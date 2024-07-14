Эта экскурсия — идеальный вариант для путешественников, желающих увидеть главные природные достопримечательности Таиланда за пару дней.
Вас ждет катание на каноэ по пещере сталактитов, сноркелинг к коралловым рифам, белоснежные пляжи и острова Андаманского моря.
Посетим легендарный остров Джеймса Бонда, узнаем, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо, увидим зрелищное огненное шоу и знаковые места провинции Краби.
Вас ждет катание на каноэ по пещере сталактитов, сноркелинг к коралловым рифам, белоснежные пляжи и острова Андаманского моря.
Посетим легендарный остров Джеймса Бонда, узнаем, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо, увидим зрелищное огненное шоу и знаковые места провинции Краби.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тураАндаманское море: все, везде и сразу Остров Джеймса Бонда (Ко-Тапу) — маленький известняковый островок в заливе Пханга северо-восточнее Пхукета. Его можно считать той точкой, с которой начался туристический бум, превративший остров добытчиков олова Пхукет в одно из самых притягательных мест на свете. Краби — провинция на юге-западном побережье Таиланда, которая славится своими отвесными известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами. Наиболее известные места пляжного отдыха в провинции – покрытые тропическими лесами острова Пхи-Пхи, которые напоминают выступающие из моря гигантские валуны, и популярный у скалолазов пляж Райлей, на который можно попасть только на лодке. Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу! На экскурсии вас ждет:
- множество остановок для фотографирования с захватывающими видами;
- возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда;
- знакомство с тайской культурой, буддизмом и бытом морских цыган;
- любование очаровательными пляжами и незабываемыми видами островов Андаманского моря;
- подводный мир и его обитатели;
- ночная жизнь острова Пхи-Пхи Дон. Важная информация Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. Что взять с собой: ● Купальные принадлежности. ● Полотенце. ● Солнцезащитный крем. ● Головной убор. ● Фото/видеокамеру. ● Деньги на сувениры и личные расходы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет
|$189
|Взрослый билет
|$199
|Комфорт плюс
|$289
|Комфорт детский
|$269
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Джеймса Бонда
- Провинция Краби
- Острова Пхи-Пхи
- Остров Панак
- Деревнья Паньи
- Остров летучих лисиц
- Остров Хонг
- Бухта Майя
- Лагуна Пиле
- Пляж обезьян
- Лагуна Ло Муди
- Остров Бамбу
- Остров Ранг Ай
Что включено
- Транспорт (автобус и лодка)
- Русский гид
- Страховка
- Размещение в отеле
- Два обеда, один ужин и один завтрак
- Вход в Национальные парки
- Прохладительные безалкогольные напитки, чай и кофе
- Спасательные жилеты
- Маски, трубки
- Каноэ
- Одноразовые загубники для снорклинга
- Бесплатная аренда пляжного полотенца
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Добрый день
- С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
- Программа экскурсии может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Будем очень рады сопровождать вас в Таиланде, какие ещё туры вас интересуют?
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
14 июл 2024
Тур входит в следующие категории Пхукета
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