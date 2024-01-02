Таиланд с его белоснежными пляжами и лазурным морем создает идеальную романтическую атмосферу.
Мы устроим для вас свадебную церемонию в тропическом стиле с композициями из живых цветов, церемониймейстером и профессиональной фотосессией.
Мы устроим для вас свадебную церемонию в тропическом стиле с композициями из живых цветов, церемониймейстером и профессиональной фотосессией.
Ближайшие даты:
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
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янв
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Описание
Что вас ждетПотрясающие пляжи с белым песком, лазурное море, тропические пейзажи, древние храмы, пальмы — все это делает Таиланд идеальным фоном для романтики. Многие мечтают провести символическую свадебную церемонию и фотосессию в этом райском уголке Земли. Мы исполним вашу мечту устроим для вас тропическую свадебную церемонию с фотосессией. Церемония венчания проводится в тропических декорациях с аркой или палаткой на ваш выбор. Композиции из живых цветов, свадебный алтарь со всеми необходимыми аксессуарами, русскоязычный церемониймейстер — мы сделаем этот день особенным!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Профессиональный русский фотограф на 2 часа
- Более 200 фото (20 с профессиональной обработкой)
- Свадебная церемония в тропическом стиле
- Русскоязычный церемониймейстер
- Букет невесты и бутоньерка для жениха, цветочный венок на голову
- Арка круглой или U-образной формы с тканями и 3 цветочными аранжировками
- Путь к арке из 4 цветочных композиций
- Свадебный алтарь с необходимыми аксессуарами для церемонии
- Памятный свадебный сертификат
- Проведение песочной церемонии (сосуд с цветным песком в подарок паре)
- Фейерверки с лепестками
- Фрукты, прохладительные напитки и бутылка шампанского
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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