ежедневно в 08:00

Коралловые рифы, белые пляжи и таинственные пещеры
Мы отправимся на прогулку по самому красивому архипелагу Андаманского моря. Вы посетите несколько тропических островов, насладитесь снорклингом в окружении коралловых рифов, по желанию попробуете себя в рыбалке, а еще увидите самую глубокую лагуну Тайланда, остров обезьян и священную пещеру.
Программа экскурсии
6:50 Трансфер из отеля. 7:50 Прибытие на пирс, знакомство с гидом, перерыв на чай и кофе. 8:50 Отправление с причала к островам. 9:50 Посещение бухты Майя: коралловые рифы в кольце впечатляющих карстовых гор. Здесь снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. 10:50 Посещение лагуны Пиле и плавание. Это жемчужина архипелага Пхи-Пхи: самая глубокая лагуна Тайланда (20 метров). Вода здесь считается омолаживающей, потому что вытекает из разлома, образовавшегося миллионы лет назад. 11:30 Остановка у пещеры викингов, которая получила свое название из-за наскальных рисунков морских кораблей, похожих на дракары. Среди местных жителей она считается священной. 11:50Снорклинг в открытом море, плавание с масками. 12:30 Остановка возле пляжа с обезьянами в заливе Йонг Касем. 12:50 Остановка на острове Пхи Пхи Дон, обед в ресторане. 13:10Снорклинг возле острова Пхи Пхи Дон. 14:40 Остановка на острове Бамбу, плавание и пляжный отдых. Это необитаемый остров с белым песком, хвойными деревьями и красочным коралловым рифом. Если повезет, познакомитесь с постояльцами острова — варанами, которые неспешно прогуливаются по берегу. 17:50 Возвращение на причал, трансфер в отель.
Организационные детали
Экскурсия проходит на скоростном катере, который отходит от пирса на востоке Пхукета
В стоимость уже включены трансфер, страховка на время тура, входные билеты в Национальный парк, маски для снорклинга, обед, напитки и фрукты на борту
Экскурсия не рекомендуется для беременных женщин
Возьмите с собой солнцезащитный крем, головные уборы, купальники и полотенце. По желанию можно арендовать ласты для плаванья на пирсе (300 батов)
Оплата гиду на месте в батах или переводом в рублях на российскую карту
во вторник, четверг и субботу в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$90
Дети до 11 лет
$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парковки вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5549 туристов
Я — гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии, читать дальшеуменьшить
постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов.
За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании.
Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктория
Нам все очень понравилось! с самого начала - недалеко от причала накормили завтраком (были и фрукты, и кофе, и скрэмбл - сытно и вкусно). Предлагали таблетки от укачивания. Там же читать дальшеуменьшить
можно было докупить спф, тапочки или кепки. Спасибо русскоязычному гиду Михаилу за обстановку, музыку и приятную атмосферу. Мы накупались, посетили прекрасные локации и отлично провели время! на спидботе перемещались нормально, никого не тошнило)
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Е
Екатерина
Экскурсия хорошая, насыщенная и интересная. Организовано все чётко, заранее сообщили расписание, забрал автобус как было запланировано. Места красивые. Катер был комфортный, быстро добрались. Снорклинг средний, не прям много рыб было. читать дальшеуменьшить
Обед был неплохой. Гидом был Иван, рассказывал немного про историю мест посещения. По программе один из островов можно было бы убрать, последний Ранг Йя. В туре должна была быть рыбалка, но ее не было, погода была хорошая. Не предупредили заранее, что на островах москиты и нужен репеллент, пришлось брать перед отправкой на острова в несколько раз дороже. Также, не было информации, что на катере надо быть босиком или в коралловых тапочках. Если что, катание на лодочках в лагуне Пиле не входит в стоимость. Стоит 500 бат с человека, имейте ввиду.
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В
Вероника
Отличная морская прогулка, хорошая организация трансфера от/до отеля, хорошая работа гида, хотелось бы немного больше свободного времени на локациях, чтобы покупаться, пофотографироваться, прогуляться по берегу и просто отдохнуть. В 15 часов отправление в обратную сторону на пирс.
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Витяня
Съездил с Пхукета на Пхи-Пхи и Бамбу -просто огонь! Море такое, что глаз не оторвать бирюзовое, чистое вокруг одни скалы и пальмы. Плавал пощёлкал фото, повалялся на пляже - всё читать дальшеуменьшить
как надо. На пирсе перед посадкой активно советовали купить кораллки (резиновые тапочки для камней), но мы не взяли - и нормально! В воде было чисто ежей не было совсем, ходили босиком без проблем. Катер удобный народ весёлый, всё прошло легко и без заморочек. Вернулись довольный - не прогадал с этой поездкой!
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Елена
Экскурсия нам понравилась, виды прекрасные. Организовано все отлично - комфортный катер, завтрак, обед, трансфер из отеля и обратно. Народу везде много, но мы это понимали. Спасибо за экскурсию!
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О
Олег
Вторая экскурсия у Тимура, которая тоже прошла великолепно. Пожалуй даже лучше чем первая, насыщенная, прямо столько сколько нужно по времени. Гид так же - на опыте, профессионал. В общем, не жалею что выбрал именно Тимура
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