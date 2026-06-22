ежедневно в 08:00

В группе до 30 человек вы посетите один из красивейших архипелагов Андаманского моря. За 1 день увидите самую глубокую лагуну Тайланда и бухту Майя Бэй из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Насладитесь снорклингом в окружении коралловых рифов. А в завершение отдохнёте на необитаемом острове: прозрачная вода, белый песок и прогуливающиеся по берегу вараны.

Описание экскурсии

Коралловые рифы, белые пляжи и таинственные пещеры

Мы отправимся на прогулку по самому красивому архипелагу Андаманского моря. Вы посетите несколько тропических островов, насладитесь снорклингом в окружении коралловых рифов, по желанию попробуете себя в рыбалке, а еще увидите самую глубокую лагуну Тайланда, остров обезьян и священную пещеру.

Программа экскурсии

6:50 Трансфер из отеля.

7:50 Прибытие на пирс, знакомство с гидом, перерыв на чай и кофе.

8:50 Отправление с причала к островам.

9:50 Посещение бухты Майя: коралловые рифы в кольце впечатляющих карстовых гор. Здесь снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

10:50 Посещение лагуны Пиле и плавание. Это жемчужина архипелага Пхи-Пхи: самая глубокая лагуна Тайланда (20 метров). Вода здесь считается омолаживающей, потому что вытекает из разлома, образовавшегося миллионы лет назад.

11:30 Остановка у пещеры викингов, которая получила свое название из-за наскальных рисунков морских кораблей, похожих на дракары. Среди местных жителей она считается священной.

11:50 Снорклинг в открытом море, плавание с масками.

12:30 Остановка возле пляжа с обезьянами в заливе Йонг Касем.

12:50 Остановка на острове Пхи Пхи Дон, обед в ресторане.

13:10 Снорклинг возле острова Пхи Пхи Дон.

14:40 Остановка на острове Бамбу, плавание и пляжный отдых. Это необитаемый остров с белым песком, хвойными деревьями и красочным коралловым рифом. Если повезет, познакомитесь с постояльцами острова — варанами, которые неспешно прогуливаются по берегу.

17:50 Возвращение на причал, трансфер в отель.

Организационные детали