Путь к гармонии и самопознанию: йога-тур с массажем, тренингами, практиками и экскурсиями по Пхукету

Исследовать райский остров, провести день в молчании и каждый вечер собирать общий круг
Таиланд — это страна улыбок, райских пляжей и древних верований.

Идеальное место, чтобы пройти путь к гармонии и самопознанию! Приглашаем вас в йога-тур на Пхукете: будем заниматься духовными и телесными практиками,
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днём посещать тренинги на разные темы, а вечером — собираться всей группой в общий круг.

В неспешном темпе исследуем остров, побывав как в популярных, так и малоизвестных локациях, и как следует расслабимся на сеансах тайского массажа.

Вашими духовными наставниками и проводниками в этом путешествии станут сертифицированные преподаватели йоги с многолетним опытом, Вячеслав и Денис.

Путь к гармонии и самопознанию: йога-тур с массажем, тренингами, практиками и экскурсиями по Пхукету
Путь к гармонии и самопознанию: йога-тур с массажем, тренингами, практиками и экскурсиями по Пхукету
Путь к гармонии и самопознанию: йога-тур с массажем, тренингами, практиками и экскурсиями по Пхукету
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $400 непосредственно организатору.

С собой в поездку необходимо взять: коврик для йоги, бутылку/термос для воды, удобную одежду для йоги и одежду на случай дождя.

Проживание. Не входит в стоимость. Тур пройдёт на базе отеля Katathani Phuket Beach Resort 5*. На территории 6 бассейнов, 6 ресторанов, 5 баров, 2 фитнес-центра, теннисные корты.

*Фото гостиницы взяты с сайта booking.com

Питание. За доплату. Завтраки включены в стоимость проживания в отеле. Обедать и ужинать будем всей группой в кафе или на рынках.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Тур лёгкий, подойдёт как новичкам, так и опытным йога-практикам.

Виза. На срок менее 45 дней не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Таиланд, знакомство друг с другом

Встретим вас у аэропорта Пхукета и доставим в отель. Будет свободное время для отдыха у бассейна или на пляже. Затем соберёмся всей группой, познакомимся. Вы узнаете, как пройдёт тур, и получите ответы на интересующие вопросы. Вечером сходим на расслабляющий тайский массаж, проведём общий круг и поделимся впечатлениями об этом дне на острове.

Прибытие в Таиланд, знакомство друг с другомПрибытие в Таиланд, знакомство друг с другомПрибытие в Таиланд, знакомство друг с другомПрибытие в Таиланд, знакомство друг с другомПрибытие в Таиланд, знакомство друг с другомПрибытие в Таиланд, знакомство друг с другомПрибытие в Таиланд, знакомство друг с другомПрибытие в Таиланд, знакомство друг с другом
2 день

Знакомство с Пхукетом, семинар

Ранним утром позанимаемся йогой, акцентируя внимание на суставах. После завтрака отправимся знакомиться с Пхукетом, посетим как знаковые, так и малоизвестные локации острова. Ближе к вечеру съездим на семинар «Дыхание в йоге — пранаяма», а по возвращении в отель соберёмся в общий круг.

Знакомство с Пхукетом, семинарЗнакомство с Пхукетом, семинарЗнакомство с Пхукетом, семинарЗнакомство с Пхукетом, семинар
3 день

Тренинг, свободное время

Перед завтраком посвятим время крийя-йоге, заряжающей энергией на весь день. Затем присоединимся к тренингу «Моё предназначение», который пройдёт у моря. После — самостоятельный отдых на пляже или у бассейна. Вы также можете заглянуть на колоритный рынок поблизости с отелем. Вечером проведём общий круг.

Тренинг, свободное времяТренинг, свободное времяТренинг, свободное времяТренинг, свободное время
4 день

Встреча рассвета, фотосессия на пляже, беседа

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет у статуи Большого Будды. Вернёмся в отель на завтрак, а затем прогуляемся к пляжу Ката. Будем купаться, загорать и фотографироваться. Пообедаем в кафе и побеседуем на тему «Осознанность для жизни». До вечера — свободное время.

Встреча рассвета, фотосессия на пляже, беседаВстреча рассвета, фотосессия на пляже, беседаВстреча рассвета, фотосессия на пляже, беседаВстреча рассвета, фотосессия на пляже, беседа
5 день

Экскурсия по острову, тренинг

На рассвете нас ожидает Сурья-намаскара — комплекс упражнений йоги, сочетающий асаны, мантры и медитацию. Позавтракав, возьмём в отеле велосипеды или скутеры и объедем нетуристические уголки Пхукета: каучуковые фермы, дома местных жителей, джунгли. После обеда и небольшого отдыха поучаствуем в игровом тренинге «Общение и принятие». Успеем позагорать на пляже или у бассейна, вечером соберём общий круг.

Экскурсия по острову, тренингЭкскурсия по острову, тренингЭкскурсия по острову, тренингЭкскурсия по острову, тренинг
6 день

День в молчании

Сегодняшний день посвятим випассане — духовной практике, участники которой дают обет молчания, отказываясь от связи с внешним миром и оставаясь наедине с собой. Постараемся не разговаривать, не использовать гаджеты, не употреблять тяжёлую пищу, ограничиваясь фруктами и соками.

Утром инструктор познакомит с основами випассаны, проведёт разогревающую йогу. Позавтракаем в молчании, перед обедом займёмся динамическими медитациями, а после — статическими. Вечером — лёгкий ужин и ранний отбой.

День в молчанииДень в молчанииДень в молчанииДень в молчании
7 день

Променад по Пхукету

Первая половина дня будет насыщена впечатлениями. Позавтракав, объедем красивейшие смотровые площадки и святыни Пхукета. Посетим храм, возле которого в пещере обнаружены отпечатки тигриных лап. Тут же высится золотая статуя Будды, к которой ведут 1260 ступеней. Поднимемся к Гребню дракона — каменному выступу с панорамой живописной долины.

В отель вернёмся после обеда, отдохнём. Перед сном проведём общий круг.

Променад по ПхукетуПроменад по ПхукетуПроменад по ПхукетуПроменад по Пхукету
8 день

Тренинг, самостоятельный отдых

Утренняя йога включит омолаживающие упражнения для всего тела. Позавтракаем и пойдём на пляж, где состоится тренинг «Реализация своей мечты». Далее — свободное время для отдыха на берегу или у бассейна, шопинга. Вечер посвятим традиционному занятию — общему кругу.

Тренинг, самостоятельный отдыхТренинг, самостоятельный отдыхТренинг, самостоятельный отдыхТренинг, самостоятельный отдых
9 день

Возвращение домой

Завершающий день путешествия начнём с йоги и самомассажа. Затем будет время позавтракать и собрать чемоданы. Освобождение номеров — к 12:00. После этого доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 000
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и инструкторами по йоге
  • Ежедневные медитации и йога
  • 5 сеансов тайского массажа
  • Все экскурсии, тренинги и лекции по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт на Пхукет и обратно
  • Проживание - $1000-1100 с человека
  • Завтраки в отеле
  • Обеды и ужины - $5-20
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пхукета, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Пхукета, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пхукета

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