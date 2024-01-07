За один день мы исследуем удивительную провинцию Пхангнга — посетим знаменитый пляж со взлетающими самолетами, смотровую площадку с шикарным видом и плавучую деревню морских цыган.
Еще вы побываете в пещере обезьян и уникальном храме, а завершится наша программа в слоновьем спа, где вы сможете покататься на слонах и искупаться с ними.
Еще вы побываете в пещере обезьян и уникальном храме, а завершится наша программа в слоновьем спа, где вы сможете покататься на слонах и искупаться с ними.
Ближайшие даты:
7
янв
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8
янв
янв
9
янв
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10
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11
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14
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет
|1 500 ฿
|Взрослый билет
|2 000 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Пляж с самолетами
- Смотровая площадка «Самет Нангше»
- Пещера обезьян
- Храм Суван Куха
- Плавучая деревня
- Храм Ада и Рая
- Слоновье СПА
Описание
Что вас ждетПровинция Пхангнга — одно из красивейших мест поблизости от Пхукета. Здесь перед взором туристов открывается живая природа, храмы — вы увидите настоящую красоту Таиланда. Мы сделаем множество остановок для фотографирования с захватывающими видами. Вы увидите живописную природу одного из самых крупных заповедников Таиланда, узнаете больше о тайской культуре, буддизме и традициях морских цыган. А еще полюбуетесь очаровательным видом со смотровой площадки на залив Пхангнга. Важно знать• Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм.
- В случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату.
- При посещении пляжа с самолётами рекомендуется взять с собой 20 бат для трансфера на тук-туке.
- Возьмите с собой полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Питание
- Услуги русского гида
- Страховка
- Сбор национального парка
- Программа со слонами
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Место вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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