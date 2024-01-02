Хотите привезти на память из Таиланда ценные воспоминания? Их лучшее воплощение ждет вас в нашей профессиональной фотосессии! Несколько часов мы проведем на побережье песчаных пляжей, у бурлящего водопада или впечатляющей статуи Большого Будды. Выбирайте локации по душе и сделайте свой отдых незабываемым!
Ближайшие даты:
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
5
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янв
6
янв
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янв
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янв
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даты
даты
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Один час фотосессии (без трансфера)
|3 125 ฿
|Один час фотосессии (с трансфером)
|4 375 ฿
|Два часа фотосессии (без трансфера)
|5 250 ฿
|Два часа фотосессии (с трансфером)
|6 625 ฿
|Три часа фотосессии (без трансфера)
|7 500 ฿
|Три часа фотосессии (с трансфером)
|9 000 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Пляж Три Танг
- Пляж Януй
- Водопад Кату
- Большой Будда
Описание
Фотосессия среди пейзажей Таиланда Мы поможем вам запечатлеть свое путешествие или историю любви. Декорациями послужат тропические пейзажи Таиланда, освещаемые теплым солнцем. После фотоссесии для вас подготовят от 100 до 300 фотографий, в том числе обработанных. Живописные пляжи Три Танг и Януй, а также водопад Кату и статуя большого Будды, до которых мы доставим вас комфортабельным трансфером, станут отличным местом для съемок. Если же у вас есть свой вариант локации — мы с удовольствием его рассмотрим. Наша съемка занимает несколько часов. Чтобы скрасить ее процесс, вам будут предложены безалкогольные напитки, а от жары спасут влажные полотенца.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (при выборе опции)
- Профессиональный фотограф
- 100-300 фото (от 30 до 80 с профессиональной обработкой)
- Безалкогольные напитки
- Влажные полотенца
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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