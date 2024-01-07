Удивительная Пхангнга и пляж с самолетами

Групповая экскурсия на Пхукете
За один день мы исследуем удивительную провинцию Пхангнга — посетим знаменитый пляж со взлетающими самолетами, смотровую площадку с шикарным видом и плавучую деревню морских цыган.

Еще вы побываете в пещере обезьян и уникальном храме, а завершится наша программа в слоновьем спа, где вы сможете покататься на слонах и искупаться с ними.
Удивительная Пхангнга и пляж с самолетами
Удивительная Пхангнга и пляж с самолетами
Удивительная Пхангнга и пляж с самолетами
Удивительная Пхангнга и пляж с самолетами
Удивительная Пхангнга и пляж с самолетами
Удивительная Пхангнга и пляж с самолетами
Ближайшие даты:
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
14
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский билет1 500 ฿
Взрослый билет2 000 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Пляж с самолетами
  • Смотровая площадка «Самет Нангше»
  • Пещера обезьян
  • Храм Суван Куха
  • Плавучая деревня
  • Храм Ада и Рая
  • Слоновье СПА

Описание

Что вас ждет

Провинция Пхангнга — одно из красивейших мест поблизости от Пхукета. Здесь перед взором туристов открывается живая природа, храмы — вы увидите настоящую красоту Таиланда. Мы сделаем множество остановок для фотографирования с захватывающими видами. Вы увидите живописную природу одного из самых крупных заповедников Таиланда, узнаете больше о тайской культуре, буддизме и традициях морских цыган. А еще полюбуетесь очаровательным видом со смотровой площадки на залив Пхангнга. Важно знать• Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм.
  • В случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату.
  • При посещении пляжа с самолётами рекомендуется взять с собой 20 бат для трансфера на тук-туке.
  • Возьмите с собой полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Питание
  • Услуги русского гида
  • Страховка
  • Сбор национального парка
  • Программа со слонами
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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