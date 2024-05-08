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и заберёт оплату. Курьер приехал в обговоренные время, передали деньги. После прислали нам ваучер.

2. Компания, которая непосредственно проводила экскурсию. Вот тут много моментов, которые хотелось бы чтобы компания спутник учла и в дальнейшем ограничила свое сотрудничество с данным организатором!

Из плюсов: *сопровождающий нас водитель приехал в отель во время и даже раньше нужного времени; *катер, капитан и его команда сработали на отлично и если бы не они, то настроения в дороги не было бы вообще!; *отель на острове Пхи Пхи хороший, номера повышенной комфортности и вид с балкона был шикарный

Минусы!! *гид - Байрам. Поехал просто потусить за наш счет, посидеть в телефоне или пообщаться с местными. Человек, который не замотивирован сопровождать группу и делать экскурсию максимально насыщенной и комфортной для участников. Все тайминги были некорректные. Группа была намного организованнее чем гид, это как вообще; *фотограф - Женя. Мы не поняли зачем она поехала, за наш счет, позагорала, переночевали на острове, поела и все на этом. *еще хочется отметить! Было написано, что в доп расходы входит личные траты, остальное включено в экскурсию. Но катание на каноэ:обязали заплатить 50В за поездку(таец просил 100В) + обзорная площадка 50В. это часть только отзыва!