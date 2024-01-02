Хотите привезти на память из Таиланда ценные воспоминания? Их лучшее воплощение ждет вас в нашей профессиональной фотосессии! Несколько часов мы проведем на побережье песчаных пляжей, у бурлящего водопада или впечатляющей статуи Большого Будды. Выбирайте локации по душе и сделайте свой отдых незабываемым!

Описание

Фотосессия среди пейзажей Таиланда Мы поможем вам запечатлеть свое путешествие или историю любви. Декорациями послужат тропические пейзажи Таиланда, освещаемые теплым солнцем. После фотоссесии для вас подготовят от 100 до 300 фотографий, в том числе обработанных. Живописные пляжи Три Танг и Януй, а также водопад Кату и статуя большого Будды, до которых мы доставим вас комфортабельным трансфером, станут отличным местом для съемок. Если же у вас есть свой вариант локации — мы с удовольствием его рассмотрим. Наша съемка занимает несколько часов. Чтобы скрасить ее процесс, вам будут предложены безалкогольные напитки, а от жары спасут влажные полотенца.