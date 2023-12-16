Отправиться на один из самых красивых островов в Таиланде - за релаксом и белоснежными пляжами
В этой поездке мы продумали всё за вас: заберём из отеля, провезём живописной дорогой с интересными локациями, покажем остров и его окрестности и погрузим в полный релакс.
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даты
Описание
Что вас ожидает
День 1
Две остановки в провинции Транг. Первый отрезок пути — от вашего отеля до пирса — вы проедете на автомобиле. Дорога займёт 6 часов. За это время посетите места, где иностранцы — редкие гости. Полюбуетесь красивыми пляжами и мангровыми лесами. Если будет отлив, увидите десятки тысяч мангровых крабов, которые там обитают.
Храм Золотого Будды и храм птиц. Мы остановимся в наиболее почитаемых местными жителями храмах Южного Таиланда. Вы познакомитесь с местными ритуалами. Узнаете, что означают рисунки и скульптуры на стенах святилищ.
Обед в ресторане. По дороге на пирс вы отдохнёте в аутентичном заведении. Вам индивидуально приготовят национальную и, главное, неострую еду, чтобы вы в полной мере насладились тайской кухней.
Поездка на скоростной лодке по национальному парку Тарутао. Во время двухчасовой прогулки вас ждут потрясающие виды на острова Таиланда и соседней Малайзии, которые расположены в Андаманском море.
Остров Липе, он же главная локация нашего путешествия. На местном такси мы доберёмся до отеля. Вечером будут ужин в ресторане, файер-шоу в баре на пляже и дискотека.
День 2
Белоснежные пляжи и свежие морепродукты. После завтрака мы покажем вам лучшие пляжи на острове и посоветуем рестораны, где удачнее всего готовят морские деликатесы.
Рыбацкое племя Урак Лавой. Предки местных жителей одними из первых поселились на острове Липе. Вы узнаете об их культуре, быте и обычаях.
Остров Аданг. До него мы прокатимся на лодке. Там поднимемся на смотровую площадку, где вы полюбуетесь самим островом Липе и его белоснежными пляжами. Также вы сможете заняться снорклингом или дайвингом (при наличии у вас сертификата дайвера), покататься на каяках.
Дорога до отеля и водопады
А затем мы вернёмся на остров Липе и от него уже отправимся в обратный путь до вашего отеля. По дороге, если захотите, можем посетить один из самых красивейших водопадов Южного Таиланда.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на минивэне, поездка на скоростной лодке до острова Липе, проживание в отеле в центре острова, поездка на остров Аданг, обед по дороге на пирс
- По окончании поездки мы отвезём вас обратно в ваш отель
- Экскурсию проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды. Мы будем сопровождать вас на протяжении всей поездки.
Дополнительные расходы:
- С 26 декабря 2023 г. по 3 января 2024 г. в связи с новогодними праздниками обязательная доплата — 1200 бат за отель, 4400 бат — новогодний ужин
- Входные билеты в нацпарки — 220 бат/чел.
- Посещение водопада — 800 бат/чел.
- Завтрак, обед и ужин на острове — по желанию
- Дайвинг (только при наличии сертификата) — 1500 бат/час
- Аренда каяка — 200 бат/час
- Отель на острове у моря (если вы не захотите жить в центре) — от 2000 бат/2-местный номер
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.