Тропическая свадебная церемония с фотосессией

Индивидуальная фото-прогулка на Пхукете
Таиланд с его белоснежными пляжами и лазурным морем создает идеальную романтическую атмосферу.

Мы устроим для вас свадебную церемонию в тропическом стиле с композициями из живых цветов, церемониймейстером и профессиональной фотосессией.
Тропическая свадебная церемония с фотосессией
Тропическая свадебная церемония с фотосессией
Тропическая свадебная церемония с фотосессией
Тропическая свадебная церемония с фотосессией
Тропическая свадебная церемония с фотосессией
Тропическая свадебная церемония с фотосессией
Тропическая свадебная церемония с фотосессией
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
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даты

Описание

Что вас ждет

Потрясающие пляжи с белым песком, лазурное море, тропические пейзажи, древние храмы, пальмы — все это делает Таиланд идеальным фоном для романтики. Многие мечтают провести символическую свадебную церемонию и фотосессию в этом райском уголке Земли. Мы исполним вашу мечту устроим для вас тропическую свадебную церемонию с фотосессией. Церемония венчания проводится в тропических декорациях с аркой или палаткой на ваш выбор. Композиции из живых цветов, свадебный алтарь со всеми необходимыми аксессуарами, русскоязычный церемониймейстер — мы сделаем этот день особенным!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Профессиональный русский фотограф на 2 часа
  • Более 200 фото (20 с профессиональной обработкой)
  • Свадебная церемония в тропическом стиле
  • Русскоязычный церемониймейстер
  • Букет невесты и бутоньерка для жениха, цветочный венок на голову
  • Арка круглой или U-образной формы с тканями и 3 цветочными аранжировками
  • Путь к арке из 4 цветочных композиций
  • Свадебный алтарь с необходимыми аксессуарами для церемонии
  • Памятный свадебный сертификат
  • Проведение песочной церемонии (сосуд с цветным песком в подарок паре)
  • Фейерверки с лепестками
  • Фрукты, прохладительные напитки и бутылка шампанского
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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