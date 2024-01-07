Что вас ждет

При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм.

В случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату.

При посещении пляжа с самолётами рекомендуется взять с собой 20 бат для трансфера на тук-туке.

Возьмите с собой полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы.

Провинция Пхангнга — одно из красивейших мест поблизости от Пхукета. Здесь перед взором туристов открывается живая природа, храмы — вы увидите настоящую красоту Таиланда. Мы сделаем множество остановок для фотографирования с захватывающими видами. Вы увидите живописную природу одного из самых крупных заповедников Таиланда, узнаете больше о тайской культуре, буддизме и традициях морских цыган. А еще полюбуетесь очаровательным видом со смотровой площадки на залив Пхангнга. Важно знать• Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.