ежедневно в 08:00

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Описание
Что вас ожидает
Коралловые рифы, белые пляжи и таинственные пещеры
Мы отправимся на прогулку по самому красивому архипелагу Андаманского моря. Вы посетите несколько тропических островов, насладитесь снорклингом в окружении коралловых рифов, по желанию попробуете себя в рыбалке, а еще увидите самую глубокую лагуну Тайланда, остров обезьян и священную пещеру.
Программа экскурсии
6:50 Трансфер из отеля. 7:50 Прибытие на пирс, знакомство с гидом, перерыв на чай и кофе. 8:50 Отправление с причала к островам. 9:50 Посещение бухты Майя: коралловые рифы в кольце впечатляющих карстовых гор. Здесь снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. 10:50 Посещение лагуны Пиле и плавание. Это жемчужина архипелага Пхи-Пхи: самая глубокая лагуна Тайланда (20 метров). Вода здесь считается омолаживающей, потому что вытекает из разлома, образовавшегося миллионы лет назад. 11:30 Остановка у пещеры викингов, которая получила свое название из-за наскальных рисунков морских кораблей, похожих на дракары. Среди местных жителей она считается священной. 11:50Снорклинг в открытом море, плавание с масками. 12:30 Остановка возле пляжа с обезьянами в заливе Йонг Касем. 12:50 Остановка на острове Пхи Пхи Дон, обед в ресторане. 13:10Снорклинг возле острова Пхи Пхи Дон. 14:40 Остановка на острове Бамбу, плавание и пляжный отдых. Это необитаемый остров с белым песком, хвойными деревьями и красочным коралловым рифом. Если повезет, познакомитесь с постояльцами острова — варанами, которые неспешно прогуливаются по берегу. 16:20 Прибытие на остров Кхай, отдых на пляже. Желающие смогут проверить свои рыбацкие навыки. 17:50 Возвращение на причал, трансфер в отель.
Организационные детали
Экскурсия проходит на скоростном катере, который отходит от пирса на востоке Пхукета
В стоимость уже включены трансфер, страховка на время тура, входные билеты в Национальный парк, маски для снорклинга, обед, напитки и фрукты на борту
Экскурсия не рекомендуется для беременных женщин
Возьмите с собой солнцезащитный крем, головные уборы, купальники и полотенце. По желанию можно арендовать ласты для плаванья на пирсе (300 бат).
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у парковки вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид на Пхукете
Провёл 415 экскурсий для 625 туристов
Меня зовут Тимур, я работаю в сфере туризма последние 8 лет. Приехав в первый раз в Тайланд, я раз и навсегда влюбился в эту страну улыбок, мягкого климата и потрясающей природы. Живу и работаю на Пхукете больше 4 лет, успел узнать и увидеть многие места, обязательные к посещению, увлекаюсь историей и культурой Тайланда, постигаю буддизм. Буду рад общению с новыми людьми, готовыми познать эту страну.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Родион
5 мар 2023
Очень понравилась экскурсия. Порадовало позитивное настроение тайского гида, отличное обслуживание и скоординированные действия, благодаря которым получилось посетить множество красивейших мест в том числе бухту Майя Бей, на которую в начале не пускали. Отдельная благодарность гиду Руслану. Он советовался с группой и корректировал маршрут в соответствии с пожеланиями и обстановкой.
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