Тайские Мальдивы

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Отправиться на один из самых красивых островов в Таиланде - за релаксом и белоснежными пляжами

До острова Липе, скрытого в отдалённом уголке Андаманского моря, не так просто добраться. Но те, кто оказывается здесь, бывают вознаграждены по полной. Остров окутывает своей беззаботной атмосферой и дарит невероятное количество эмоций.

В этой поездке мы продумали всё за вас: заберём из отеля, провезём живописной дорогой с интересными локациями, покажем остров и его окрестности и погрузим в полный релакс.
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Тайские Мальдивы
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

День 1

Две остановки в провинции Транг. Первый отрезок пути — от вашего отеля до пирса — вы проедете на автомобиле. Дорога займёт 6 часов. За это время посетите места, где иностранцы — редкие гости. Полюбуетесь красивыми пляжами и мангровыми лесами. Если будет отлив, увидите десятки тысяч мангровых крабов, которые там обитают.

Храм Золотого Будды и храм птиц. Мы остановимся в наиболее почитаемых местными жителями храмах Южного Таиланда. Вы познакомитесь с местными ритуалами. Узнаете, что означают рисунки и скульптуры на стенах святилищ.

Обед в ресторане. По дороге на пирс вы отдохнёте в аутентичном заведении. Вам индивидуально приготовят национальную и, главное, неострую еду, чтобы вы в полной мере насладились тайской кухней.

Поездка на скоростной лодке по национальному парку Тарутао. Во время двухчасовой прогулки вас ждут потрясающие виды на острова Таиланда и соседней Малайзии, которые расположены в Андаманском море.

Остров Липе, он же главная локация нашего путешествия. На местном такси мы доберёмся до отеля. Вечером будут ужин в ресторане, файер-шоу в баре на пляже и дискотека.

День 2

Белоснежные пляжи и свежие морепродукты. После завтрака мы покажем вам лучшие пляжи на острове и посоветуем рестораны, где удачнее всего готовят морские деликатесы.

Рыбацкое племя Урак Лавой. Предки местных жителей одними из первых поселились на острове Липе. Вы узнаете об их культуре, быте и обычаях.

Остров Аданг. До него мы прокатимся на лодке. Там поднимемся на смотровую площадку, где вы полюбуетесь самим островом Липе и его белоснежными пляжами. Также вы сможете заняться снорклингом или дайвингом (при наличии у вас сертификата дайвера), покататься на каяках.

Дорога до отеля и водопады

А затем мы вернёмся на остров Липе и от него уже отправимся в обратный путь до вашего отеля. По дороге, если захотите, можем посетить один из самых красивейших водопадов Южного Таиланда.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на минивэне, поездка на скоростной лодке до острова Липе, проживание в отеле в центре острова, поездка на остров Аданг, обед по дороге на пирс
  • По окончании поездки мы отвезём вас обратно в ваш отель
  • Экскурсию проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды. Мы будем сопровождать вас на протяжении всей поездки.

Дополнительные расходы:

  • С 26 декабря 2023 г. по 3 января 2024 г. в связи с новогодними праздниками обязательная доплата — 1200 бат за отель, 4400 бат — новогодний ужин
  • Входные билеты в нацпарки — 220 бат/чел.
  • Посещение водопада — 800 бат/чел.
  • Завтрак, обед и ужин на острове — по желанию
  • Дайвинг (только при наличии сертификата) — 1500 бат/час
  • Аренда каяка — 200 бат/час
  • Отель на острове у моря (если вы не захотите жить в центре) — от 2000 бат/2-местный номер

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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