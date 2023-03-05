ежедневно в 08:00

Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу

Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда

5
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В группе до 30 человек вы посетите один из красивейших архипелагов Андаманского моря.

За 1 день увидите самую глубокую лагуну Тайланда и бухту Майя Бэй из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Насладитесь снорклингом в окружении коралловых рифов.

А в завершение отдохнёте на необитаемом острове: прозрачная вода, белый песок и прогуливающиеся по берегу вараны.
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Коралловые рифы, белые пляжи и таинственные пещеры

Мы отправимся на прогулку по самому красивому архипелагу Андаманского моря. Вы посетите несколько тропических островов, насладитесь снорклингом в окружении коралловых рифов, по желанию попробуете себя в рыбалке, а еще увидите самую глубокую лагуну Тайланда, остров обезьян и священную пещеру.

Программа экскурсии

6:50 Трансфер из отеля.
7:50 Прибытие на пирс, знакомство с гидом, перерыв на чай и кофе.
8:50 Отправление с причала к островам.
9:50 Посещение бухты Майя: коралловые рифы в кольце впечатляющих карстовых гор. Здесь снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.
10:50 Посещение лагуны Пиле и плавание. Это жемчужина архипелага Пхи-Пхи: самая глубокая лагуна Тайланда (20 метров). Вода здесь считается омолаживающей, потому что вытекает из разлома, образовавшегося миллионы лет назад.
11:30 Остановка у пещеры викингов, которая получила свое название из-за наскальных рисунков морских кораблей, похожих на дракары. Среди местных жителей она считается священной.
11:50 Снорклинг в открытом море, плавание с масками.
12:30 Остановка возле пляжа с обезьянами в заливе Йонг Касем.
12:50 Остановка на острове Пхи Пхи Дон, обед в ресторане.
13:10 Снорклинг возле острова Пхи Пхи Дон.
14:40 Остановка на острове Бамбу, плавание и пляжный отдых. Это необитаемый остров с белым песком, хвойными деревьями и красочным коралловым рифом. Если повезет, познакомитесь с постояльцами острова — варанами, которые неспешно прогуливаются по берегу.
16:20 Прибытие на остров Кхай, отдых на пляже. Желающие смогут проверить свои рыбацкие навыки.
17:50 Возвращение на причал, трансфер в отель.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на скоростном катере, который отходит от пирса на востоке Пхукета
  • В стоимость уже включены трансфер, страховка на время тура, входные билеты в Национальный парк, маски для снорклинга, обед, напитки и фрукты на борту
  • Экскурсия не рекомендуется для беременных женщин
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем, головные уборы, купальники и полотенце. По желанию можно арендовать ласты для плаванья на пирсе (300 бат).

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парковки вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Родион
5 мар 2023
Очень понравилась экскурсия. Порадовало позитивное настроение тайского гида, отличное обслуживание и скоординированные действия, благодаря которым получилось посетить множество красивейших мест в том числе бухту Майя Бей, на которую в начале не пускали. Отдельная благодарность гиду Руслану. Он советовался с группой и корректировал маршрут в соответствии с пожеланиями и обстановкой.
Очень понравилась экскурсия. Порадовало позитивное настроение тайского гида, отличное обслуживание и скоординированные действия, благодаря которым получилосьОчень понравилась экскурсия. Порадовало позитивное настроение тайского гида, отличное обслуживание и скоординированные действия, благодаря которым получилось

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Рыбалка
Природа и пейзажи
Животные
Подводное плавание
На катере
Сноркелинг
Лагуны

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