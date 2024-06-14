Остров Джеймса Бонда + чайная церемония на приватном пляже
Путешествие по островам бухты Пханг Нга с посещением пещеры, лагун и смотровых площадок
Остров Джеймса Бонда, Ко Саанг и Хонг — вы отправитесь в красочную и комфортную поездку по заливу Пханг Нга в стороне от туристических толп. Полюбуетесь отвесными скалами и гротами. Дадите разгуляться фантазии в местной пещере. Узнаете больше о тайском чае и отведаете напиток в романтическом месте. А на смотровой «Самет Нангше» пообедаете с видом на море и острова.
На остров Бонда — раньше всех. От вашего отеля мы поспешим к пирсу, где сядем на длиннохвостую лодку и отправимся к острову, чтобы спокойно побродить до приезда туристических групп. В спокойной обстановке вы сделаете яркие снимки. Пройдёте мимо скал внутрь грота. И при желании искупаетесь на пляже, доплыв до островка Ко Тапу.
Пещера на острове Ко Саанг. С фонариками в руках займёмся исследованием двух залов. Включив фантазию, отыщем среди причудливых сталактитов и сталагмитов фламинго, зубы дракона и буддистский храм на вершине горы. А у сталагната с рёбрами-струнами послушаем мелодию пещеры.
Живописная морская прогулка. У острова Хонг пересядем на надувные лодки и под управлением опытных тайских гребцов отправимся в лагуну через гроты, вдоль отвесных скал. В одной из лагун вы увидите самое сердце острова.
Чайная церемония и купание на приватном пляже. На острове проведём столько времени, сколько захотим, а затем отправимся к пирсу. Для церемонии выберем светлый улун или красный чай «габа» из местечка Мае Салонг, что на севере Таиланда. За чаепитием я расскажу о древней и современной истории чая в Таиланде.
Обед в кафе на смотровой площадке «Самет Нангше». В завершение вы перекусите в заведении с прекрасным видом на бухту. Здесь много интересных ракурсов. А в середине дня панорамы моря и острова становятся особенно привлекательными.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле и лодке
Дополнительные расходы: — билеты в национальный парк — 300 бат с чел. — прогулка на каяках — 300 бат с чел. — трансфер на смотровую площадку на местном пикапе (все другие авто оставляют внизу на парковке) — от 50 до 90 бат с чел. — кофе, завтрак, обед — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alex — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 305 туристов
Всем привет! Меня зовут Алекс. Я путешествую по Тайланду более 10 лет. Объездил северные, центральные и южные провинции на мотоцикле и автомобиле. Последние 7 лет живу на Пхукете. Изучаю историю читать дальше
Таиланда и буддизм, занимаюсь тайским боксом и дайвингом, играю на гитаре и барабанах. Вместе с командой опытных гидов мы сделаем вашу экскурсию ярким, радостным и замечательным событием! До начала экскурсии обсудим и согласуем с вами маршрут, расставим акценты, если потребуется, добавим новые локации.