Остров Джеймса Бонда, Ко Саанг и Хонг — вы отправитесь в красочную и комфортную поездку по заливу Пханг Нга в стороне от туристических толп. Полюбуетесь отвесными скалами и гротами. Дадите разгуляться фантазии в местной пещере. Узнаете больше о тайском чае и отведаете напиток в романтическом месте. А на смотровой «Самет Нангше» пообедаете с видом на море и острова.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На остров Бонда — раньше всех. От вашего отеля мы поспешим к пирсу, где сядем на длиннохвостую лодку и отправимся к острову, чтобы спокойно побродить до приезда туристических групп. В спокойной обстановке вы сделаете яркие снимки. Пройдёте мимо скал внутрь грота. И при желании искупаетесь на пляже, доплыв до островка Ко Тапу.

Пещера на острове Ко Саанг. С фонариками в руках займёмся исследованием двух залов. Включив фантазию, отыщем среди причудливых сталактитов и сталагмитов фламинго, зубы дракона и буддистский храм на вершине горы. А у сталагната с рёбрами-струнами послушаем мелодию пещеры.

Живописная морская прогулка. У острова Хонг пересядем на надувные лодки и под управлением опытных тайских гребцов отправимся в лагуну через гроты, вдоль отвесных скал. В одной из лагун вы увидите самое сердце острова.

Чайная церемония и купание на приватном пляже. На острове проведём столько времени, сколько захотим, а затем отправимся к пирсу. Для церемонии выберем светлый улун или красный чай «габа» из местечка Мае Салонг, что на севере Таиланда. За чаепитием я расскажу о древней и современной истории чая в Таиланде.

Обед в кафе на смотровой площадке «Самет Нангше». В завершение вы перекусите в заведении с прекрасным видом на бухту. Здесь много интересных ракурсов. А в середине дня панорамы моря и острова становятся особенно привлекательными.

Организационные детали