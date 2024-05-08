Приглашаем вас в увлекательный двухдневный тур по самым знаковым островам Андаманского моря.
За это время вы побываете на знаменитом острове Джеймса Бонда, весело проведете время на пляжной дискотеке на Пхи Пхи Доне, прокатитесь на каноэ среди скал островов Краби и насладитесь пляжным отдыхом на живописном острове Бамбу.
За это время вы побываете на знаменитом острове Джеймса Бонда, весело проведете время на пляжной дискотеке на Пхи Пхи Доне, прокатитесь на каноэ среди скал островов Краби и насладитесь пляжным отдыхом на живописном острове Бамбу.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Пхи-Пхи Ле
- Майа Бей
- Пи Ле
- Пещера Викингов
- Пхи-Пхи Дон
- Остров Бамбу
- Пляж Пра Нанг
- Остров Хонг
- Остров Пании
- Остров Джеймса Бонда
- Остров Нака
- Остров Панак
- Пляж с обезьянами
Описание тура
Два дня в тропическом раю Проходите на борт лодки и занимайте места — мы отправляемся в настоящее морское путешествие по островам Андаманского моря. Каждый знает, что совсем недалеко от Пхукета находится целая россыпь интересных и необычных островов. Их названия на слуху, и многие даже были там в составе однодневных экскурсий — Пхи Пхи, Краби, Джеймса Бонда… Увидеть все их красоты за день невозможно, поэтому предлагаем вам задержаться в этом уголке рая на 2 дня! Приготовьтесь насладиться отдыхом на лучших пляжах с сыпучим, как мука, песком, поплавать среди кораллов, побывать в гостях у морских цыган, а также отдохнуть на ночной дискотеке с красочным огненным шоу. Что важно знать:
- тур проводится только при полной предоплате;
- возьмите с собой купальные принадлежности и солнцезащитные средства;
- программа может быть изменена из-за погодных условий. Обратите внимание! Вам необходимо внести предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо онлайн рублями (вам вышлют ссылку, принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты).
Ежедневно
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|$141.70
|Детский (4-9)
|$123.70
|Детский (0-3)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пхи-Пхи Ле
- Майа Бей
- Пи Ле
- Пещера Викингов
- Пхи-Пхи Дон
- Остров Бамбу
- Пляж Пра Нанг
- Остров Хонг
- Остров Пании
- Остров Джеймса Бонда
- Остров Нака
- Остров Панак
- Пляж с обезьянами
Что включено
- 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак
- Транспорт (автобус и лодка)
- Вход в нац. парки
- Прохладительные напитки безалкогольные, чай и кофе
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Спасательные жилеты
- Маски, трубки
- Каноэ
- Размещение в отеле
Что не входит в цену
- Личные расходы
- За одноместное размещение доплата - 1000 бат
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Внимание! Данный тур проводится только по 100% предоплате напрямую организаторам (к вам приедет курьер или переводом на карту)
- Обратите внимание, что морские экскурсии на скоростном катере не подходят женщинам в период беременности
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные кремы, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 65 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
8 мая 2024
Надо брать только двухдеевный - одного дня мало. Классно. Надо бы освоить новые маршруты островов много. А мы поедем
A
Anastasia
27 апр 2024
Е
Елена
27 апр 2024
Худшая экскурсия в моей жизни, русские гиды бухающие быдло которым наплевать на туристов, в целом понравилась только сама природа на островах и отель на ПХИ ПХИ-на этом всё 👌
А
Алексей
26 апр 2024
Замечательный двухдневный тур!
Очень понравился сервис, тайминг на локациях, в целом подход к организации тура, отдельно отмечу харизматичного гида Виталия, большое ему спасибо за атмосферу и настроение!
Отель Adamand с огромными номерами,
Очень понравился сервис, тайминг на локациях, в целом подход к организации тура, отдельно отмечу харизматичного гида Виталия, большое ему спасибо за атмосферу и настроение!
Отель Adamand с огромными номерами,
S
Serge
19 апр 2024
Самая Крутая экскурсия которую я бы мог себе представить!
Просто очень круто!
Покатали на спидботе, рассказали все, места очень красивые! Тайский гид конечно просто очень крутой, круче русского 😅
Сам Пхи Пхи понравился
Просто очень круто!
Покатали на спидботе, рассказали все, места очень красивые! Тайский гид конечно просто очень крутой, круче русского 😅
Сам Пхи Пхи понравился
К
Ксения
19 мар 2024
замечательная экскурсия, отличный гид, отличный капитан и его юнги) не жалейте денег, увидите красивущие виды
Л
Лида
18 мар 2024
Хорошая, не напряжная экскурсия. Приезжали на острова всегда первые и осматривали достопримечательности без друзей китайцев)) времени хватило на всё, тайминг составлен очень грамотно. Ездили с гидом Яшей, остались очень довольны.
O
Oxana
8 мар 2024
Экскурсия прекрасная, нужно обязательно ехать на два дня. Особая благодарность экскурсоводу Максиму, рассказывал кратко, но емко, с юмором, так что все рассказанное легко запомнилось. Особенно неизгладимое впечатление оставило ночное купание со светящимся планктоном. Два дня незабываемых впечатлений!
И
Илья
28 янв 2024
Прекрасная экскурсия. Все понравилось. Всем рекомендую. Отличный отель. Организация на высоте. Туры на улице чуть дешевле, но отель хуже. Ночь на Пхи-Пхи Дон должен провести каждый
N
Nlyudmil
9 янв 2024
И
Игорь
28 дек 2023
1. Организация экскурсии через Спутник. Все прошло без нареканий. Мы заказали экскурсию через сайт, оплатить нужно было полную стоимость экскурсии. Менеджер с нами связался через WhatsApp, нашел курьера, который приедет
Т
Татьяна
25 дек 2023
T
Tanja
8 дек 2023
Мы из Германии и искали экскурсию на русском родном для нас языке. В интернете наткнулись на приложение спутник. Заказали экскурсию на два дня. С 7.12 по 8.12.23. Все что хотели
П
Панова
27 ноя 2023
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что погода подвела. А ещё нам очень повезло с гидом и компанией! Игорь просто огонь! Не давал нам скучать и обо всем много рассказывал! Если есть возможность выбрать гида, то проситесь к нему! Было весело, красиво и очень насыщенно!
З
Зарина
17 ноя 2023
Тур входит в следующие категории Пхукета
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