До острова Липе, скрытого в отдалённом уголке Андаманского моря, не так просто добраться. Но те, кто оказывается здесь, бывают вознаграждены по полной. Остров окутывает своей беззаботной атмосферой и дарит невероятное количество эмоций. В этой поездке мы продумали всё за вас: заберём из отеля, провезём живописной дорогой с интересными локациями, покажем остров и его окрестности и погрузим в полный релакс.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1-2 человек или $270 за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

День 1

Две остановки в провинции Транг. Первый отрезок пути — от вашего отеля до пирса — вы проедете на автомобиле. Дорога займёт 6 часов. За это время посетите места, где иностранцы — редкие гости. Полюбуетесь красивыми пляжами и мангровыми лесами. Если будет отлив, увидите десятки тысяч мангровых крабов, которые там обитают.

Храм Золотого Будды и храм птиц. Мы остановимся в наиболее почитаемых местными жителями храмах Южного Таиланда. Вы познакомитесь с местными ритуалами. Узнаете, что означают рисунки и скульптуры на стенах святилищ.

Обед в ресторане. По дороге на пирс вы отдохнёте в аутентичном заведении. Вам индивидуально приготовят национальную и, главное, неострую еду, чтобы вы в полной мере насладились тайской кухней.

Поездка на скоростной лодке по национальному парку Тарутао. Во время двухчасовой прогулки вас ждут потрясающие виды на острова Таиланда и соседней Малайзии, которые расположены в Андаманском море.

Остров Липе, он же главная локация нашего путешествия. На местном такси мы доберёмся до отеля. Вечером будут ужин в ресторане, файер-шоу в баре на пляже и дискотека.

День 2

Белоснежные пляжи и свежие морепродукты. После завтрака мы покажем вам лучшие пляжи на острове и посоветуем рестораны, где удачнее всего готовят морские деликатесы.

Рыбацкое племя Урак Лавой. Предки местных жителей одними из первых поселились на острове Липе. Вы узнаете об их культуре, быте и обычаях.

Остров Аданг. До него мы прокатимся на лодке. Там поднимемся на смотровую площадку, где вы полюбуетесь самим островом Липе и его белоснежными пляжами. Также вы сможете заняться снорклингом или дайвингом (при наличии у вас сертификата дайвера), покататься на каяках.

Дорога до отеля и водопады

А затем мы вернёмся на остров Липе и от него уже отправимся в обратный путь до вашего отеля. По дороге, если захотите, можем посетить один из самых красивейших водопадов Южного Таиланда.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер на минивэне, поездка на скоростной лодке до острова Липе, проживание в отеле в центре острова, поездка на остров Аданг, обед по дороге на пирс

По окончании поездки мы отвезём вас обратно в ваш отель

Экскурсию проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды. Мы будем сопровождать вас на протяжении всей поездки.

Дополнительные расходы: