Идеальное место, чтобы пройти путь к гармонии и самопознанию! Приглашаем вас в йога-тур на Пхукете: будем заниматься духовными и телесными практиками,
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $400 непосредственно организатору.
С собой в поездку необходимо взять: коврик для йоги, бутылку/термос для воды, удобную одежду для йоги и одежду на случай дождя.
Проживание. Не входит в стоимость. Тур пройдёт на базе отеля Katathani Phuket Beach Resort 5*. На территории 6 бассейнов, 6 ресторанов, 5 баров, 2 фитнес-центра, теннисные корты.
*Фото гостиницы взяты с сайта booking.com
Питание. За доплату. Завтраки включены в стоимость проживания в отеле. Обедать и ужинать будем всей группой в кафе или на рынках.
Транспорт. Комфортабельный минивэн.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Тур лёгкий, подойдёт как новичкам, так и опытным йога-практикам.
Виза. На срок менее 45 дней не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Таиланд, знакомство друг с другом
Встретим вас у аэропорта Пхукета и доставим в отель. Будет свободное время для отдыха у бассейна или на пляже. Затем соберёмся всей группой, познакомимся. Вы узнаете, как пройдёт тур, и получите ответы на интересующие вопросы. Вечером сходим на расслабляющий тайский массаж, проведём общий круг и поделимся впечатлениями об этом дне на острове.
Знакомство с Пхукетом, семинар
Ранним утром позанимаемся йогой, акцентируя внимание на суставах. После завтрака отправимся знакомиться с Пхукетом, посетим как знаковые, так и малоизвестные локации острова. Ближе к вечеру съездим на семинар «Дыхание в йоге — пранаяма», а по возвращении в отель соберёмся в общий круг.
Тренинг, свободное время
Перед завтраком посвятим время крийя-йоге, заряжающей энергией на весь день. Затем присоединимся к тренингу «Моё предназначение», который пройдёт у моря. После — самостоятельный отдых на пляже или у бассейна. Вы также можете заглянуть на колоритный рынок поблизости с отелем. Вечером проведём общий круг.
Встреча рассвета, фотосессия на пляже, беседа
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет у статуи Большого Будды. Вернёмся в отель на завтрак, а затем прогуляемся к пляжу Ката. Будем купаться, загорать и фотографироваться. Пообедаем в кафе и побеседуем на тему «Осознанность для жизни». До вечера — свободное время.
Экскурсия по острову, тренинг
На рассвете нас ожидает Сурья-намаскара — комплекс упражнений йоги, сочетающий асаны, мантры и медитацию. Позавтракав, возьмём в отеле велосипеды или скутеры и объедем нетуристические уголки Пхукета: каучуковые фермы, дома местных жителей, джунгли. После обеда и небольшого отдыха поучаствуем в игровом тренинге «Общение и принятие». Успеем позагорать на пляже или у бассейна, вечером соберём общий круг.
День в молчании
Сегодняшний день посвятим випассане — духовной практике, участники которой дают обет молчания, отказываясь от связи с внешним миром и оставаясь наедине с собой. Постараемся не разговаривать, не использовать гаджеты, не употреблять тяжёлую пищу, ограничиваясь фруктами и соками.
Утром инструктор познакомит с основами випассаны, проведёт разогревающую йогу. Позавтракаем в молчании, перед обедом займёмся динамическими медитациями, а после — статическими. Вечером — лёгкий ужин и ранний отбой.
Променад по Пхукету
Первая половина дня будет насыщена впечатлениями. Позавтракав, объедем красивейшие смотровые площадки и святыни Пхукета. Посетим храм, возле которого в пещере обнаружены отпечатки тигриных лап. Тут же высится золотая статуя Будды, к которой ведут 1260 ступеней. Поднимемся к Гребню дракона — каменному выступу с панорамой живописной долины.
В отель вернёмся после обеда, отдохнём. Перед сном проведём общий круг.
Тренинг, самостоятельный отдых
Утренняя йога включит омолаживающие упражнения для всего тела. Позавтракаем и пойдём на пляж, где состоится тренинг «Реализация своей мечты». Далее — свободное время для отдыха на берегу или у бассейна, шопинга. Вечер посвятим традиционному занятию — общему кругу.
Возвращение домой
Завершающий день путешествия начнём с йоги и самомассажа. Затем будет время позавтракать и собрать чемоданы. Освобождение номеров — к 12:00. После этого доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 000
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом и инструкторами по йоге
- Ежедневные медитации и йога
- 5 сеансов тайского массажа
- Все экскурсии, тренинги и лекции по программе
Что не входит в цену
- Перелёт на Пхукет и обратно
- Проживание - $1000-1100 с человека
- Завтраки в отеле
- Обеды и ужины - $5-20
- Медицинская страховка