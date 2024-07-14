Пять жемчужин Андаманского моря: Краби, Пхи-Пхи, остров Джеймса Бонда

Пять жемчужин Андаманского моря
Эта экскурсия — идеальный вариант для путешественников, желающих увидеть главные природные достопримечательности Таиланда за пару дней.

Вас ждет катание на каноэ по пещере сталактитов, сноркелинг к коралловым рифам, белоснежные пляжи и острова Андаманского моря.

Посетим легендарный остров Джеймса Бонда, узнаем, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо, увидим зрелищное огненное шоу и знаковые места провинции Краби.
5
1 оценка
Пять жемчужин Андаманского моря: Краби, Пхи-Пхи, остров Джеймса Бонда
Пять жемчужин Андаманского моря: Краби, Пхи-Пхи, остров Джеймса Бонда
Пять жемчужин Андаманского моря: Краби, Пхи-Пхи, остров Джеймса Бонда
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Андаманское море: все, везде и сразу Остров Джеймса Бонда (Ко-Тапу) — маленький известняковый островок в заливе Пханга северо-восточнее Пхукета. Его можно считать той точкой, с которой начался туристический бум, превративший остров добытчиков олова Пхукет в одно из самых притягательных мест на свете. Краби — провинция на юге-западном побережье Таиланда, которая славится своими отвесными известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами. Наиболее известные места пляжного отдыха в провинции – покрытые тропическими лесами острова Пхи-Пхи, которые напоминают выступающие из моря гигантские валуны, и популярный у скалолазов пляж Райлей, на который можно попасть только на лодке. Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу! На экскурсии вас ждет:
  • множество остановок для фотографирования с захватывающими видами;
  • возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда;
  • знакомство с тайской культурой, буддизмом и бытом морских цыган;
  • любование очаровательными пляжами и незабываемыми видами островов Андаманского моря;
  • подводный мир и его обитатели;
  • ночная жизнь острова Пхи-Пхи Дон. Важная информация Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. Что взять с собой: ● Купальные принадлежности. ● Полотенце. ● Солнцезащитный крем. ● Головной убор. ● Фото/видеокамеру. ● Деньги на сувениры и личные расходы.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Детский билет$189
Взрослый билет$199
Комфорт плюс$289
Комфорт детский$269
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Джеймса Бонда
  • Провинция Краби
  • Острова Пхи-Пхи
  • Остров Панак
  • Деревнья Паньи
  • Остров летучих лисиц
  • Остров Хонг
  • Бухта Майя
  • Лагуна Пиле
  • Пляж обезьян
  • Лагуна Ло Муди
  • Остров Бамбу
  • Остров Ранг Ай
Что включено
  • Транспорт (автобус и лодка)
  • Русский гид
  • Страховка
  • Размещение в отеле
  • Два обеда, один ужин и один завтрак
  • Вход в Национальные парки
  • Прохладительные безалкогольные напитки, чай и кофе
  • Спасательные жилеты
  • Маски, трубки
  • Каноэ
  • Одноразовые загубники для снорклинга
  • Бесплатная аренда пляжного полотенца
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
  • Добрый день
  • С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
  • Программа экскурсии может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
  • Будем очень рады сопровождать вас в Таиланде, какие ещё туры вас интересуют?
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 июл 2024

Тур входит в следующие категории Пхукета

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