Привет, Таиланд! Отправляемся в путешествие на яхте по Андаманскому морю. На протяжении недели будем наслаждаться тайским солнцем, красотами заповедных островов и нежностью песочных пляжей. Стартуем на Пхукете, посетим Нака Яй, острова Чикен, Панак, Хонг и другие. Побываем на архипелаге Пхипхи и увидим место, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Профессиональный повар будет готовить для нас национальные блюда с учётом всех пожеланий, а благодаря капитану мы сможем любоваться рассветами, закатами и потрясающими природными пейзажами из самых удачных точек маршрута.

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Описание

Организационные детали

Виза: Туристическая виза для коротких поездок гражданам РФ не нужна. Безвизовый срок для россиян составляет 30 дней. После этого можно продлить визу еще на 7 дней за дополнительную плату, а затем выехать и въехать снова на тот же период. Если вы планируете въезжать на более долгий срок, то нужно оформлять визу.

Загранпаспорт: загранпаспорт, действующий на протяжении всей поездки. Авиакомпании иногда руководствуются внутренними правилами и могут не пустить на рейс, если загранпаспорт истекает менее, чем через 6 месяцев. Нужно уточнять этот вопрос в конкретной а/к и ссылаться на правила королевства Таиланд.

Медицинская страховка: необязательна, но мы рекомендуем её оформить, так как лечение в Таиланде дорогое.

Вакцинация или ПЦР-тест: не нужны.

Список вещей:

Багаж. Спортивная сумка или чемодан ручной клади. Главное правило — багаж должен быть небольшим. Большой чемодан просто некуда будет поставить. Для багажа поменьше есть специальный ящик — рундук. Дополнительно возьмите рюкзак: с ним удобно сходить на берег.

Лекарства. Пожалуйста, возьмите все медикаменты, которые могут понадобиться. Включая таблетки от укачивания — лучше взять и не использовать, чем не взять и жалеть.

Одежда. Купальник или плавки! Берите побольше — в тёплых широтах это будет ваша главная одежда, пусть она всегда будет сухой и не надоедает.

И все же яхты окружены ветрами и холодной водой. Поэтому там может быть прохладно, особенно по ночам. Поэтому обязательно возьмите тёплую одежду, непродуваемую ветровку и шерстяные носки.

Обувь. Лучше всего специальные яхтенные туфли — топсайдеры. Их главная примета — жёсткая, рельефная и светлая подошва. Впрочем, по тем же параметрам можно подобрать любую другую обувь: мокасины, кроссовки, туфли. Важно, чтобы подошва обязательно была светлой: тёмная оставляет на палубе несмываемые следы. И не забудьте шлёпанцы.

Головной убор. Кепка, бандана, панама или любая другая шляпа должна быть обязательно. Осенью подойдёт спортивная лёгкая шапочка. Проверьте, плотно ли они сидят на голове: ветер любит шутить.

Полотенца брать желательно: те, что выдают на яхте, не всегда нужного размера. Рекомендуем быстросохнущие из микрофибры. Стоит взять одно маленькое для лица, одно — для тела.

Крем от загара. Уровень защиты от 30 SPF и выше. Помните, что крема должно хватить на всю неделю, купить его будет негде.

Спортивные солнцезащитные очки антибликовые с UV-защитой. Причины те же: слишком много отражённого света, глаза на море очень устают. Заранее позаботьтесь о тесёмках: именно очки становятся первой данью Нептуну у яхтсменов-новичков.