, где сохранились живые цветные кораллы.
Весь поход мы будем идти вниз под горку, но всё же учитывайте свои силы — пройдём пешком 3 км. Экскурсию можно организовать как рано утром, так и ближе к закату. В любом случае вам гарантированы потрясающие виды, сильные эмоции и чувство гордости за преодолённый маршрут.
Самое интересное о тайцах и Таиланде
Наша прогулка пройдёт за увлекательными разговорами. Я уже около 8 лет живу в тайской семье, поэтому могу рассказать о быте, кухне, образовании и многом другом в этой стране. Всегда с удовольствием отвечаю на все вопросы. Я очень люблю Таиланд и Пхукет, в частности, и стараюсь передать эту любовь и интерес путешественникам на экскурсиях.
Организационные детали
- Рекомендую надеть закрытую одежду, кроссовки или другую удобную обувь
- Стоит взять с собой головной убор, полотенце и купальник
- В стоимость включены услуги гида и питьевая вода
- Дополнительные расходы: трансфер от/до отеля до Karon View Point (группа до 4 человек – от 400 до 800 бат в одну сторону, группа свыше 4 человек – от 800 до 2000 бат в одну сторону), обед на пляже – от 300 бат
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Karon View Point
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яков — ваш гид на Пхукете
Меня зовут Яков Маковеев. Я живу на острове Пхукет с декабря 2015 года. Занимаюсь организацией путешествий. Я настолько полюбил Таиланд, Пхукет и Малаккский полуостров, особенно своих Гостей и впоследствии Друзей, что с большой радостью организую безопасные, интересные, комфортные поездки! Познакомлю вас с жизнью и традициями Таиланда. Имею большой опыт работы в сфере обслуживания и умею угадывать желания своих Гостей.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
13 авг 2023
Очень благодарны Якову за эту уникальную экскурсию. Мы с женой и друзьями получили истиное наслаждение. Думали будет простая прогулка, но оказалось не всё так просто:) Виды потрясающие!
Ю
Юрий
5 авг 2023
Поход прекрасно раскрывает природу, виды потрясающие, Яков рассказывает интересные факты, очень интересный собеседник, отвечал на все вопросы, старался помогать кому было не просто преодолевать некоторые участки похода, однозначно рекомендую, длительность по трекеру около 6км, около 1000 калорий
Ульяна
30 июля 2023
Было очень интересно,красивые виды,волны бьющийся об скалы,мощь и с да природы,захватывает дух и отпускает еще долго. Отдельное спасибо Гиду Якову,было интересно слушать,за 3 часа столько эмоций!!!! Высокий профессионализм👍
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