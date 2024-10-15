Вы знали, что рядом с Пхукетом есть архипелаг из живописных островов? Давайте погоняем по ним на гидроциклах! Карстовые скалы, дикие пляжи с прозрачной водой, снорклинг в секретной локации — это приключение вы запомните надолго! Вас будет сопровождать опытный гид, который поможет разобраться с управлением и снимет всё путешествие на экшн-камеру.

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Описание экскурсии

08:00 — Встречаемся на причале Boat Lagoon, проходим инструктаж по управлению и технике безопасности, подписываем договор.

09:00 — Выходим из пристани и плывём вдоль острова Coconut Island, наслаждаемся великолепными пейзажами этого тропического острова.

09:30 — Плывем к архипелагу Khai Nui и Khai Nok, состоящему из удивительно красивых коралловых островов с мягким белым песком и пляжей с бирюзовой водой. На Khai Nok высаживаемся, отдыхаем, фотографируемся в лагуне с огромными камнями.

10:30 — Плывём к островам Rung Nok и Ko Sup — знаменитым карстовым скалам, являющимся визитной карточкой Таиланда. Эти острова-башни образовались из коралловых рифов, когда-то скрытых водами древнего океана. Тут мы снимем для вас на Go Pro уникальные и очень эффектные видеокадры.

11:30 — Плывем к архипелагу, состоящему из островов Naka Yai и Naka Noi. По пути устраиваем настоящую морскую гонку! Наши гидроциклы Sea Doo имеют мощность до 300 л. с. (самые мощные на Пхукете), поэтому прилив адреналина и сильнейшие эмоции вам гарантированы!

12:40 — Поплывём вокруг частного острова Rang Noi с построенной на нём роскошной виллой. Сюда можно попасть только взяв остров в аренду целиком. Мы объедем вокруг и посмотрим, как в Таиланде отдыхают скрывающиеся от посторонних глаз знаменитости и миллионеры.

13:00 — Отправимся к покрытому бурной растительностью острову Rang Yai. Тут в тени раскидистых деревьев нас ждет вкусный обед а-ля карте (блюда можно выбирать по меню) и прогулка по длинному уединенному пляжу.

13:40 — Возвращаемся в Boat Lagoon, проплывая по пути роскошные яхты и корабли, смотрим на рощу с обезьянками (их можно покормить) и причаливаем в точке старта.

Организационные детали

Важно: Цена указана целиком за гидроцикл. Вместительность гидроцикла — 2 взрослых и 1 ребёнок. Общий вес не должен превышать 200 кг.

Цена указана целиком за гидроцикл. Вместительность гидроцикла — 2 взрослых и 1 ребёнок. Общий вес не должен превышать 200 кг. Перед началом поездки необходимо оставить залог за гидроцикл: паспорт или 10 000 бат

К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)

Оплата за экскурсию принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счёт, а также в рублях (перевод на Сбербанк)

Программа тура может корректироваться в зависимости от погодных условий и отливов, а также от индивидуальной скорости передвижения участников.

Что входит в стоимость