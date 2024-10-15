Групповая поездка по тропическому архипелагу и захватывающая морская гонка
Вы знали, что рядом с Пхукетом есть архипелаг из живописных островов? Давайте погоняем по ним на гидроциклах! Карстовые скалы, дикие пляжи с прозрачной водой, снорклинг в секретной локации — это приключение вы запомните надолго! Вас будет сопровождать опытный гид, который поможет разобраться с управлением и снимет всё путешествие на экшн-камеру.
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5 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
08:00 — Встречаемся на причале Boat Lagoon, проходим инструктаж по управлению и технике безопасности, подписываем договор.
09:00 — Выходим из пристани и плывём вдоль острова Coconut Island, наслаждаемся великолепными пейзажами этого тропического острова.
09:30 — Плывем к архипелагу Khai Nui и Khai Nok, состоящему из удивительно красивых коралловых островов с мягким белым песком и пляжей с бирюзовой водой. На Khai Nok высаживаемся, отдыхаем, фотографируемся в лагуне с огромными камнями.
10:30 — Плывём к островам Rung Nok и Ko Sup — знаменитым карстовым скалам, являющимся визитной карточкой Таиланда. Эти острова-башни образовались из коралловых рифов, когда-то скрытых водами древнего океана. Тут мы снимем для вас на Go Pro уникальные и очень эффектные видеокадры.
11:30 — Плывем к архипелагу, состоящему из островов Naka Yai и Naka Noi. По пути устраиваем настоящую морскую гонку! Наши гидроциклы Sea Doo имеют мощность до 300 л. с. (самые мощные на Пхукете), поэтому прилив адреналина и сильнейшие эмоции вам гарантированы!
12:40 — Поплывём вокруг частного острова Rang Noi с построенной на нём роскошной виллой. Сюда можно попасть только взяв остров в аренду целиком. Мы объедем вокруг и посмотрим, как в Таиланде отдыхают скрывающиеся от посторонних глаз знаменитости и миллионеры.
13:00 — Отправимся к покрытому бурной растительностью острову Rang Yai. Тут в тени раскидистых деревьев нас ждет вкусный обед а-ля карте (блюда можно выбирать по меню) и прогулка по длинному уединенному пляжу.
13:40 — Возвращаемся в Boat Lagoon, проплывая по пути роскошные яхты и корабли, смотрим на рощу с обезьянками (их можно покормить) и причаливаем в точке старта.
Организационные детали
Важно: Цена указана целиком за гидроцикл. Вместительность гидроцикла — 2 взрослых и 1 ребёнок. Общий вес не должен превышать 200 кг.
Перед началом поездки необходимо оставить залог за гидроцикл: паспорт или 10 000 бат
К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)
Оплата за экскурсию принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счёт, а также в рублях (перевод на Сбербанк)
Программа тура может корректироваться в зависимости от погодных условий и отливов, а также от индивидуальной скорости передвижения участников.
Что входит в стоимость
Сопровождение двух гидов (среди них один русскоязычный)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Boat Lagoon
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 117 туристов
Мы — небольшая, но дружная команда, которая стремится сделать ваш тур уникальным и незабываемым приключением! В нашу команду входят капитан корабля и моряк с 15-летним опытом, поэтому можете быть уверенны, что вы в надежных руках! Также на протяжении всего тура вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который снимет лучшие моменты вашего приключения на экшн-камеру.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлиана
15 окт 2024
Классная экскурсия!
Иван
1 мая 2024
Одна из наших лучших экскурсий за всю поездку! 4 часа по морю на гидроциклах укатают даже искушенного любителя таких активностей) увидите красивые острова и скалы, где гнездятся птички, кратко послушаете читать дальше
про сами локации (кратко потому что акцент на покатушках), а еще в конце можно повыделываться на камеру (снимали с квадрокоптера). Активным ребятам настрятельно рекомендую 🧐
Важно - надевайте одежду, закрывающую руки и ноги полоностью + перчатки (их я не учел и руки обгорели просто напрочь).
А в целом просто огонь, повторим в следующий приезд!
Д
Дмитрий
11 апр 2024
Всё супер, рекомендую! Рассчитывайте свои возможности на солнце, длинные рукава - обязательно🌞
В
Вера
15 окт 2023
Если вы любите скорость, то вам сюда!!! Отличные мощные гидроциклы, лёгкие в управлении, подходят даже для новичков. Посетили красивые острова, лазурные пляжи, все понравилось! Вкусный обед дополнил положительное впечатление о сафари)). Спасибо гиду Роману, помогал, отвечал на все вопросы. День удался!
София
14 сен 2023
При том, что средняя цена за самую обычную экскурсию за человека на Пхукете около 100$ - эта стоит каждой копейки! Невероятная красота островов как из рекламы баунти, адреналин от управления гидроциклом читать дальше
на скорости 70км/час в открытом море и приятная небольшая группа туристов. Гид нормальный, но касаемо островов рассказывает немного. Рассчитывайте больше на визуальные эмоции)) В конце вам подарят видео с GoPro (да, даже не надо выкупать)
Если на экскурсию едет от 2х человек - за вами отправят трансфер, было очень удобно, так как мы жили на туристическом пляже Карон, откуда до пристани ехать порядка 40 мин ранним утром.
Гидроциклы 2х-3х местные и если вы хотите ехать один на гидроцикле - нужно будет заплатить 250$ с человека. Мы были парой - восприняли информацию не критично и заплатили 250$ за двоих, но один член группы приехал один и катался целый день с гидом, сидящим сзади)) Ну зато у него больше всех крутых видео с GoPro)
В общем и целом - очень круто! Спасибо ребятам, что есть такая экскурсия. В нашем отеле ваши контакты попросил даже единственный русскоязычный представитель персонала, чтобы отправлять к вам своих русских туристов.