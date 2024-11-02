После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $400 непосредственно организатору.

С собой в поездку необходимо взять: коврик для йоги, бутылку/термос для воды, удобную одежду для йоги и одежду на случай дождя.

Проживание. Не входит в стоимость. Тур пройдёт на базе отеля Katathani Phuket Beach Resort 5*. На территории 6 бассейнов, 6 ресторанов, 5 баров, 2 фитнес-центра, теннисные корты.

*Фото гостиницы взяты с сайта booking.com

Питание. За доплату. Завтраки включены в стоимость проживания в отеле. Обедать и ужинать будем всей группой в кафе или на рынках.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Тур лёгкий, подойдёт как новичкам, так и опытным йога-практикам.

Виза. На срок менее 45 дней не требуется.